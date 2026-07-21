El nuevo presidente del Senado le envió mensaje a Abelardo de la Espriella, que no apoyó su elección: “La violencia y la intimidación jamás pueden tener cabida en una democracia”

El presidente electo Abelardo de la Espriella y el presidente del Senado Honorio Henríquez - crédito Reuters /@honohenriquez/X

El nuevo presidente del Senado, Honorio Henríquez, que fue elegido en este cargo en horas de la noche del 20 de julio de 2026, luego de la instalación del nuevo Congreso por parte del presidente Gustavo Petro, expresó en horas de la mañana del 21 de julio su respaldo al presidente electo Abelardo de la Espriella, después de que se conociera un anuncio sobre presuntas amenazas en su contra.

El pronunciamiento lo publicó en su cuenta oficial de X, donde escribió: “Toda mi solidaridad con el presidente electo, Abelardo de la Espriella ante las amenazas de las que ha sido objeto. La violencia y la intimidación jamás pueden tener cabida en una democracia”.

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Honorio Henríquez se refirió al presunto plan para atentar contra el presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito @honohenriquez/X

Procurador rechazó denuncia

El equipo de seguridad de Abelardo de la Espriella advirtió sobre un presunto plan para atentar contra su vida, según reportes de inteligencia compartidos con agencias estatales. Los informes alertan que organizaciones armadas buscan interferir en las actividades públicas de la transición de gobierno y podrían intentar infiltrarse incluso en eventos con presencia de niños y adultos mayores, por lo que se estaría ofreciendo una suma de $3.000 millones.

A raíz de estas amenazas, la fuerza pública implementó revisiones y ajustes en los protocolos de ingreso tanto a recintos cerrados como en plazas públicas donde se realizan encuentros del equipo de transición. Esta decisión fue confirmada por el grupo de trabajo de De la Espriella, que detalló para medios nacionales el refuerzo de las medidas de protección.

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El equipo de seguridad del presidente electo, Abelardo de la Espriella, denunció un presunto plan para atentar contra su vida, basado en reportes de inteligencia - crédito @defensoresco/X

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, emitió un comunicado en la red X donde enfatizó: “El Procurador General, Gregorio Eljach, rechaza de manera contundente cualquier amenaza o acto de violencia que ponga en riesgo la vida, la integridad o la seguridad del presidente electo, Abelardo de la Espriella (sic)”. El funcionario instó a las autoridades a investigar con celeridad y a tomar medidas para garantizar la protección del mandatario entrante y el normal desarrollo de la transición institucional.

Ante la situación, la oficina del presidente electo reiteró: “Colombia tiene derecho a vivir en democracia y ninguna organización criminal impedirá que el Gobierno elegido por los colombianos ejerza sus funciones”. El mensaje subrayó también la independencia de los poderes del Estado frente a cualquier presión de actores ilegales y reafirmó el compromiso con el mandato popular expresado en los últimos comicios.

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El equipo de gobierno fue enfático: “El presidente electo no suspenderá su agenda de trabajo ni el proceso de empalme territorial, porque considera que Colombia no puede ceder ante las amenazas de quienes pretenden imponer el miedo mediante la violencia”.

El procurador general Gregorio Eljach rechazó las amenazas contra Abelardo de la Espriella y pidió investigaciones con celeridad - crédito @PGN_COL / X

La Fiscalía abrió investigación

La Fiscalía General de la Nación ha dado un paso decisivo al abrir una investigación formal tras recibir una denuncia sobre un posible atentado contra De la Espriella. La respuesta del ente acusador fue rápida: un fiscal delegado en la seccional del Atlántico quedó a cargo de coordinar las acciones iniciales.

Las autoridades confirmaron que ya existe una noticia criminal oficial, lo que habilita una serie de procedimientos de verificación y búsqueda de pruebas bajo el marco legal. La Policía Judicial lleva adelante labores técnicas para determinar la autenticidad y los pormenores de la amenaza reportada.

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En este contexto, la Fiscalía actúa ante la gravedad de la denuncia, presentada en las últimas horas. El caso ha generado alarma y movilizó de inmediato a los organismos de seguridad, que ahora concentran esfuerzos en esclarecer los hechos y garantizar la protección del mandatario electo.

La coyuntura ha movilizado a las autoridades y a distintos sectores del Estado para reforzar la seguridad y las garantías institucionales, mientras avanza la investigación judicial sobre las amenazas contra el presidente electo. El episodio ha puesto en primer plano la importancia de la protección de los procesos democráticos y la necesidad de preservar la integridad de quienes asumen funciones públicas.

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