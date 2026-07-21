Así puede aplicar al programa de becas universitarias en Italia: estos son los beneficios

El Politécnico de Milán abrió la convocatoria del programa DSU 2026-2027 para estudiantes que quieran cursar pregrado, maestría, doctorado o especialización en Italia - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El Politécnico de Milán abrió la convocatoria del programa DSU para el ciclo 2026-2027, una línea de ayudas económicas dirigida a estudiantes nacionales e internacionales que quieran cursar pregrado, maestría, doctorado o especialización en Italia con apoyos para reducir el costo de estudiar y vivir en ese país.

La convocatoria, difundida por el Boletín de Oferta Internacional de la Alcaldía de Bogotá, forma parte de una edición que también incluye opciones para estudiar inglés en Belice y maestrías virtuales en España.

En esa selección, la beca para Milán aparece como una de las alternativas para quienes buscan formación superior en Europa con respaldo financiero.

El programa DSU, sigla de Diritto allo Studio Universitario, está orientado a estudiantes con mérito académico y necesidades económicas.

“Estudiantes nacionales e internacionales interesados en cursar programas de pregrado, maestría, doctorado o especialización en el Politécnico de Milán que cumplan con los requisitos económicos y académicos establecidos en la convocatoria. Esta oportunidad fortalece el acceso de la ciudadanía a experiencias de formación internacional, en línea con la visión de#BogotáInternacional”, se observa en el comunicado de la Alcaldía de Bogotá.

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La beca DSU del Politécnico de Milán está dirigida a estudiantes nacionales e internacionales con mérito académico y necesidades económicas - crédito Google Maps/Gianluca Rinaldi

La ayuda contempla apoyo financiero para cubrir parte de los gastos de estudio, servicio de alimentación universitaria, alojamiento en residencias estudiantiles con tarifas preferenciales, apoyos adicionales para movilidad internacional e incentivos para quienes terminen sus estudios dentro del tiempo previsto.

La asignación de esos beneficios depende de la situación socioeconómica del aspirante y del cumplimiento de los requisitos académicos fijados por la universidad. La postulación se realiza directamente ante el Politécnico de Milán.

De acuerdo con la información difundida por el boletín distrital, los estudiantes de primer ingreso pueden postularse hasta el 5 de agosto de 2026. Para los estudiantes de cursos superiores, la fecha límite es el 21 de julio de 2026.

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En otro tramo del texto difundido sobre la misma oferta se menciona como cierre el 8 de agosto de 2026. En todos los casos, la recomendación oficial es revisar las condiciones vigentes y preparar con anticipación la documentación exigida antes de completar la inscripción.

La convocatoria está dirigida a estudiantes colombianos e internacionales que aspiren a ingresar a programas de pregrado, maestría, doctorado y especialización.

Para aplicar, deben verificar los requisitos económicos y académicos, reunir los documentos solicitados, completar la solicitud dentro del plazo correspondiente y esperar la evaluación que definirá la entrega de los beneficios.

Pueden postularse quienes cumplan las condiciones definidas por la universidad, y el trámite debe hacerse de manera directa con la institución italiana, no por intermediarios.

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Bogotá reunió en julio otras becas para España y Belice

El Boletín de Oferta Internacional de Bogotá también difundió una convocatoria del Icetex para 150 becas del 50% en maestrías virtuales en España, con cierre el 23 de julio de 2026 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La edición de julio de 2026 del Boletín de Oferta Internacional incluyó, además, una convocatoria del Icetex para 150 becas del 50 % sobre el valor de la matrícula en maestrías oficiales virtuales en España.

La oferta abarca áreas como relaciones internacionales, comunicación, educación, marketing, administración de empresas, ciberseguridad, finanzas, bioinformática, liderazgo y gestión de proyectos.

Esos programas se desarrollan completamente en español y permiten cursar una formación internacional sin necesidad de trasladarse a España. El cierre de esa convocatoria fue fijado para el 23 de julio de 2026.

La misma edición también incluyó una convocatoria del Gobierno de Belice y la Universidad de Belice para 10 becas que cubren el 100% de la matrícula del Certificado de Inglés como Segunda Lengua. La oportunidad está dirigida a personas colombianas de entre 18 y 65 años.

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La edición de julio de 2026 del boletín incluyó además 10 becas del 100 % para estudiar inglés en Belice entre enero y octubre de 2027, con cierre el 14 de agosto de 2026 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La formación en Belice será presencial, durará diez meses y se desarrollará entre enero y octubre de 2027 en el campus de Belmopán. El cierre de esa convocatoria fue anunciado para el 14 de agosto de 2026.

El interés por este tipo de apoyos crece en Colombia en un contexto de mayores costos de matrícula, necesidad de evitar deudas estudiantiles y exigencias más altas para competir en el mercado laboral.

En ese escenario, las becas son vistas como una vía para sostener la permanencia académica y ampliar la movilidad social sin depender exclusivamente de los ingresos familiares o de un crédito.

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