Colombia

El nuevo presidente del Senado le envió mensaje a Abelardo de la Espriella, que no apoyó su elección: “La violencia y la intimidación jamás pueden tener cabida en una democracia”

Las autoridades colombianas han iniciado una investigación tras recibir una denuncia sobre un presunto plan contra de Abelardo de la Espriella. La reacción de la Fiscalía fue inmediata, al asignar el caso a un fiscal delegado de la seccional del Atlántico

Guardar
Google icon
El presidente electo Abelardo de la Espriella y el presidente del Senado Honorio Henríquez - crédito Reuters /@honohenriquez/X
El presidente electo Abelardo de la Espriella y el presidente del Senado Honorio Henríquez - crédito Reuters /@honohenriquez/X

El nuevo presidente del Senado, Honorio Henríquez, que fue elegido en este cargo en horas de la noche del 20 de julio de 2026, luego de la instalación del nuevo Congreso por parte del presidente Gustavo Petro, expresó en horas de la mañana del 21 de julio su respaldo al presidente electo Abelardo de la Espriella, después de que se conociera un anuncio sobre presuntas amenazas en su contra.

El pronunciamiento lo publicó en su cuenta oficial de X, donde escribió: “Toda mi solidaridad con el presidente electo, Abelardo de la Espriella ante las amenazas de las que ha sido objeto. La violencia y la intimidación jamás pueden tener cabida en una democracia”.

PUBLICIDAD

Honorio Henríquez se refirió al presunto plan para atentar contra el presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito @honohenriquez/X
Honorio Henríquez se refirió al presunto plan para atentar contra el presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito @honohenriquez/X

Procurador rechazó denuncia

El equipo de seguridad de Abelardo de la Espriella advirtió sobre un presunto plan para atentar contra su vida, según reportes de inteligencia compartidos con agencias estatales. Los informes alertan que organizaciones armadas buscan interferir en las actividades públicas de la transición de gobierno y podrían intentar infiltrarse incluso en eventos con presencia de niños y adultos mayores, por lo que se estaría ofreciendo una suma de $3.000 millones.

A raíz de estas amenazas, la fuerza pública implementó revisiones y ajustes en los protocolos de ingreso tanto a recintos cerrados como en plazas públicas donde se realizan encuentros del equipo de transición. Esta decisión fue confirmada por el grupo de trabajo de De la Espriella, que detalló para medios nacionales el refuerzo de las medidas de protección.

PUBLICIDAD

El equipo de seguridad del presidente electo, Abelardo de la Espriella, denunció un presunto plan para atentar contra su vida, basado en reportes de inteligencia - crédito @defensoresco/X
El equipo de seguridad del presidente electo, Abelardo de la Espriella, denunció un presunto plan para atentar contra su vida, basado en reportes de inteligencia - crédito @defensoresco/X

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, emitió un comunicado en la red X donde enfatizó: “El Procurador General, Gregorio Eljach, rechaza de manera contundente cualquier amenaza o acto de violencia que ponga en riesgo la vida, la integridad o la seguridad del presidente electo, Abelardo de la Espriella (sic)”. El funcionario instó a las autoridades a investigar con celeridad y a tomar medidas para garantizar la protección del mandatario entrante y el normal desarrollo de la transición institucional.

Ante la situación, la oficina del presidente electo reiteró: “Colombia tiene derecho a vivir en democracia y ninguna organización criminal impedirá que el Gobierno elegido por los colombianos ejerza sus funciones”. El mensaje subrayó también la independencia de los poderes del Estado frente a cualquier presión de actores ilegales y reafirmó el compromiso con el mandato popular expresado en los últimos comicios.

El equipo de gobierno fue enfático: “El presidente electo no suspenderá su agenda de trabajo ni el proceso de empalme territorial, porque considera que Colombia no puede ceder ante las amenazas de quienes pretenden imponer el miedo mediante la violencia”.

El procurador general Gregorio Eljach rechazó las amenazas contra Abelardo de la Espriella y pidió investigaciones con celeridad - crédito @PGN_COL / X
El procurador general Gregorio Eljach rechazó las amenazas contra Abelardo de la Espriella y pidió investigaciones con celeridad - crédito @PGN_COL / X

La Fiscalía abrió investigación

La Fiscalía General de la Nación ha dado un paso decisivo al abrir una investigación formal tras recibir una denuncia sobre un posible atentado contra De la Espriella. La respuesta del ente acusador fue rápida: un fiscal delegado en la seccional del Atlántico quedó a cargo de coordinar las acciones iniciales.

Las autoridades confirmaron que ya existe una noticia criminal oficial, lo que habilita una serie de procedimientos de verificación y búsqueda de pruebas bajo el marco legal. La Policía Judicial lleva adelante labores técnicas para determinar la autenticidad y los pormenores de la amenaza reportada.

En este contexto, la Fiscalía actúa ante la gravedad de la denuncia, presentada en las últimas horas. El caso ha generado alarma y movilizó de inmediato a los organismos de seguridad, que ahora concentran esfuerzos en esclarecer los hechos y garantizar la protección del mandatario electo.

La coyuntura ha movilizado a las autoridades y a distintos sectores del Estado para reforzar la seguridad y las garantías institucionales, mientras avanza la investigación judicial sobre las amenazas contra el presidente electo. El episodio ha puesto en primer plano la importancia de la protección de los procesos democráticos y la necesidad de preservar la integridad de quienes asumen funciones públicas.

Temas Relacionados

Presidente del SenadoAbelardo de la EspriellaAmenazas contra Abelardo de la EspriellaDenuncias de atentadoHonorio HenríquezColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hijo de Juan Manuel Santos reaccionó a la inesperada cercanía entre Álvaro Uribe y Gustavo Petro: “La política es dinámica”

El mensaje de Esteban Santos surgió tras la elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado, una votación en la que coincidieron apoyos del Centro Democrático y el Pacto Histórico

Hijo de Juan Manuel Santos reaccionó a la inesperada cercanía entre Álvaro Uribe y Gustavo Petro: “La política es dinámica”

Evite multas si tiene un perro de raza de manejo especial: el Distrito habilitó plataforma para registrarlos y es obligatorio

La nueva herramienta en línea permite a los responsables cumplir con la inscripción exigida por la Ley 1801 de 2016, sin trámites presenciales y con revisión a cargo de cada alcaldía local

Evite multas si tiene un perro de raza de manejo especial: el Distrito habilitó plataforma para registrarlos y es obligatorio

Gustavo Petro no escuchó la réplica de la oposición durante la instalación del Congreso: esto dice la ley sobre posibles sanciones para el mandatario

El presidente saliente prefirió, por tercera vez, salir del recinto legislativo para evitar las declaraciones de Julio Cesar Triana y Andrés Forero, en representación de la oposición

Gustavo Petro no escuchó la réplica de la oposición durante la instalación del Congreso: esto dice la ley sobre posibles sanciones para el mandatario

Dorado Mañana resultados de hoy martes 21 de julio: ganadores del último sorteo

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del país

Dorado Mañana resultados de hoy martes 21 de julio: ganadores del último sorteo

Davinson Sánchez está en el top 10 de los mejores defensores del Mundial 2026, según la FIFA

El defensor central del Galatasaray jugó todos los minutos que disputó Colombia en la reciente Copa del Mundo y es pretendido por clubes de Italia e Inglaterra

Davinson Sánchez está en el top 10 de los mejores defensores del Mundial 2026, según la FIFA
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Él es Escro, el hombre al que Aida Victoria Merlano le dio apasionado beso en plena transmisión en vivo

Él es Escro, el hombre al que Aida Victoria Merlano le dio apasionado beso en plena transmisión en vivo

Jhoan López dio sus primeras declaraciones tras confirmarse su nueva separación de Cintia Cossio: “No es una relación normal”

Yina Calderón arremetió contra Karina García por hablar de su intimidad en un ‘stream’: “¿Qué es esa mier...”

Shakira emocionó a sus fans con la compañía que tuvo durante el Mundial 2026: desde Beyoncé hasta BTS

Silvia Tcherassi publicó un mensaje el Día de la Independencia y agradeció a Abelardo de la Espriella por su nuevo cargo honorífico

Deportes

Davinson Sánchez está en el top 10 de los mejores defensores del Mundial 2026, según la FIFA

Davinson Sánchez está en el top 10 de los mejores defensores del Mundial 2026, según la FIFA

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 21 de julio

EN VIVO - Etapa 16 del Tour de Francia 2026: Remco Evenepoel ganó la en la contrarreloj; Egan Bernal es el mejor colombiano

El próximo Campeonato Mundial de Fútbol tendría 64 equipos y Carlos Antonio Vélez realizó fuerte crítica: “Meter a toda la recua sudamericana, incluso los flojos”

Cual será el primer partido oficial de Luis Díaz en la temporada 2026-2027 con el Bayern Múnich: se jugará el primer título de la temporada