Colombia

Viajeros completan más de 12 horas de retraso en vuelo desde el aeropuerto El Dorado hacia Cali: la aerolínea no ha respondido

El desvío de un avión que cubría el trayecto Cali–Santa Marta afectó la programación posterior hacia la capital, según empleados, y derivó en cambios sucesivos de itinerario antes de la suspensión definitiva

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El vuelo Bogotá-Cali acumuló más de 12 horas de espera en el aeropuerto El Dorado tras su reprogramación y cancelación - crédito @AerocivilCol / X
El vuelo Bogotá-Cali acumuló más de 12 horas de espera en el aeropuerto El Dorado tras su reprogramación y cancelación - crédito @AerocivilCol / X

La llegada de decenas de pasajeros a Cali se vio drásticamente retrasada tras una serie de incidentes que transformaron un vuelo nocturno desde Bogotá en una experiencia de más de 12 horas de espera en el aeropuerto El Dorado.

La situación derivó en la reprogramación y posterior cancelación del vuelo, dejando a los viajeros sin respuestas oficiales y con escasos recursos para sobrellevar la noche en la capital del país.

Según información divulgada por El Tiempo, el vuelo, que inicialmente debía partir a las 9:40 p. m. del lunes festivo, fue primero reprogramado para las 2:45 de la madrugada. Sin embargo, hacia la medianoche, los pasajeros recibieron la noticia de su cancelación.

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Muchos afectados, entre ellos personas en condición de vulnerabilidad, tuvieron que buscar alternativas de transporte por su cuenta para cumplir con compromisos laborales y familiares.

La cadena de demoras se habría originado, según explicaciones brindadas por empleados de la aerolínea a los pasajeros, en una alteración operacional vinculada a las condiciones meteorológicas.

La aeronave que cubría la ruta Cali–Santa Marta no pudo aterrizar en la capital del Magdalena y debió desviarse. Esto impactó la programación posterior del trayecto Santa Marta–Bogotá, lo cual terminó afectando también el vuelo a Cali.

Largas horas de espera y malestar entre los pasajeros

Durante la madrugada, quienes aguardaban su vuelo denunciaron una atención limitada por parte del personal de la aerolínea: solo recibieron refrigerios ligeros mientras permanecían en la terminal, pese a la presencia de mujeres embarazadas, niños y adultos mayores.

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“Pretendían que estuviéramos más de cinco horas esperando con papitas y una Coca-Cola”, señaló uno de los afectados a El Tiempo, cuestionando la ausencia de un plan de contingencia efectivo.

La reprogramación estableció un nuevo horario de salida para las 10:55 de la mañana del martes 21 de julio, lo que elevó la espera total a más de 12 horas. Hasta el momento, la aerolínea no ha emitido ningún pronunciamiento sobre las causas precisas de la cancelación ni sobre las medidas adoptadas para mitigar el impacto en los viajeros.

La demora, sumada a la falta de información oficial, generó gran inconformidad entre los usuarios, quienes reclamaron mayor atención y soluciones integrales para quienes se ven afectados por incidentes similares.

Qué derechos tienen los pasajeros ante cancelaciones y retrasos

Cuando se presentan cancelaciones o retrasos significativos —como sucedió en el vuelo Bogotá-Cali tras el puente del 20 de julio— los pasajeros en Colombia disponen de mecanismos y derechos específicos.

Si el retraso supera las cinco horas, la aerolínea debe ofrecer una compensación adicional no menor al 30% del valor del trayecto, que puede entregarse en efectivo, bonos o millas, según la preferencia del usuario.

En caso de cancelaciones, las personas afectadas pueden desistir del viaje y solicitar el reembolso total del tiquete, o bien exigir el cubrimiento de gastos de hospedaje y traslado, además de la compensación mencionada. Cuando los retrasos se producen después de las 10:00 p. m., corresponde brindar alojamiento y traslados, salvo que el pasajero se encuentre en su ciudad de residencia.

Para formalizar reclamaciones, los viajeros pueden acceder a la página de la Aeronáutica Civil y presentar una Pqrs a través de la plataforma indicada por la Superintendencia de Transporte. El proceso requiere completar un formulario con los datos personales y, al finalizar, se recibe una notificación de radicación en el correo electrónico.

Estos procedimientos permiten que los usuarios afectados documenten sus casos y exijan el cumplimiento de sus derechos ante las autoridades y las aerolíneas.

El episodio ocurrió al cierre del puente festivo del 20 de julio, cuando se realizaron cierres temporales en los principales aeropuertos del país debido a la revista aérea de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. No obstante, el personal de la aerolínea aclaró que los retrasos del vuelo Bogotá-Cali respondieron principalmente a condiciones meteorológicas adversas, y no a las restricciones operacionales asociadas al evento conmemorativo.

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