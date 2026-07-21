Hijo de Juan Manuel Santos reaccionó a la inesperada cercanía entre Álvaro Uribe y Gustavo Petro: “Recuerden eso”

Esteban Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, se pronunció sobre los recientes movimientos políticos en el Congreso y las alianzas inesperadas entre sectores rivales - crédito Esteban Santos/Instagram

La sorpresiva elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado abrió un nuevo escenario político en Colombia y generó todo tipo de interpretaciones sobre un posible acercamiento entre sectores que durante años han estado enfrentados.

La coincidencia de votos entre congresistas cercanos al expresidente Álvaro Uribe y miembros del Pacto Histórico llevó a algunos sectores a hablar de una eventual alianza entre el uribismo y el petrismo.

Ante ese panorama, Esteban Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, reaccionó a través de su cuenta de X y aseguró que los recientes movimientos son una muestra de que la política puede cambiar rápidamente. “Lo que viene pasando estos días, alianzas atípicas y piruetas políticas que nadie se esperaba, demuestra dos cosas: que la política es dinámica, y que no vale la pena acabar relaciones con amigos y familiares por política. Recuerden eso”, escribió Santos.

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Publicación de Esteban Santos en X, en la que aseguró que “la política es dinámica” tras los recientes acuerdos entre sectores del uribismo y el petrismo - crédito Esteban Santos/X

El mensaje fue publicado luego de la votación que dejó a Honorio Henríquez, del Centro Democrático, como nuevo presidente del Senado con 56 votos, frente a los 45 obtenidos por Alfredo Deluque, candidato respaldado por el presidente electo Abelardo De La Espriella.

El resultado sorprendió porque rompió la expectativa de que el primer presidente del Senado del nuevo periodo legislativo estaría alineado con el Ejecutivo entrante. La derrota de Deluque evidenció que, por ahora, De La Espriella no cuenta con una mayoría consolidada en el Congreso.

La elección de Henríquez estuvo marcada por una combinación poco habitual: votos del Centro Democrático y sectores cercanos al expresidente Uribe coincidieron con apoyos provenientes del Pacto Histórico, la colectividad política del presidente Gustavo Petro.

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Esa convergencia fue interpretada por varios sectores como una señal de acercamiento entre dos corrientes que históricamente han representado posiciones opuestas en el país. Incluso algunos dirigentes y analistas comenzaron a hablar de un posible “Petro-Uribismo”, una alianza que hasta hace poco parecía improbable.

Los movimientos previos a la elección también llamaron la atención. Según versiones recogidas por medios nacionales, en los días anteriores hubo mensajes públicos entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe que fueron vistos como señales de una posible apertura al diálogo.

El presidente electo Abelardo De La Espriella aseguró que respeta la autonomía del Congreso tras la elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado y negó haber presionado a congresistas para obtener apoyos - crédito Jaime Saldarriaga / Reuters

Uribe aseguró que el presidente Petro le había enviado un mensaje, a través de personas cercanas, para proponerle un encuentro. El exmandatario respondió que no consideraba que fuera el momento adecuado, aunque también destacó un gesto relacionado con la situación de su hermano Santiago Uribe, quien cumplió su condena penal en una guarnición militar.

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Por su parte, Petro, durante su discurso de despedida del Congreso, hizo una referencia positiva al proceso de paz con los grupos paramilitares adelantado durante el gobierno de Uribe, un reconocimiento que generó comentarios debido a las fuertes críticas que el hoy mandatario había expresado en el pasado frente a esa política.

La votación en el Senado dejó además un mensaje político para el gobierno electo. Aunque el Centro Democrático obtuvo la presidencia de la corporación, el respaldo del Pacto Histórico fue clave para que Henríquez alcanzara la mayoría necesaria.

El presidente electo Abelardo De La Espriella reaccionó al resultado y aseguró que respeta la autonomía del Congreso. Según afirmó, la elección de Henríquez demuestra una separación entre el Legislativo y el Ejecutivo antes de su llegada a la Casa de Nariño, prevista para el próximo 7 de agosto.

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Alfredo Deluque y Honorio Henríquez, los dos candidatos que se enfrentaron por la presidencia del Senado; el congresista del Centro Democrático ganó la votación con 56 votos frente a 45 de su rival respaldado por el Gobierno electo - crédito Prensa Senado - Colprensa

De La Espriella sostuvo que no llamó a congresistas para pedir apoyos ni ofreció cargos, contratos o beneficios a cambio de votos para Alfredo Deluque, quien era su candidato para ocupar la presidencia del Senado.

“Hacía más de 30 años no se elegía la mesa directiva del Senado mediante una votación libre, sin repartos burocráticos. Eso fortalece nuestra democracia”, afirmó el mandatario electo.

El futuro jefe de Estado explicó que inicialmente había considerado que Enrique Gómez fuera quien le impusiera la banda presidencial como presidente del Senado, pero descartó esa posibilidad por razones de equilibrio institucional, debido a que familiares del congresista ocuparán cargos dentro de su administración.

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Posteriormente, respaldó la candidatura de Alfredo Deluque, a quien calificó como un aliado desde la campaña presidencial. Según De La Espriella, le pidió buscar los votos necesarios y dejó que fuera el Congreso, mediante una votación, el que definiera la elección.