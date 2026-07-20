Manifestaciones del 20 de Julio EN VIVO: Estos son los puntos de concentración en las diferentes ciudades del país

La celebración de los 216 años del Grito de Independencia en Colombia el 20 de julio adquiere un matiz especial en más de 10 ciudades del país. Este año, la jornada no solo está marcada por los desfiles militares y los eventos culturales habituales, sino se suma una convocatoria política de alto perfil impulsada por el Pacto Histórico.
La manifestación, llamada ‘20 de Julio a las Calles #DesobedienciaCivil’, reúne a militantes y simpatizantes del partido político, quienes esperan escuchar el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro Urrego.
El mandatario, en transmisión desde Ciudad Bolívar, en Bogogá, tiene previsto presentar un balance de sus cuatro años al frente del Gobierno y abordar su postura ante la inminente administración de Abelardo de la Espriella, que asumirá la presidencia el 7 de agosto de 2026.
De acuerdo con información oficial, frente al centro comercial Gran Plaza El Ensueño, en Bogotá, inician los actos oficiales a las 9:00 a. m. y la movilización ciudadana arrancan de forma simultánea.
El acto central se concentra en la Plaza de Bolívar, en la capital del país, donde confluyen las marchas y se aguarda el mensaje presidencial.
Por su parte, el Pacto Histórico informó en sus redes sociales que: “Este 20 de julio acompañemos al Presidente Gustavo Petro en su último discurso público como jefe de Estado desde Ciudad Bolívar”.
Entre líneas seguidas, el partido agregó: “Desde las 9:00 a.m. desfile de nuestras Fuerzas Militares y Policía por el suroccidente de Bogotá. Conmemoremos la Independencia y los avances de las reformas sociales del Gobierno del Cambio”.
A través de los canales oficiales de la Presidencia de Colombia, el llamado para la movilización es: “Este 20 de julio el pueblo se reúne en todas las plazas públicas del país para conmemorar el Grito de Independencia y defender las reformas sociales que han cambiado la vida de millones de personas. ¡Te esperamos! Saca tu bandera y unámonos por Colombia".