Cambios en el ránking FIFA tras el título de España en el Mundial 2026: así quedó la selección Colombia

A pesar de que la participación de Colombia no fue la esperada, la Tricolor tuvo buenas noticias en la clasificación general - crédito Reuters

España recuperó el liderato del ranking masculino de la FIFA tras ganar la Copa Mundial de 2026 y desplazar a Argentina al segundo puesto, en una actualización dominada por los resultados del torneo y que también dejó a Colombia en la posición 11, a un paso del top 10 después de su eliminación en octavos de final.

El nuevo escalafón se construyó sobre 105 partidos, 104 de ellos jugados durante el Mundial, y dejó uno de sus movimientos más visibles en la zona alta con el regreso de México al décimo lugar por primera vez desde marzo de 2022. La próxima clasificación se publicará el 7 de octubre de 2026.

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Según la actualización difundida por la FIFA, España subió un puesto tras vencer 1-0 en la prórroga a Argentina en la final y conquistar su segunda estrella. Ese resultado le devolvió una cima que había perdido en abril y la dejó además como la selección que más puntos sumó en este corte, con 121,17 puntos.

La final también alteró el orden inmediato de los perseguidores. Argentina cayó al segundo lugar, mientras Brasil quedó quinta y Marruecos sexta, ambos con un ascenso de una casilla, por delante de Portugal, que bajó dos tras su eliminación en octavos ante el campeón.

En el bloque de las diez primeras selecciones, Bélgica avanzó al octavo lugar y superó a Países Bajos, que cayó al noveno. México escaló cuatro posiciones hasta el décimo puesto y desplazó a Alemania, que salió de ese grupo al caer al 12° lugar.

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La Selección Colombia ganó tres partidos y empató dos de los cinco que jugó en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Sam Navarro/Reuters

Colombia terminó el Mundial en el puesto 11, dos lugares por encima de la casilla con la que había iniciado el torneo. La selección dirigida por Néstor Lorenzo cerró con 1.739,89 puntos, por delante de Alemania y Croacia, y quedó inmediatamente detrás de México, que sumó 1.754,30.

La clasificación previa al Mundial, publicada el 11 de junio, ubicaba a Colombia en el puesto 13 con 1.698,35 puntos. Tras sus encuentros ante Uzbekistán, Congo, Portugal, Ghana y Suiza, el equipo sudamericano acumuló lo suficiente para avanzar dos posiciones.

Ese ascenso respondió a una pregunta central que dejó el cierre del torneo para la selección colombiana: cómo quedó ubicada tras la eliminación.

Así quedó el ránking después de la Copa Mundial de la FIFA 2026

España es campeona del mundo en su selecciones masculina y femenina, campeón de la Eurocopa y campeón olímpico - crédito Ana Beltran/REUTERS

España 1995.88 puntos. Argentina 1970.37 puntos. Francia 1948.97 puntos. Inglaterra 1922.83 puntos. Brasil 1804.92 puntos. Marruecos 1803.99 puntos. Portugal 1787.85 puntos. Bélgica 1778.36 puntos. Países Bajos 1775.54 puntos. México 1754.30 puntos. Colombia 1739.89 puntos. Alemania 1726.22 puntos. Croacia 1723.05 puntos. Suiza 1710.88 puntos. Italia 1704.73 puntos.

Noruega firmó la mayor subida y Panamá la mayor pérdida de puntos

Erling Haaland con un doblete eliminó a Brasil en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Dylan Martinez/REUTERS

La actualización también concentró varios cambios entre las 90 primeras selecciones. Noruega protagonizó el mayor ascenso del corte al subir 12 puestos hasta el 19° lugar después de alcanzar los cuartos de final, su mejor ubicación desde agosto de 2011, cuando había llegado al 12°.

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Suiza avanzó cinco posiciones y se instaló 15ª tras llegar a la misma ronda. Entre los equipos que también mejoraron de forma marcada aparecieron Egipto, que subió cinco lugares hasta el 24°; Paraguay, que avanzó siete hasta el 34°; la República Democrática del Congo, que trepó cinco hasta el 41°; Sudáfrica, con seis hasta el 54°; y Ghana, con ocho hasta el 65°.

En sentido contrario, Turquía bajó cinco puestos hasta el 27°; Corea del Norte cayó siete hasta el 32°; Panamá descendió 10 hasta el 44°; y Chequia perdió ocho hasta el 48°. Aunque siguieron dentro de las 50 mejores, no ocurrió lo mismo con Túnez, que cayó 12 lugares hasta el 57°, ni con Uzbekistán, que perdió 10 y quedó 60°, retrocesos que aprovecharon Chile y Perú para entrar al top 50 en los puestos 49 y 50.

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Panamá fue además la selección que más puntos perdió en esta actualización, con 60,75 puntos. Túnez registró la mayor caída en cantidad de puestos, también con 12 puestos.