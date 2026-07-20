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Instalación del Congreso 2026 EN VIVO: siga el minuto a minuto de la apertura de la nueva legislatura

El Senado y la Cámara de Representantes inician un nuevo cuatrienio legislativo en una sesión solemne que definirá las primeras decisiones de la agenda parlamentaria

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La sesión reunirá por primera vez a los nuevos congresistas, quienes asumirán formalmente sus funciones para el periodo constitucional 2026-2030. - crédito Cristian Bayona/Colprensa
La sesión reunirá por primera vez a los nuevos congresistas, quienes asumirán formalmente sus funciones para el periodo constitucional 2026-2030. - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Colombia inicia este lunes 20 de julio un nuevo periodo legislativo con la instalación del Congreso de la República para el cuatrienio 2026-2030, en una jornada que coincide con la conmemoración de los 216 años del Grito de Independencia y que marcará una de las últimas apariciones institucionales de Gustavo Petro como presidente, antes del relevo presidencial previsto para el próximo 7 de agosto.

La sesión solemne, que se desarrollará desde las 3:00 p. m. en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, reunirá a los nuevos integrantes del Senado y la Cámara de Representantes. Durante la jornada también se espera que avance la elección de las mesas directivas del Congreso para la legislatura 2026-2027, además del debate sobre los primeros asuntos que deberá asumir el nuevo Legislativo.

05:00 hsHoy

¿Qué sucederá durante la instalación del Congreso?

La sesión solemne seguirá el siguiente orden del día:

  1. Llamado a lista de los congresistas.
  2. Intervención de la banda sinfónica.
  3. Nombramiento de las comisiones protocolarias.
  4. Himno Nacional de Colombia.
  5. Discurso del presidente saliente del Senado, Lidio García Turbay.
  6. Instalación del periodo de sesiones ordinarias, a cargo del presidente Gustavo Petro.
  7. Intervención de los partidos y movimientos declarados en oposición.
  8. Lectura y aprobación del acta de instalación.

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