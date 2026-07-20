Colombia

Así se verán afectados los trabajadores colombianos con las nuevas medidas que presentará el Gobierno Petro el 20 de julio

Las iniciativas incluyen reformas en empleo digital y rural, sistemas de vigilancia y salario vital, y buscan transformar el marco legal vigente en Colombia

Guardar
Google icon
Los trabajadores en Colombia tuvieron diferentes cambios en los últimos años, sobre todo, con la Reforma Laboral de 2025 - crédito Luisa González/Reuters
Los trabajadores en Colombia tuvieron diferentes cambios en los últimos años, sobre todo, con la Reforma Laboral de 2025 - crédito Luisa González/Reuters

Seis proyectos de ley laborales llegarán al Congreso de la República el 20 de julio 2026 por instrucción del presidente Gustavo Petro, según anunció el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino. El paquete se radicará durante la instalación del nuevo periodo legislativo y en los días siguientes, con el objetivo de ampliar derechos laborales y fortalecer la protección de los trabajadores en Colombia.

Sanguino explicó que las iniciativas hacen parte de la agenda del Gobierno para promover el trabajo digno y la formalización del empleo. También agregó que los proyectos apenas comenzarán su trámite legislativo y que deberán ser discutidos y aprobados por el Congreso.

PUBLICIDAD

Además, sostuvo que, aunque la actual administración está por terminar, el Ministerio del Trabajo acompañará el trámite de las iniciativas en el Congreso junto con los congresistas de la denominada Alianza por la Vida del Pacto Histórico.

El Ministerio de Trabajo presentará un Estatuto del Trabajo y Salario Vital para dar rango de ley al cálculo del salario mínimo en Colombia - crédito X
Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, anunció que presentará un estatuto del trabajo y salario vital para dar rango de ley al cálculo del salario mínimo en Colombia - crédito @AntonioSanguino/X

Los seis proyectos laborales que alista el Gobierno

El núcleo de la agenda es una lista de seis proyectos con efectos sobre distintos frentes de la legislación laboral. Son los siguientes:

  • Estatuto del Trabajo y Salario Vital: el Gobierno busca otorgar rango de ley al cálculo del salario vital. La propuesta plantea que ese cálculo tenga en cuenta el costo real de necesidades básicas de una familia. Se menciona alimentación, vivienda, salud, educación, transporte y otros gastos esenciales, con la meta de que el ingreso de los trabajadores cubra condiciones mínimas de bienestar.
  • Reforma a la composición de las Juntas de Calificación de Invalidez: el cambio busca modificar la integración de los organismos encargados de determinar la pérdida de capacidad laboral.
  • Sistema sancionatorio de la Superintendencia del Subsidio Familiar: el objetivo es fortalecer las herramientas de vigilancia y control de esa entidad. La actualización del sistema sancionatorio buscaría reforzar el control sobre las cajas de compensación y demás entidades relacionadas con el sistema. La intención es garantizar un mejor cumplimiento de las obligaciones frente a los trabajadores afiliados.
  • Ratificación de convenios internacionales de la OIT: en ese bloque el Gobierno incluyó el Convenio sobre el Trabajo Marítimo (MLC) y el Convenio 187, este último relacionado con seguridad y salud en el trabajo. Fijaría estándares mínimos, derechos básicos y mecanismos de protección para quienes trabajan en actividades marítimas.
  • Ratificación del Convenio 193 de la OIT: orientado a regular el trabajo digno en plataformas digitales. Establecería principios para promover condiciones laborales dignas para repartidores, conductores y otros trabajadores vinculados a ese tipo de servicios. Se trata de una modalidad de empleo que ha crecido de manera importante en los últimos años.
  • Jornal y contrato agrario: el Gobierno busca impulsar la formalización y garantizar condiciones de trabajo decente para los trabajadores del campo. Busca promover el acceso a derechos laborales y avanzar hacia empleos más estables y con mayores garantías para quienes desarrollan actividades agropecuarias.
La elección del presidente del Senado corresponde a los 108 senadores y la del presidente de la Cámara a los 188 representantes - crédito Cristian Bayona/Colprensa
El nuevo Congreso de la República será instalado el 20 de julio de 2026 - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El trámite legislativo que arranca el 20 de julio

Todas las iniciativas iniciarán su recorrido en el Congreso desde el 20 de julio. Solo entrarán en vigor si el Legislativo las aprueba y luego el Gobierno las sanciona, por lo que por ahora siguen en fase de discusión.

La actual administración busca dejar listo ese proceso antes del posicionamiento del gobierno de Abelardo de la Espriella. En ese tramo final, el Ministerio del Trabajo prevé seguir de cerca la discusión de cada proyecto en el Capitolio con apoyo de la bancada oficialista.

PUBLICIDAD

Otros proyectos de ley

Otros proyectos de ley que presentará el Gobierno Petro son:

  • Nueva reforma tributaria: el Ejecutivo propondrá una nueva reforma tributaria, la quinta en los últimos años, con el objetivo de aumentar la recaudación fiscal para reducir el déficit y asegurar la estabilidad financiera del país. El proyecto, que aún no se ha divulgado en detalle, apunta a recaudar cerca de $23 billones y se enfocará en aumentar los impuestos para personas y empresas con mayores ingresos y patrimonios, incluyendo recursos en paraísos fiscales vinculados a actividades ilícitas.
Este ha sido el incremento del salario mínimo en el país. Foto: Colprensa (Archivo)
Con la del 20 de julio de 2026, el Gobierno Petro terminaría presentando cuatro reforma tributarias en los cuatro años de periodo - crédito Colprensa
  • Prohibición del fracking: el Gobierno presentará un proyecto de ley para prohibir de forma definitiva el fracking en Colombia, buscando impedir la explotación de yacimientos no convencionales mediante fracturación hidráulica. Esta iniciativa, elaborada por los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente, se enmarca en la transición hacia energías más limpias. El oficialismo sostiene que el país debe reducir su dependencia de combustibles fósiles y proteger los ecosistemas, argumentando que el fracking representa riesgos para el agua y las comunidades.
  • Formalización de la minería de subsistencia y pequeña escala: el Centro Democrático impulsará un proyecto para formalizar la minería de pequeña escala. Se propone un proceso gradual en tres fases que facilitaría a los pequeños mineros pasar de la informalidad a la legalidad, con permisos temporales y de transición, acompañamiento técnico y ambiental, y la posibilidad de obtener una licencia ambiental definitiva tras cumplir los requisitos establecidos.

Temas Relacionados

TrabajadoresGustavo PetroMinisterio del TrabajoColombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Andrea Valdiri agitó las redes sociales: la captaron bailando en República Dominicana tras anunciar el fin de su relación

La barranquillera compartió escenario con la artista urbana La Perversa y difundió videos tras bastidores en sus historias, mientras el público la ovacionó por sus movimientos de baile y su energía

Andrea Valdiri agitó las redes sociales: la captaron bailando en República Dominicana tras anunciar el fin de su relación

Resultado Sinuano Noche hoy 18 de julio

Entérese de los detalles de los números seleccionados en esta jornada nocturna

Resultado Sinuano Noche hoy 18 de julio

Esta fue la suma que ganó Nicolás Gallo por su trabajo en el Mundial 2026: conversión a pesos colombianos

El árbitro tolimense Nicolás Gallo hizo parte de 13 ternas arbitrales durante la Copa del Mundo 2026, siete como árbitro VAR y seis como asistente AVAR

Esta fue la suma que ganó Nicolás Gallo por su trabajo en el Mundial 2026: conversión a pesos colombianos

Shakira fue la encargada de entregar el trofeo al jugador más valioso del partido en el cierre de la Copa Mundial de Fútbol de 2026

La famosa artista se consolidó como una de las figuras protagonistas del torneo, pues lejos de las canchas puso la alegría con su tema ‘Dai Dai’ y tuvo una presentación impecable que se viralizó a nivel internacional

Shakira fue la encargada de entregar el trofeo al jugador más valioso del partido en el cierre de la Copa Mundial de Fútbol de 2026

Bogotá perdió $646.599 millones por comparendos sin sanción entre 2022 y 2026: porte de arma blanca, la infracción más evadida

La denuncia de la Bancada del Mira en el Concejo Distrital atribuye el hueco fiscal a procesos que no se concluyen, con base en reportes de las secretarías de Gobierno y Seguridad, Convivencia y Justicia

Bogotá perdió $646.599 millones por comparendos sin sanción entre 2022 y 2026: porte de arma blanca, la infracción más evadida
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Andrea Valdiri agitó las redes sociales: la captaron bailando en República Dominicana tras anunciar el fin de su relación

Andrea Valdiri agitó las redes sociales: la captaron bailando en República Dominicana tras anunciar el fin de su relación

Shakira fue la encargada de entregar el trofeo al jugador más valioso del partido en el cierre de la Copa Mundial de Fútbol de 2026

Fabián Ríos recordó que llegó en bus a su boda con Yuly Ferreira: “No hubo anillo de diamantes, pero si lágrimas de compromiso real”

Shakira y Tom Cruise se reencuentran en la final del Mundial 2026: Así fue el emotivo mensaje del actor antes del show

Los hijos de Shakira, Milan y Sasha, llegaron a ver su show de medio tiempo en compañía de su padre

Deportes

Esta fue la suma que ganó Nicolás Gallo por su trabajo en el Mundial 2026: conversión a pesos colombianos

Esta fue la suma que ganó Nicolás Gallo por su trabajo en el Mundial 2026: conversión a pesos colombianos

Colombia, la última verdugo del gigante: la racha invicta de España nació ante la ‘Tricolor’ en 2024

Nicolás Gallo recibió reconocimiento tras participar en la final de la Copa del Mundo que coronó a España: así le fue al colombiano

Atlético Nacional y América vuelven a la acción: hora y dónde ver los partidos

Shakira confesó que le iba a hacer fuerza a Messi durante la final del Mundial 2026: “Es admirable cómo corre”