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Daniel Briceño se refirió a la alianza entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico para la elección del presidente del Senado: “No significa que ahora sean un solo partido”

El representante del Centro Democrático insistió en que la votación que dio la presidencia del Senado a Honorio Henríquez fue una coincidencia parlamentaria y descartó cualquier alianza política estable entre ambos bloques

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Daniel Briceño negó surgimiento de “petrouribismo” y defendió independencia parlamentaria - crédito Colprensa - @CeDemocratico/X - @PactoCol/X
Daniel Briceño negó surgimiento de “petrouribismo” y defendió independencia parlamentaria - crédito Colprensa - @CeDemocratico/X - @PactoCol/X

Los votos del Centro Democrático y el Pacto Histórico resultaron decisivos para la elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado, marcando un inicio legislativo rodeado de interpretaciones y controversias sobre el alcance de esa votación.

En entrevista con La FM, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño explicó las razones detrás del respaldo de su bancada a Henríquez, negando cualquier alianza política estructural entre los dos sectores.

“El hecho de que se haya votado entre Pacto Histórico y Centro Democrático no significa que ahora sean un solo partido. Eso es absolutamente falso”, sentenció, descartando la existencia de un supuesto “petrouribismo” y subrayando que la coincidencia fue puramente circunstancial.

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Briceño señaló que este tipo de acuerdos responden a la lógica parlamentaria de conformar mesas directivas plurales. Además, recordó que en legislaturas anteriores se han presentado situaciones similares, donde distintas fuerzas se han unido coyunturalmente para repartir representaciones, sin que eso implique convergencia ideológica ni pactos de gobierno.

Daniel Briceño aseguró que apoyo del Centro Democrático al Pacto Histórico fue circunstancial, no estructural - crédito @Danielbricen/X
Daniel Briceño aseguró que apoyo del Centro Democrático al Pacto Histórico fue circunstancial, no estructural - crédito @Danielbricen/X

El representante resaltó la actitud del ministro del Interior, Rodrigo Lara, durante el proceso de negociación. “El ministro Lara ha sido muy decente. He hablado con él y me dijo que daría la opinión sobre el Gobierno, pero que no intervendrían. Han sido respetuosos”, relató Briceño, atribuyendo esa postura a un avance en la independencia del Congreso respecto al Ejecutivo.

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El congresista también anticipó que las verdaderas diferencias entre colectividades quedarán evidenciadas cuando se debatan los proyectos más sustantivos, como la reforma tributaria, los cambios en salud y otras iniciativas centrales del gobierno.

Según Briceño, allí se verá la distancia real entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico. “Son votaciones coyunturales. Lo que se verá claramente en su momento es la votación de los proyectos de fondo, donde se demuestran las diferencias ideológicas”, aseguró.

Durante la conversación, Briceño expresó inquietudes por la composición de la Comisión de Acusación de la Cámara, considerando que el Pacto Histórico y sectores aliados podrían tener mayoría, hecho que a su juicio favorece al gobierno saliente.

“La mayoría petrista está casi asegurada. Mi trabajo será que el país sepa qué pasa adentro, por qué hay tantos procesos archivados o quietos”, afirmó, advirtiendo sobre la necesidad de vigilancia y transparencia en la gestión de esas mayorías.

Acuerdo para elegir mesa directiva no implica pacto entre Centro Democrático y Pacto Histórico, según Daniel Briceño - crédito Colprensa
Acuerdo para elegir mesa directiva no implica pacto entre Centro Democrático y Pacto Histórico, según Daniel Briceño - crédito Colprensa

Al margen de la coyuntura legislativa, Briceño anunció una decisión personal que también ha generado debate público: la donación de la prima de servicios parlamentaria a una víctima del conflicto armado.

El representante reveló que destinó el monto íntegro de ese beneficio, recientemente restablecido para los congresistas, a Daisy Doreli Guanaro Chavita, víctima del reclutamiento forzado por parte de las Farc. Justificó su decisión como un acto de coherencia con la postura que ha sostenido durante años acerca de la reducción de los ingresos parlamentarios.

“Todo el mundo dice ‘de boca para afuera’ que está de acuerdo con la reducción del salario de los congresistas, pero cuando toca bajárselo, nadie vota a favor”, señaló.

Briceño recordó que apoyó la eliminación de la prima cuando se implementó durante el gobierno anterior y, tras su restablecimiento, optó por transferir esos recursos a una causa social.

El exconcejal Daniel Briceño aseguró que pronto se sabrá cuál es la persona que está recibiendo información de su ubicación - crédito @Danielbricen/X
“No hay fusión política”, afirmó Daniel Briceño sobre votación conjunta con el Pacto Histórico - crédito @Danielbricen/X

“Cuando nos restablecen la prima, dije que debía ser coherente. Busqué cómo usar esos recursos para una medida de restablecimiento que ella merece”, explicó, precisando que entregará entre 14 y 15 millones de pesos como capital semilla para que Daisy pueda iniciar un emprendimiento propio.

El representante también anunció que el empresario Mario Hernández se sumó a la iniciativa, comprometiéndose a acompañar el proceso de creación de la nueva empresa.

“Lo que yo puedo hacer es ayudarle a montar su negocio. Logré hablar con el doctor Mario Hernández para proponerle que este primer año nos ayude con este capital para que Daisy no solo reciba el dinero, sino que pueda montar su empresa”, relató Briceño, quien se comprometió a continuar este tipo de donaciones durante los próximos años de su periodo legislativo.

“En el segundo, tercero y cuarto año que esté en la Cámara buscaremos cada año a una víctima de las Farc para ayudarle a montar su proyecto productivo con estos recursos”, concluyó.

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