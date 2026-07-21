Colombia

‘Fico’ Gutiérrez dio nuevos detalles sobre la mega cárcel que se construye en Medellín con pulla a Daniel Quintero: “Les tengo reservado el pabellón Q”

Federico Gutiérrez dijo en un acto público que reservaría un espacio para quienes, según afirmó, “se robaron a Medellín”

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La megacárcel de Medellín busca reducir el hacinamiento carcelario en el Área Metropolitana con el traslado de sindicados desde URI, estaciones de policía y la Fiscalía - crédito Seguridad y Convivencia en Medellín/Facebook

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aprovechó la celebración de los 216 años del Grito de Independencia de Colombia para lanzar advertencias y detallar avances en obras clave de la megacárcel en la capital antioqueña.

Durante el evento en el Túnel del Toyo, el mandatario local afirmó la urgencia de descongestionar las estaciones de policía, donde permanecen más de 1.200 personas privadas de la libertad, según sus cifras.

La nueva cárcel, explicó, tendrá capacidad para aliviar este hacinamiento y contará con un pabellón especial para quienes, en sus palabras, “se robaron a Medellín”.

Gutiérrez fue explícito al referirse al exalcalde Daniel Quintero, actualmente bajo la lupa por más de cuarenta investigaciones por presunta corrupción. “Presidente estamos construyendo una megacárcel que va a servir para lograr desaturar todas las estaciones de policía que tenemos en la ciudad con más de 1.200 personas privadas de la libertad. Pero quiero decirle a quienes se robaron a Medellín que pronto les llegará la hora y que les tengo reservado el pabellón Q. Bien guardados se los tenemos. En seguridad, presidente”, sentenció el alcalde durante su intervención.

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Alcalde de Medellín envió elogios a Abelardo de la Espriella - crédito Alcaldía de Medellín
El alcalde de Medellín dijo que la megacárcel incluiría un “pabellón Q” para Daniel Quintero y exfuncionarios señalados por presunta corrupción- crédito Alcaldía de Medellín

La decisión de levantar el centro penitenciario responde a la crisis de hacinamiento y a la necesidad de modernizar el sistema carcelario en Antioquia.

La megacárcel, la primera en Colombia que operará mediante una alianza con el sector privado, buscará reducir la presión sobre las Unidades de Reacción Inmediata (URI), estaciones policiales y dependencias de la Fiscalía.

La obra, prevista para estar lista en el primer trimestre de 2027, representa uno de los proyectos más ambiciosos para el sistema penitenciario metropolitano. Se espera que el nuevo modelo permita gestionar de forma más eficiente a los sindicados y condenados en la región.

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En cuanto a la situación financiera de la salud en Antioquia, Gutiérrez recordó que el exalcalde Quintero fue designado como superintendente en medio de la intervención de Savia Salud. “Cuando la intervinieron tenía seguramente deudas alrededor de 700 mil millones de pesos y hoy las deudas son por 1.4 billones de pesos. El Gobierno Nacional le ha deuda al sistema de salud de Antioquia 7 billones de pesos y al país en total 23 billones de pesos”, expuso.

- crédito Alcaldía de Medellín
Gutiérrez aseguró que Savia Salud pasó de deudas cercanas a $700 mil millones a obligaciones por $1,4 billones tras la intervención- crédito Alcaldía de Medellín

Añadió: “Y paradójicamente Petro puso a cuidar supuestamente los recursos de lo que dejaron de la salud a quienes se robaron a Medellín”.

El empalme regional entre la administración saliente y el equipo de Abelardo de la Espriella comenzará el martes 21 de julio. Entre los temas centrales estarán el avance del Túnel del Toyo, la extensión del metro de la 80, el desarrollo del Metro Cable de San Antonio de Prado y la continuidad de la intervención sobre Savia Salud. Estas conversaciones, subrayó el alcalde, también abordarán la seguridad y el modelo de Estado para las regiones.

El hacinamiento en estaciones de policía de Medellín alcanzó el 123% en febrero de 2025, según cifras oficiales. Este fenómeno se refleja en lugares como la estación Candelaria, donde 304 personas ocupan un espacio diseñado para solo 75, o en Laureles, que con capacidad para 30 aloja a 104 detenidos. En Belén, la cifra se eleva a 115 personas en un recinto previsto para 20.

Federico Gutiérrez - Cárcel de Medellín
El mandatario local resaltó la responsabilidad de la administración anterior en los procesos para la construcción de la cárcel metropolitana - crédito Colprensa/Blomberg

El nuevo centro penitenciario fue presentado como respuesta a esta situación crítica. Su meta principal es aliviar la sobrepoblación en las estaciones policiales y cumplir con estándares internacionales de derechos humanos, como las Reglas Mandela.

La cárcel contará con pabellones para formación y resocialización, además de áreas destinadas a las visitas familiares, en línea con la intención de promover procesos de integración y respeto a la dignidad de los internos.

El proyecto contempla además la implementación de programas de formación que permitan a los sindicados acceder a oportunidades de resocialización y mantener el contacto con sus familias, elementos considerados clave para la reintegración social.

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