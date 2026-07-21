Shakira emocionó a sus fans con la compañía que tuvo durante el Mundial 2026: desde Beyoncé hasta BTS

La colombiana brilló en el escenario y fuera de él - crédito Vincent Carchietta/Reuters

Shakira publicó en Instagram una galería de fotos de la final de la Copa Mundial FIFA 2026 celebrando así su cuarta participación mundialista tras actuar en el show de medio tiempo y destacarse como una de las figuras más importantes de todo el torneo, pues sus canciones hicieron parte de cada uno de los partidos.

En el show de cierre, la cantante interpretó Dai Dai junto a Burna Boy y Ghetto Kids, un grupo de baile integrado por niños de bajos recursos de Uganda. La barranquillera hizo parte de una lista de invitados internacionales que también participaron en el segmento, entre ellos se destacaron Madonna, BTS y Justin Bieber.

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Sin embargo, la famosa sigue sonando después del espectáculo del medio tiempo, pues el 20 de julio realizó una publicación en la que mostró cómo vivió todo detrás del escenario. En el recorrido de fotos, la artista posó junto a grandes figuras del entretenimiento y del deporte.

La primera imagen del álbum fue junto a Beyoncé y desató todo tipo de reacciones en los comentarios, específicamente por el recuerdo de la colaboración Beautiful Liar de 2007.

Beyoncé y Shakira tienen una canción juntas y cada aparición emociona a sus fans - crédito Shakira / Instagram

En la misma tanda, Shakira compartió una foto con Jay-Z y acompañó el álbum con un mensaje sobre el cruce con colegas y el afecto del público: “¡Qué día el de ayer! ¡Encontrarme con tantas personas a las que aprecio y respeto, y recibir tanto cariño de todos ustedes!”.

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Sin embargo, la famosa no olvidó que el 20 de julio se conmemoraba la independencia del país que la vio nacer, por lo que agregó al mensaje: “Además, ¡que viva Colombia en este día y siempre!”.

La galería incluyó una foto de Shakira con los siete integrantes de BTS: RM (Kim Nam-joon), Jin (Kim Seok-jin), Suga (Min Yoon-gi), J-Hope (Jung Ho-seok), Jimin (Park Ji-min), V (Kim Tae-hyung) y Jungkook (Jeon Jung-kook).

Sin duda, una de las bandas más famosas del mundo no podría faltar en el evento - crédito Shakira / Instagram

También apareció una imagen con David Beckham tras bambalinas, con quien la famosa luce muy sonriente, pues el exfutbolista y empresario no podía faltar al evento deportivo.

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Shakira mostró fotos con los más famosos que pasaron por el Mundial - crédito Shakira / Instagram

Otros famosos que hicieron parte de la final en el MetLife Stadium

Una de las fotos que más llamó la atención fue la de Shakira con Tom Cruise, que fue invitado a la final para participar de la ceremonia de clausura.

Sin embargo, esta no fue la única foto que se tomaron juntos, pues estuvieron posando antes y después de la presentación de la colombiana. Incluso, él le dedicó unas palabras, según el post realizado por Shakira: “Miren quién vino a decir hola y a desearme buena suerte. Te amamos, Tom”.

El actor estuvo en todo momento apoyando a la colombiana - crédito Shakira / Instagram

La cantante se encontró con el famoso antes de su exitosa salida al campo en el entretiempo - crédito Shakira / Instagram

La cantante también se fotografió con MrBeast, que es reconocido como el creador de contenido más popular de YouTube. En el encuentro, no solo se tomaron una foto, sino que el creador de contenido aprovechó para grabar un video que luego compartió en sus redes sociales.

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El famoso youtuber tuvo una conversación con la colombiana - crédito Shakira / Instagram

Cabe mencionar que en los palcos del MetLife Stadium, desde donde vio la final entre España y Argentina, Shakira coincidió con Anya Taylor-Joy, actriz y modelo que fue criada en Argentina y se mostró como una seguidora más de la albiceleste.

Los rostros de los famosos se destacaron en la publicación de Shakira - crédito Shakira / Instagram

Entre los comentarios que los seguidores dejaron en el post se destacan algunos como: “Esa felicidad de Shakiras fue tan contagiosa que a mí en lo personal me ha erizado la piel cada post de verdad gracias le doy a Dios d e haber nacido en una tierra como Colombia y más aún de ser Barranquillera”, “Shakira es tan talentosa que todo mundo quiere una foto con ella” y “Muy merecido todo el reconocimiento y admiración que a nivel mundial artistas, deportistas, actores le reconocen a Shakira. Te mereces esto y mucho más eres la más grande de todos los tiempos”.

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