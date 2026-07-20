Esta es la posición final de la selección Colombia en el Mundial 2026, según la FIFA

Colombia volvió a jugar cinco partidos en una Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Siphiwe Sibeko/REUTERS

La FIFA emitió el reporte final de la Copa Mundial 2026 en donde se resumen todos los resultados, desde la fase de grupos hasta el partido de la final ganado por España a Argentina 1-0 en el tiempo extra. Además las posiciones en la primera ronda del torneo jugado en Estados Unidos, México y Canadá y las posiciones finales.

Allí se destaca la presencia de la Tricolor entre las 10 mejores selecciones del torneo, superando a la pentacampeona del mundo, Brasil; a la primera selección sudamericana campeona del mundo, Uruguay; y a favoritas al título como Portugal y Croacia.

“Considerada por muchos analistas como un tapado para el torneo, Colombia no perdió en sus cuatro primeros partidos de la Copa Mundial y logró la primera plaza en el Grupo K además de ganar a Ghana en la ronda de dieciseisavos. Sin embargo, llegó el dolor de cabeza de los penaltis tras un empate a cero contra Suiza que vio como Colombia perdía 4-3 en la tanda y les privaba de jugar los cuartos de final contra la Argentina de Messi”, resumió la FIFA en su sitio web.

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La selección Colombia deberá reestructurar un proyecto deportivo de cara al Mundial 2030 - crédito Anne-Marie Sorvin/Reuters

La clasificación final del torneo ubicó a Inglaterra en el tercer puesto tras derrotar a Francia por 6-4 en el partido por el bronce, el marcador más amplio entre los equipos de la zona alta. Ese resultado le dio a los ingleses su mejor actuación mundialista desde el título conseguido como local en 1966, mientras que los franceses, que habían llegado como favoritos para muchos, terminaron cuartos.

La FIFA ordenó a las 48 selecciones según su recorrido en el torneo y, entre los equipos eliminados en la misma ronda, aplicó tres criterios: total de puntos en todos los partidos, diferencia de goles y cantidad de tantos marcados. Si persistía la igualdad después de esos parámetros, las selecciones compartían posición.

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Esta es la tabla de posiciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección Colombia solamente en Brasil 2014 logró avanzar de octavos de final - crédito Sam Navarro/Reuters

España Argentina Inglaterra Francia Noruega Bélgica Marruecos Suiza México Colombia Brasil Estados Unidos Portugal Canadá Egipto Paraguay Países Bajos Alemania Costa de Marfil Croacia Japón Australia República Democrática del Congo Ghana Ecuador Sudáfrica Suecia Austria Bosnia y Herzegovina Argelia Senegal Cabo Verde Irán República de Corea Turquía Escocia Uruguay Arabia Saudita Chequia Nueva Zelanda Catar Curazao Panamá Jordania Haití Uzbekistán Túnez Irak

Suiza, verdugo de Colombia, terminó en el séptimo puesto en la clasificación final

Suiza en dos veces se ha enfrentado a Colombia en la Copa Mundial de la FIFA con una victoria y una derrota por bando - crédito EFE

Marruecos no repitió las semifinales de Catar, pero volvió a instalarse entre los ocho mejores. Fue segundo del Grupo C tras empatar con Brasil y vencer a Escocia y Haití, luego superó a Países Bajos y Canadá, y perdió 2-0 ante Francia en cuartos de final en Boston.

Suiza compartió esa posición después de quedar fuera ante Argentina en un final agónico. El equipo de Murat Yakin había terminado primero del Grupo B con victorias sobre Bosnia y Herzegovina y Canadá, además de un empate con Qatar, y alcanzó así su mejor actuación en un Mundial desde 1954, cuando fue anfitrión.

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México terminó noveno tras abrir su torneo con una victoria sobre Sudáfrica en el partido inaugural disputado en el Estadio Ciudad de México. El anfitrión consiguió cuatro triunfos con la valla invicta, una marca inédita para el país, y además cortó una sequía de más de 40 años en rondas eliminatorias al vencer a Ecuador antes de perder por la mínima ante Inglaterra.

Colombia cerró el top 10 después de no perder en sus primeros cuatro partidos, quedarse con el Grupo K y eliminar a Ghana en dieciseisavos. Su recorrido terminó tras un 0-0 con Suiza y una derrota por 4-3 en la tanda de penaltis, que le impidió avanzar a los cuartos de final contra Argentina.

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