Este es el emotivo mensaje de Faustino Asprilla por la muerte de Kevin Keegan, entrenador que lo llevó al Newcastle: “Estoy absolutamente destrozado”

Faustino Asprilla es recordado en Newcastle por partidos como en el que marcó triplete contra FC Barcelona en la Champions League - crédito Scott Heppell/REUTERS

El exdelantero de la selección Colombia Faustino Asprilla expresó su dolor y gratitud tras la muerte de Kevin Keegan, legendario futbolista y exentrenador del Newcastle United. A través de su perfil en X, Asprilla compartió un emotivo mensaje en el que recordó la profunda huella que Keegan dejó en su vida profesional y personal.

La noticia del fallecimiento de Keegan, quien luchaba contra el cáncer y tenía 75 años, sacudió al mundo del fútbol inglés y a todos quienes compartieron vestuario con él.

En su publicación, Asprilla reconoció el impacto que tuvo Kevin Keegan en su carrera cuando coincidieron en el Newcastle United. El exfutbolista colombiano describió a Keegan como mucho más que un director técnico:

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Post de Faustino Asprilla lamentando la muerte de Kevin Keegal - crédito X

“Kevin no fue solo un entrenador para mí—fue el hombre que me presentó a la Premier League y me hizo enamorarme de la hermosa ciudad de Newcastle”.

Asprilla destacó la pasión, la fe y el amor por el juego que transmitía Keegan en cada entrenamiento y partido. Según el colombiano, esas cualidades inspiraron a muchos jugadores y aficionados, y dejaron una enseñanza profunda:

“Me enseñó que el fútbol es mucho más que ganar. Se trata de pasión, lealtad, esperanza y nunca rendirse. Esas lecciones me han acompañado toda mi vida… y por eso siempre estaré agradecido”.

El exdelantero no ocultó su tristeza al saber la noticia. “Hoy Newcastle ha perdido una verdadera leyenda y el fútbol mundial a uno de sus más grandes caballeros”, escribió. “Mi corazón está pesado y honestamente no encuentro palabras para expresar lo triste que estoy”. Asprilla concluyó su despedida con un agradecimiento directo: “Gracias, Kevin… por todo lo que diste al Newcastle United, al fútbol y a aficionados como yo. Tu legado vivirá para siempre. Descansa en paz, Kevin Keegan. Nunca serás olvidado”.

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El mensaje cerró con un saludo a la familia y amigos de Keegan, así como a quienes tuvieron el privilegio de conocerlo, enviando sus condolencias en este momento difícil.

El fallecimiento de Kevin Keegan: doble Balón de Oro y referente inglés

Kevin Keegan es considerado como ídolo del Newcastle United pese a no conseguir títulos - crédito Phil Noble/REUTERS

La familia de Kevin Keegan confirmó este lunes su fallecimiento a los 75 años, tras varios meses de lucha contra un cáncer diagnosticado a principios de año. “Con inmensa tristeza anunciamos que Kevin Keegan ha fallecido a la edad de 75 años”, comunicaron sus allegados, detallando que el exfutbolista estuvo rodeado de su esposa y sus hijas en sus últimas horas.

El entorno de Keegan agradeció públicamente al equipo médico que lo atendió durante la enfermedad. La familia subrayó el cariño y la admiración que despertó Keegan tanto por su carrera profesional como por su trabajo como esposo, padre y abuelo.

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El pasado mes de junio, Keegan había hecho público que padecía cáncer avanzado, luego de someterse a una intervención por síntomas abdominales persistentes a comienzos de año.

Vista general de una pancarta del exjugador y entrenador del Newcastle United, Kevin Keegan - crédito REUTERS/Scott Heppell

Considerado uno de los mejores jugadores ingleses de todos los tiempos, Kevin Keegan fue apodado ‘Mighty Mouse’ por su capacidad en el regate y su potencia en el juego aéreo. Como futbolista, desarrolló su carrera en clubes como Liverpool, Hamburgo, Southampton y el propio Newcastle United. También fue figura de la selección inglesa, con la que debutó en 1972 y jugó su último partido en el Mundial de España 1982.

A nivel individual, obtuvo dos veces el Balón de Oro (1978 y 1979), reconocimiento reservado para los mejores futbolistas del mundo. En el Liverpool conquistó una Copa de Europa y dos Copas de la UEFA, además de tres títulos de la liga inglesa en los años 70.

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Tras su retiro, Keegan inició una prolífica etapa como entrenador. Dirigió al Fulham, Manchester City y tuvo dos ciclos en el Newcastle United (1992-1997 y 2008). Además, fue seleccionador nacional de Inglaterra entre 1999 y 2000.