Manifestaciones del 20 de Julio EN VIVO: Estos son los puntos de concentración en las diferentes ciudades del país

El Pacto Histórico convocó una manifestación bajo el nombre “20 de Julio a las Calles #DesobedienciaCivil” - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

La celebración de los 216 años del Grito de Independencia en Colombia el 20 de julio adquiere un matiz especial en más de 10 ciudades del país. Este año, la jornada no solo está marcada por los desfiles militares y los eventos culturales habituales, sino se suma una convocatoria política de alto perfil impulsada por el Pacto Histórico.

La manifestación, llamada ‘20 de Julio a las Calles #DesobedienciaCivil’, reúne a militantes y simpatizantes del partido político, quienes esperan escuchar el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro Urrego.

El mandatario, en transmisión desde Ciudad Bolívar, en Bogogá, tiene previsto presentar un balance de sus cuatro años al frente del Gobierno y abordar su postura ante la inminente administración de Abelardo de la Espriella, que asumirá la presidencia el 7 de agosto de 2026.