Instalación del Congreso 2026 EN VIVO: siga el minuto a minuto de la apertura de la nueva legislatura

La sesión reunirá por primera vez a los nuevos congresistas, quienes asumirán formalmente sus funciones para el periodo constitucional 2026-2030. - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Colombia inicia este lunes 20 de julio un nuevo periodo legislativo con la instalación del Congreso de la República para el cuatrienio 2026-2030, en una jornada que coincide con la conmemoración de los 216 años del Grito de Independencia y que marcará una de las últimas apariciones institucionales de Gustavo Petro como presidente, antes del relevo presidencial previsto para el próximo 7 de agosto.

La sesión solemne, que se desarrollará desde las 3:00 p. m. en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, reunirá a los nuevos integrantes del Senado y la Cámara de Representantes. Durante la jornada también se espera que avance la elección de las mesas directivas del Congreso para la legislatura 2026-2027, además del debate sobre los primeros asuntos que deberá asumir el nuevo Legislativo.