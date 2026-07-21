Colombia

Shakira emocionó a sus fans con la compañía que tuvo durante el Mundial 2026: desde Beyoncé hasta BTS

La famosa artista barranquillera compartió imágenes de las personalidades más importantes que se encontró en medio de su exitosa presentación como una de las figuras principales del evento deportivo

Guardar
Google icon
La colombiana brilló en el escenario y fuera de él - crédito Vincent Carchietta/Reuters
La colombiana brilló en el escenario y fuera de él - crédito Vincent Carchietta/Reuters

Shakira publicó en Instagram una galería de fotos de la final de la Copa Mundial FIFA 2026 celebrando así su cuarta participación mundialista tras actuar en el show de medio tiempo y destacarse como una de las figuras más importantes de todo el torneo, pues sus canciones hicieron parte de cada uno de los partidos.

En el show de cierre, la cantante interpretó Dai Dai junto a Burna Boy y Ghetto Kids, un grupo de baile integrado por niños de bajos recursos de Uganda. La barranquillera hizo parte de una lista de invitados internacionales que también participaron en el segmento, entre ellos se destacaron Madonna, BTS y Justin Bieber.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la famosa sigue sonando después del espectáculo del medio tiempo, pues el 20 de julio realizó una publicación en la que mostró cómo vivió todo detrás del escenario. En el recorrido de fotos, la artista posó junto a grandes figuras del entretenimiento y del deporte.

La primera imagen del álbum fue junto a Beyoncé y desató todo tipo de reacciones en los comentarios, específicamente por el recuerdo de la colaboración Beautiful Liar de 2007.

Beyoncé y Shakira tienen una canción juntas y cada aparición emociona a sus fans - crédito Shakira / Instagram
Beyoncé y Shakira tienen una canción juntas y cada aparición emociona a sus fans - crédito Shakira / Instagram

En la misma tanda, Shakira compartió una foto con Jay-Z y acompañó el álbum con un mensaje sobre el cruce con colegas y el afecto del público: “¡Qué día el de ayer! ¡Encontrarme con tantas personas a las que aprecio y respeto, y recibir tanto cariño de todos ustedes!”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la famosa no olvidó que el 20 de julio se conmemoraba la independencia del país que la vio nacer, por lo que agregó al mensaje: “Además, ¡que viva Colombia en este día y siempre!”.

La galería incluyó una foto de Shakira con los siete integrantes de BTS: RM (Kim Nam-joon), Jin (Kim Seok-jin), Suga (Min Yoon-gi), J-Hope (Jung Ho-seok), Jimin (Park Ji-min), V (Kim Tae-hyung) y Jungkook (Jeon Jung-kook).

Sin duda, una de las bandas más famosas del mundo no podría faltar en el evento - crédito Shakira / Instagram
Sin duda, una de las bandas más famosas del mundo no podría faltar en el evento - crédito Shakira / Instagram

También apareció una imagen con David Beckham tras bambalinas, con quien la famosa luce muy sonriente, pues el exfutbolista y empresario no podía faltar al evento deportivo.

Shakira mostró fotos con los más famosos que pasaron por el Mundial - crédito Shakira / Instagram
Shakira mostró fotos con los más famosos que pasaron por el Mundial - crédito Shakira / Instagram

Otros famosos que hicieron parte de la final en el MetLife Stadium

Una de las fotos que más llamó la atención fue la de Shakira con Tom Cruise, que fue invitado a la final para participar de la ceremonia de clausura.

Sin embargo, esta no fue la única foto que se tomaron juntos, pues estuvieron posando antes y después de la presentación de la colombiana. Incluso, él le dedicó unas palabras, según el post realizado por Shakira: “Miren quién vino a decir hola y a desearme buena suerte. Te amamos, Tom”.

El actor estuvo en todo momento apoyando a la colombiana - crédito Shakira / Instagram
El actor estuvo en todo momento apoyando a la colombiana - crédito Shakira / Instagram
La cantante se encontró con el famoso antes de su exitosa salida al campo en el entretiempo - crédito Shakira / Instagram
La cantante se encontró con el famoso antes de su exitosa salida al campo en el entretiempo - crédito Shakira / Instagram

La cantante también se fotografió con MrBeast, que es reconocido como el creador de contenido más popular de YouTube. En el encuentro, no solo se tomaron una foto, sino que el creador de contenido aprovechó para grabar un video que luego compartió en sus redes sociales.

El famoso youtuber tuvo una conversación con la colombiana - crédito Shakira / Instagram
El famoso youtuber tuvo una conversación con la colombiana - crédito Shakira / Instagram

Cabe mencionar que en los palcos del MetLife Stadium, desde donde vio la final entre España y Argentina, Shakira coincidió con Anya Taylor-Joy, actriz y modelo que fue criada en Argentina y se mostró como una seguidora más de la albiceleste.

Los rostros de los famosos se destacaron en la publicación de Shakira - crédito Shakira / Instagram
Los rostros de los famosos se destacaron en la publicación de Shakira - crédito Shakira / Instagram

Entre los comentarios que los seguidores dejaron en el post se destacan algunos como: “Esa felicidad de Shakiras fue tan contagiosa que a mí en lo personal me ha erizado la piel cada post de verdad gracias le doy a Dios d e haber nacido en una tierra como Colombia y más aún de ser Barranquillera”, “Shakira es tan talentosa que todo mundo quiere una foto con ella” y “Muy merecido todo el reconocimiento y admiración que a nivel mundial artistas, deportistas, actores le reconocen a Shakira. Te mereces esto y mucho más eres la más grande de todos los tiempos”.

Temas Relacionados

ShakiraMundialEspectáculo de medio tiempoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Instalación del Congreso 2026 EN VIVO: inicia la sesión plenaria en la Cámara de Representantes; los senadores se preparan para empezar su reunión

El Senado y la Cámara de Representantes inician un nuevo cuatrienio legislativo en una sesión solemne que definirá las primeras decisiones de la agenda parlamentaria

Instalación del Congreso 2026 EN VIVO: inicia la sesión plenaria en la Cámara de Representantes; los senadores se preparan para empezar su reunión

Las 15 frases de Gustavo Petro que sacudieron al Congreso en su último discurso como presidente: “Volveremos”

El jefe de Estado repasó los principales indicadores de su administración y sorprendió al referirse también a su patrimonio, al mencionar las consecuencias de su separación de Verónica Alcocer en la recta final de su mandato

Las 15 frases de Gustavo Petro que sacudieron al Congreso en su último discurso como presidente: “Volveremos”

David Ospina es nuevo jugador de El Equipo del Pueblo: así recibieron al arquero colombiano

Atlante FC será el séptimo equipo de David Ospina, arquero colombiano que ha jugado tres Copas del Mundo: Brasil 2014, Rusia 2018 y Estados Unidos 2026

David Ospina es nuevo jugador de El Equipo del Pueblo: así recibieron al arquero colombiano

Vagones norte y central de la estación Av. Jiménez de Transmilenio cerrarán desde el 22 de julio por obras del Metro de Bogotá

El sistema masivo recomendó consultar la aplicación de TransMiApp y su portal web para revisar los cambios de rutas, paradas y accesos por los cierres asociados a la construcción del viaducto del metro

Vagones norte y central de la estación Av. Jiménez de Transmilenio cerrarán desde el 22 de julio por obras del Metro de Bogotá

Salario mínimo de 2026: Petro dijo que tiene ganas de hacer otro aumento antes del 7 de agosto y explicó por qué no lo hace

El mandatario, en intervención en el Congreso, dij oque “como pueden ver, mi Gobierno decidió, por decisión mía, aumentar sustancialmente el porcentaje” del sueldo básico

Salario mínimo de 2026: Petro dijo que tiene ganas de hacer otro aumento antes del 7 de agosto y explicó por qué no lo hace
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Silvia Tcherassi publicó un mensaje el Día de la Independencia y agradeció a Abelardo de la Espriella por su nuevo cargo honorífico

Silvia Tcherassi publicó un mensaje el Día de la Independencia y agradeció a Abelardo de la Espriella por su nuevo cargo honorífico

Ana del Castillo frenó su show en Aracataca tras agresión a una fan: “Seguridad, esa mondá qué es”

Video: el llanto de Río, hijo de J Balvin, conmovió en redes tras la derrota de Argentina en el Mundial 2026

Rosalía disfrutó de la final del Mundial 2026 en Bogotá y su celebración se viralizó en redes sociales

La Segura puso sobre la mesa la decisión que tiene con Ignacio Baladán: la boda por la iglesia o su segundo hijo

Deportes

David Ospina es nuevo jugador de El Equipo del Pueblo: así recibieron al arquero colombiano

David Ospina es nuevo jugador de El Equipo del Pueblo: así recibieron al arquero colombiano

Dimayor transmitirá unos partidos del fútbol profesional colombiano por YouTube: este será el primero

Así es la nueva camiseta que lucirá Luis Díaz con el Bayern Múnich: precio y cómo comprarla en Colombia

Colombia celebra 216 años de independencia: Clubes internacionales felicitaron al país

Jhon Jader Durán fue oficializado como nuevo jugador del Benfica: ya no es el colombiano mejor pago del mundo