Jerome Sanabria se refirió a la elección del presidente del Senado con mensaje a Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe: “Se necesitan”

Jerome Sanabria dio su punto de vista a la elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado - crédito @SoyJerome__/X

La instalación oficial de las nuevas mesas directivas del Congreso de la República desató un escenario político inesperado, sacudiendo las previsiones de las principales fuerzas y dejando lecciones sobre la dinámica de alianzas en el legislativo.

La jornada, que culminó con la elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado, evidenció movimientos tácticos que sorprendieron en el escenario político.

Jerome Sanabria, miembro del equipo de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella, describió el resultado como “completamente contrario a lo que pensábamos que iba a pasar”.

La presidencia de la cámara alta quedó en manos de Henríquez, militante del Centro Democrático, quien, paradójicamente, recibió también el apoyo del Pacto Histórico con 56 votos a favor.

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Sanabria remarcó el carácter inusual de la postulación y el desenlace: “El Pacto Histórico propuso a un candidato del uribismo para ser el presidente del Senado”. Esta alianza coyuntural se forjó, según Sanabria, porque el candidato esperado por el presidente electo era otro, haciendo alusión al aspirante del Partido de la U, Alfredo Deluque.

Jerome Sanabria advirtió al nuevo gobierno sobre importancia de alianzas estables en el Congreso - crédito @SoyJerome__/X

“El candidato de Abelardo de la Espriella era el senador del Partido de la U, Alfredo Deluque”, recordó, señalando que Deluque había apoyado iniciativas claves de Gustavo Petro, como el Plan Nacional de Desarrollo, las reformas laboral y tributaria, y la política de Paz total.

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Sanabria enfatizó que De la Espriella, sin buscarlo, terminó siendo el artífice de una convergencia inédita entre el petrismo y el uribismo. “Abelardo logró lo impensable y es unir al petrismo y al uribismo en una sola votación”, agregó.

El panorama en la Cámara de Representantes fue igualmente llamativo. Nicolás Barguil, identificado por Sanabria como “un conservador petrista”, resultó electo presidente con un apoyo abrumador: 180 votos a favor y solo 1 voto en blanco.

El único congresista que se abstuvo de apoyar la fórmula fue Daniel Briceño, figura reconocida por su oposición al gobierno de Petro y quien, según Sanabria, era el candidato preferido tanto por él como por De la Espriella. “Su partido, el Centro Democrático, decidió darle la espalda y prefirió apoyar a Honorio”, lamentó.

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La elección de Barguil fue interpretada como el resultado de una alianza amplia, donde los partidos tradicionales, junto al Centro Democrático y el Pacto Histórico, optaron por un perfil que, de acuerdo con Sanabria, apoyó varias de las reformas impulsadas por el gobierno saliente.

Jerome Sanabria alertó al gobierno De la Espriella sobre riesgos de divisiones internas y disputas de poder en el nuevo Congreso - crédito @SoyJerome__/X - Sergio Acero/Reuters

“Para no apoyar a Daniel Briceño, todos los partidos, no solo el Centro Democrático, sino los tradicionales, terminaron votando a favor de Nicolás Barguil”, explicó.

Barguil también fue señalado por haberse ausentado del debate sobre la reforma pensional, lo que para algunos sectores refuerza su cercanía al petrismo.

Sanabria, al analizar el nuevo escenario, lanzó advertencias al gobierno entrante. Consideró fundamental entender la relevancia estratégica del Centro Democrático, así como de otros movimientos como Defensores de la Patria y Salvación Nacional, para evitar el avance de proyectos contrarios a su visión.

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“No se puede pelear con el Centro Democrático. Son movimientos y partidos que defienden lo mismo y que están buscando lo mismo, que creo que es lo que buscamos todos nosotros, evitar el ascenso del comunismo en Colombia”, puntualizó, insistiendo en la necesidad de evitar disputas internas y priorizar la construcción de mayorías estables.

Jerome Sanabria habló sobre la elección del presidente del Senado - crédito @SoyJerome__/X

La portavoz del empalme presidencial también subrayó que iniciar el periodo con peleas políticas, luchas de poder y divisiones internas sería perjudicial para el gobierno de De la Espriella, especialmente antes de su posesión.

“No tiene sentido empezar con peleas políticas, peleas por poder y mucho menos cuando Abelardo aún no se ha posesionado”, advirtió. A su juicio, el país se beneficia con Henríquez en la presidencia del Senado, gracias a su pertenencia al Centro Democrático, pero considera un revés la elección de Barguil.

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Sanabria concluyó su balance señalando que la jornada dejó lecciones para todos los actores involucrados. “Aquí hay palazo para Abelardo, pero por supuesto que también hay palazo para el Centro Democrático”, resumió, al tiempo que reiteró su llamado a superar las disputas y asumir la necesidad de gobernar con aliados naturales: “Ojalá que esas peleas políticas se acaben y entiendan de una vez por todas que necesitan gobernar juntos”.