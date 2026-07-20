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Camilo Vargas solo fue superado por Unai Simón, campeón del mundo con España, en las estadísticas del Mundial 2026

El portero ha estado en tres Copas del Mundo con la selección Colombia, pero en Estados Unidos, México y Canadá fue por primera vez titular y sumó minutos

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Camilo Vargas recibió solo un gol en el Mundial 2026 y logró tres victorias y dos empates con la selección de Colombia - crédito Anne-Marie Sorvin/Reuters
Camilo Vargas recibió solo un gol en el Mundial 2026 y logró tres victorias y dos empates con la selección de Colombia - crédito Anne-Marie Sorvin/Reuters

La FIFA distinguió a Unai Simón como mejor arquero del Mundial 2026 tras la consagración de España como campeona al vencer a Argentina en el MetLife Stadium de Nueva York, un torneo que el seleccionado europeo cerró invicto y con apenas un gol recibido.

De acuerdo con Caracol Radio, el portal especializado Sofascore ubicó a Simón y al colombiano Camilo Vargas como los guardametas con mejores registros del campeonato: el español encabezó la tabla de vallas invictas con siete de ocho posibles, mientras que el arquero de Colombia sumó cuatro, la misma cifra que el francés Mike Maignan, pero en menos partidos (5).

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Al término de la final, Simón atribuyó el reconocimiento al trabajo colectivo y a la confianza del técnico: “Yo siempre le voy a estar agradecido por esta oportunidad. Cualquiera de los porteros que estamos aquí somos capaces de ganar el Mundial. Con otro también se hubiera ganado el Mundial. Pero desde el 2018 hasta ahora, (De la Fuente) ha contado conmigo y eso se lo agradezco”, dijo a medios españoles.

Camilo Vargas vivió su primera experiencia como titular en un Mundial, tras ser suplente en 2014 y 2018 - crédito Anne-Marie Sorvin/Reuters
Camilo Vargas vivió su primera experiencia como titular en un Mundial, tras ser suplente en 2014 y 2018 - crédito Anne-Marie Sorvin/Reuters

El arquero del Athletic Club también remarcó el peso del bloque defensivo: “Esa estadística es lo que toca, pero se pone en valor el trabajo defensivo de todo el equipo, la constancia. Si quieres ganar un Mundial, tienes que ser constante. Lo hemos conseguido entre todos, los que están peleando para que no entre la pelota”.

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En el caso de Vargas, el medio señaló que Colombia quedó eliminada en octavos de final ante Suiza, pero no perdió en el certamen: logró tres victorias y dos empates, y recibió un solo gol, de Uzbekistán en la primera fecha del Grupo K. Ese recorrido dejó un promedio de 0,2 goles recibidos, superado únicamente por Simón con 0,1.

El récord de Camilo Vargas en mundiales con la selección Colombia

Camilo Vargas alcanzó un récord histórico con Colombia en el Mundial de 2026: llegó a 255 minutos con la valla invicta y se convirtió en el arquero que más tiempo sostuvo el arco en cero para la selección en una Copa del Mundo, una marca que consiguió tras el triunfo 1-0 ante Ghana en los dieciseisavos de final.

La carrera de Vargas incluye títulos con Santa Fe y el bicampeonato de la Liga MX con Atlas de México - crédito Lee Smith/REUTERS
La carrera de Vargas incluye títulos con Santa Fe y el bicampeonato de la Liga MX con Atlas de México - crédito Lee Smith/REUTERS

El registro superó por un minuto la anterior referencia de David Ospina, que tenía 254. La nueva marca se consolidó en el primer torneo orbital en el que Vargas actúa como titular, después de integrar las delegaciones de Brasil 2014 y Rusia 2018 sin sumar minutos.

Colombia recibió un solo gol en este Mundial. Fue el que convirtió Uzbekistán en la primera fecha de la fase de grupos; desde entonces, el equipo de Néstor Lorenzo mantuvo el arco en cero ante República Democrática del Congo, empató sin goles frente a Portugal y luego venció a Ghana por la mínima.

El torneo de México, Estados Unidos y Canadá 2026 es la tercera Copa del Mundo de Vargas con la selección, pero la primera en la que ocupa el puesto principal desde el arranque. En las ediciones de 2014 y 2018, el titular fue Ospina, que actualmente aparece como tercer arquero del plantel colombiano.

La trayectoria del guardameta comenzó mucho antes de este registro. Nació el 9 de marzo de 1989 en Bogotá e ingresó a los 16 años a las divisiones menores de Independiente Santa Fe, club con el que debutó como profesional en 2007.

Camilo Vargas de Colombia y Mike Maignan de Francia compartieron el segundo puesto en vallas invictas, pero Vargas lo hizo en menos partidos - crédito Simon Fearn/Reuters
Camilo Vargas de Colombia y Mike Maignan de Francia compartieron el segundo puesto en vallas invictas, pero Vargas lo hizo en menos partidos - crédito Simon Fearn/Reuters

En ese equipo ganó la Copa Colombia de 2009 y dos títulos de liga. También fue una de las figuras de la campaña que llevó al conjunto bogotano hasta las semifinales de la Copa Libertadores de 2013.

Su rendimiento en Santa Fe le abrió espacio en la selección durante el ciclo de José Pékerman y le permitió fichar por Atlético Nacional en 2015. Esa etapa, de acuerdo con la publicación, no fue sencilla y después salió cedido a Argentinos Juniors y más tarde a Deportivo Cali, donde recuperó continuidad.

En 2019 pasó al Atlas de México, el club en el que firmó los mayores logros de su carrera. Allí fue pieza fundamental del bicampeonato de la Liga MX en 2021 y 2022, un logro que cortó una sequía de títulos de siete décadas para la institución mexicana.

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