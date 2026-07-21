Cielo Rusinque elogió al futbolista español Borja Iglesias, campeón del Mundial 2026, tras polémica por saludo a Donald Trump: “Algún día”

Rusinque no fue ajena a la polémica que se armó en redes sociales luego del gesto que tuvo Iglesias con Trump, luego de que solo le extendió la mano, pero evitó cualquier contacto visual o charla con el jefe de Estado - crédito Cristian Bayona / Colprensa | @bardemantarctic/IG | @realDonaldTrump/X

La final de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, que consagró a la selección de España como campeona del torneo luego de vencer a Argentina por un gol a cero en los tiempos extra, provocó un aluvión de reacciones por parte de los usuarios en redes sociales.

Los internautas se refirieron a varios momentos del partido, al igual que a episodios virales por fuera del partido, como la presentación del medio tiempo o la presencia del presidente Donald Trump en la foto oficial de los ganadores, alzando el trofeo luego de entregar las medallas. Esa situación obligó a que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le pidiera que se apartara de la tarima para que los españoles pudieran alzar la Copa Mundo y gritar: “¡Campeones!”.

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Uno de los futbolistas que no pasó inadvertido en medio de la entrega de las medallas fue el delantero español Borja Iglesias Quintás, que fue uno de los personajes que más comentarios provocó en redes sociales por evitar un cruce de miradas con el presidente estadounidense, al que le extendió la mano pero ni siquiera la estrechó.

Esta acción provocó que desde Colombia la ministra encargada de Justicia, Cielo Rusinque, se pronunciara a favor de quienes aplaudieron la reacción que tuvo Iglesias, jugador del Real Club Celta de Vigo.

Por medio de un mensaje que difundió Rusinque en su cuenta de Instagram el lunes 20 de julio, ella afirmó acompañada de una fotografía de Iglesias: “Como ciudadana del mundo que soy, aquí el campeón del fútbol que hoy me representa! Algún día con él me tomaré una foto ¡guarden este tuit! 🥰"

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Rusinque expresó su apoyo a Iglesias mediante una publicación que compartió en su perfil de Instagram el lunes 20 de julio de 2026 - crédito @cielo_rusinque/IG

Qué dijo Borja Iglesias antes de tener de frente al presidente de EE. UU. Donald Trump

El delantero español Borja Iglesias acaparó la atención internacional tras la ceremonia de premiación de la Copa Mundial 2026, cuando protagonizó un tenso momento con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Horas antes de la final entre España y Argentina, Iglesias había sido consultado en una entrevista sobre su disposición a estrechar la mano del mandatario durante la entrega de medallas, dado que en reiteradas ocasiones dejó en claro que comparte los ideales políticos de Trump.

En declaraciones previas al partido, el delantero del Celta de Vigo respondió con ironía: “No quiero ir a la cárcel. Espero que ocurra cuando todos estemos felices, que pase rápido y pueda olvidarme de ello”, dijo entre risas, intentando quitar dramatismo a la situación, señaló un informe de NTN24.

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Iglesias aclaró que su intención no era crear controversia en un contexto tan especial para el fútbol español.

“No creo que sea el momento de crear controversia. La gente sabe perfectamente lo que pienso”, agregó, dejando entrever su postura crítica sin ahondar en el tema.

Durante la ceremonia, y conforme a lo anunciado, Trump entregó las preseas a los campeones junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El presidente Trump y Borja Iglesias fueron dos de los protagonisas en medio de la entrega de preseas previa a la celebración del título - crédito @WhiteHouse/X

El esperado encuentro entre Iglesias y Trump se concretó en el podio. Si bien el delantero cumplió con el protocolo y le dio la mano al presidente estadounidense, evitó cualquier contacto visual y no intercambió palabra alguna con él.

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Testigos de la escena relataron que Trump intentó iniciar una breve conversación, pero no obtuvo respuesta del jugador español, quien optó por mantener la distancia y avanzar hacia sus compañeros para celebrar el triunfo.

La actitud de Iglesias fue interpretada por algunos como una muestra de coherencia con sus convicciones personales, evitando la confrontación directa pero sin ceder a gestos de cordialidad forzada.

Borja Iglesias también fue protagonista en la celebración de la selección española

España celebró su segundo título mundial con una multitudinaria fiesta en Madrid tras vencer a Argentina en la final de la Copa del Mundo 2026.

Más de dos millones de personas acompañaron a la selección durante el recorrido en autobús descapotable, que culminó con la llegada a la plaza de Cibeles.

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La jornada empezó con retrasos: el vuelo procedente de Nueva York llegó una hora tarde, por lo que los jugadores salieron por una zona de autoridades del aeropuerto.

Así se vio la plaza de Cibeles, en Madrid - crédito REUTERS/Nacho Doce

El primer acto oficial fue una visita al Palacio de la Zarzuela, donde los campeones fueron recibidos por los reyes Felipe VI y Letizia, quienes felicitaron al equipo por su unidad y gallardía.

Hubo momentos de humor, como el espontáneo “¡Viva España!” de Marc Cucurella durante la foto oficial. Luego, en La Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, agradeció el esfuerzo del equipo y animó a soñar con un tercer título en 2030, cuando España será anfitriona del torneo.

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Durante el trayecto en autobús, el delantero Borja Iglesias se encargó de animar a sus compañeros y a la afición como DJ, mientras Lamine Yamal y Nico Williams protagonizaban bailes que se hicieron virales.

El ambiente festivo incluyó celebraciones especiales, como el cumpleaños de Álex Baena, quien fue reconocido por haber ganado Eurocopa, oro olímpico y Mundial de forma consecutiva.