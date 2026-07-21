Video: así fue el impactante momento en el que un toro de corralejas hirió a varias personas en Coyaima, Tolima

El pánico se apoderó de las graderías en una plaza de toros improvisada en Castilla, Coyaima, cuando un toro saltó la barrera y embistió a los espectadores durante las fiestas tradicionales, dejando al menos cuatro personas heridas y reabriendo el debate sobre la seguridad en las corralejas - crédito Visión Sur / Facebook

La emergencia en las corralejas del corregimiento de Castilla en Coyaima, Tolima, quedó marcada por el pánico cuando un toro saltó la barrera durante la jornada del 20 de julio de 2026 y logró irrumpir en las graderías, dejando varios heridos.

Según las versiones de redes sociales, el incidente se produjo sobre las 8:00 p. m., durante la última corrida de toros programada en las fiestas tradicionales de la zona.

En los videos difundidos en plataformas digitales se observa que el toro, tras ser presionado en la puerta de salida, corrió y, en cuestión de segundos, brincó hacia uno de los costados y terminó en la gradería, donde chocó a varias personas. Otras corrieron para esquivar al animal y subieron a niveles superiores. Algunas se lanzaron al vacío para evitar el contacto directo con el toro.

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Una jornada festiva en el corregimiento de Castilla, municipio de Coyaima, terminó en caos la noche del 20 de julio, luego de que un toro lograra saltar la barrera de contención e ingresara al área de público, provocando una emergencia que dejó varios lesionados y causó conmoción entre los asistentes - crédito El Frente / Facebook

La confusión y la urgencia generaron situaciones de riesgo adicionales. Según se observa en los registros audiovisuales que circularon en redes sociales, varias personas cayeron durante la evacuación y otras fueron alcanzadas por el animal. Organismos de socorro intervinieron para atender a los heridos y trasladarlos a centros asistenciales cercanos.

Se habló inicialmente de cuatro personas lesionadas, aunque las autoridades locales aún no han publicado un balance oficial sobre el número exacto de afectados ni la gravedad de sus lesiones.

Debate por la seguridad y el futuro de las corralejas

El incidente reavivó el debate sobre las condiciones de seguridad en las corralejas y la pertinencia de mantener este tipo de espectáculos. Mientras las autoridades investigan cómo el animal logró salir del ruedo y revisan la infraestructura utilizada en el evento, la comunidad expresó su preocupación por la exposición al peligro tanto del público como de los propios animales.

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Las corralejas fueron un evento secundario durante las fiestas de Independencia y la Virgen del Carmen - crédito Alcaldía de Coyaima Tolima / Facebook

Las redes sociales se hicieron eco de la controversia. Entre los mensajes que circularon se encuentran expresiones como: “El toro se defiende de los ataques humanos... es maltrato animal”, “Eso ya está prohibido, ¿qué le pasa a la gente?”, y “Terrible que aún se hagan estos eventos”. Algunas voces pusieron el foco sobre el bienestar animal: “Eso es para que sientan lo que siente el animalito al ser expuesto a eso. Eso es maltrato animal de todo punto de vista”. Otros, en cambio, destacaron que “lo importante es que el toro no sufrió mayor herida”.

La situación ocurrida en Coyaima se da en un contexto de transición legal para los espectáculos taurinos en Colombia. La Ley conocida No Más Olé (Ley 2385 de 2024) prohíbe definitivamente las corridas de toros y espectáculos taurinos en el país, aunque actualmente se encuentra en un periodo de transición de tres años que culminará en julio de 2027.

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Durante este lapso, los eventos deben cumplir reglas estrictas: está prohibido causar la muerte del toro en la arena, no se pueden usar elementos cortopunzantes ni eléctricos, y los menores de 18 años tienen prohibida la asistencia y participación, tanto en el ruedo como en el público.

En cuanto animales, durante la celebración del fin de semana en Coyaima, solo se prohibieron las cabalgatas - crédito Alcaldía de Coyaima Tolima / Facebook

Además, el Decreto 0703 de 2026 establece que no pueden destinarse recursos públicos para la organización de estos eventos y que las plazas de toros deben iniciar un proceso de reconversión para convertirse en espacios culturales, artísticos o deportivos.

La normativa prohíbe que entidades como alcaldías y gobernaciones utilicen recursos estatales para apoyar espectáculos taurinos o invertir en infraestructura vinculada a estos eventos.

Por otra parte, durante la conmemoración del 20 de julio y la festividad de la Virgen del Carmen, la alcaldía de Coyaima emitió el decreto 046, estableciendo condiciones para dichas celebraciones realizadas durante el fin de semana. La única restricción explícita en ese decreto fue sobre cabalgatas, incluyendo las posibles solicitudes privadas; no se hizo referencia a corralejas ni a corridas de toros en el documento oficial de la alcaldía.

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