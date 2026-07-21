Colombia

El concejal de Medellín Andrés ‘el Gury’ Rodríguez le lanzó pulla a Rodrigo Lara, ministro del Interior designado por De la Espriella: “Será un problema”

Rodríguez apuntó contra Lara luego del resultado de la elección del nuevo presidente del Senado, Honorio Henríquez

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Lara le deseó lo mejor a Henríquez como presidente del Senado para el periodo 2026-2027 - créditos @andresguryrodriguez/IG | Jaime Saldarriaga / AFP | @@honohenriquez/X | archivo Colprensa / Camila Díaz
Lara le deseó lo mejor a Henríquez como presidente del Senado para el periodo 2026-2027 - créditos @andresguryrodriguez/IG | Jaime Saldarriaga / AFP | @honohenriquez/X | archivo Colprensa / Camila Díaz

Una lluvia de críticas han caído por parte de varios dirigentes políticos del Centro Democrático (CD) hacia el ministro del Interior designado por Abelardo de la Espriella, Rodrigo Lara, luego de que este se refiriera a la elección de la nueva mesa directiva del Senado.

Lara felicitó al senador Honorio Henríquez (CD), elegido presidente de la corporación con 56 votos a favor. Asimismo, el ministro designado expresó sus mejores deseos para Henríquez y puntualizó el compromiso del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella con “el diálogo, el consenso y el respeto por la institucionalidad”, escribió desde su perfil de X la madrugada del martes 21 de julio.

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Por este motivo, una de las voces más críticas del CD fue el concejal de Medellín Andrés ‘el Gury’ Rodríguez, que se despachó contra Lara y lo calificó como un “problema” para el gobierno entrante de De la Espriella.

“Señor @Rodrigo_Lara_ Hágase a un lado, estoy seguro que usted será un problema para el tigre y él, merece y debe hacer el mejor gobierno de la mano de sus verdaderos aliados, el @CeDemocratico; no de la mano del santismo, que son los verdaderos culpables de la situación en la que está el país”, inicia el mensaje que Rodríguez compartió en la misma red social el mismo miércoles.

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Rodríguez se refirió a las palabras de Lara la mañana del martes 21 de julio de 2026 - crédito @AndresGuryRod/X
Rodríguez se refirió a las palabras de Lara la mañana del martes 21 de julio de 2026 - crédito @AndresGuryRod/X

Pero al final de su publicación el cabildante antioqueño le mandó un dardo a Lara: “¡Ah! Verdad que usted es santista al igual que @deluque“, haciendo referencia a que la elección de Henríquez fue considerada un revés político para la coalición de gobierno, que había respaldado la candidatura del senador Alfredo Deluque, del Partido de la U.

Al final, “El Gury” Rodríguez le sentenció a Lara, y en alusión al expresidente Álvaro Uribe Vélez, una de las voces que más se pronunció en la previa de la elección del nuevo presidente del Senado: “Pd. ¡Uribe tu papá!”

En su mensaje, Lara también fijó la postura del Ejecutivo frente al nuevo Congreso, asegurando que toda relación con el Legislativo se manejará con transparencia y sin acuerdos subrepticios.

“Por instrucción del presidente electo @ABDELAESPRIELLA, toda relación con el Congreso se ha hecho y se hará de frente al país: con transparencia, sin burocracia y sin acuerdos subrepticios”, señaló el funcionario, quien dejó claro que el gobierno será “firme defensor de la autonomía e independencia de las ramas del poder público”.

La derrota de Deluque, quien obtuvo 45 votos, se atribuyó al apoyo de última hora por parte de la bancada petrista a la candidatura del Centro Democrático.

El ministro del Interior designado Rodrigo Lara respondió al anuncio del presidente Petro de aceptar la propuesta de ser el presidente del Pacto Histórico - crédito @Rodrigo_Lara_/X
El ministro del Interior designado Rodrigo Lara respondió al anuncio del presidente Petro de aceptar la propuesta de ser el presidente del Pacto Histórico - crédito @Rodrigo_Lara_/X

Esta votación puso en evidencia diferencias internas dentro de la coalición y ha sido interpretada por analistas como la “primera derrota” política de Lara ante el legislativo.

En contraste, el ministro designado celebró el triunfo de Nicolás Barguil del Partido Conservador, quien fue elegido presidente de la Cámara de Representantes con 180 votos, atribuyéndolo a la solidez de la coalición de gobierno en esa corporación.

Lara felicitó también a los vicepresidentes electos y reconoció la actitud democrática de Deluque tras la contienda. “Reconozco a Deluque por la altura, la decencia y el espíritu democrático con que asumió la contienda que finalmente perdió”, expresó el ministro

Lara reiteró que el Gobierno está listo para trabajar de manera “armónica, respetuosa y constructiva” con las nuevas mesas directivas del Congreso, pese a que la elección de Henríquez representó un traspié político para la administración entrante en su primer pulso legislativo.

“Les deseo el mayor de los éxitos en beneficio de Colombia”, concluyó Lara, en medio de la ola de pronunciamientos que se dividen entre calificar lo ocurrido como la primera derrota de De la Espriella, y otros que lo defienden.

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El senador afirmó que dará garantías a todos sus compañeros de corporación - crédito Catalina Olaya / Colprensa

La nueva mesa directiva del Senado quedó conformada por Henríquez como presidente, Manuel Antonio Virgüez Piraquive (Mira) como primer vicepresidente y Alejandro Ocampo (Pacto) como segundo vicepresidente.

Entre tanto, en la Cámara de Representantes la presidencia quedó en manos de Barguil, mientras que las vicepresidencias recayeron en Simón Molina (Creemos) y Erick Velasco (Pacto Histórico por Nariño).

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