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Este es el emotivo mensaje de Faustino Asprilla por la muerte de Kevin Keegan, entrenador que lo llevó al Newcastle: “Estoy absolutamente destrozado”

El delantero colombiano bajo órdenes del entrenador disputó 63 partidos, marcó 18 goles y dio 18 asistencias, haciendo inolvidable su paso por el equipo de la Premier League

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Faustino Asprilla es recordado en Newcastle por partidos como en el que marcó triplete contra FC Barcelona en la Champions League - crédito Scott Heppell/REUTERS
Faustino Asprilla es recordado en Newcastle por partidos como en el que marcó triplete contra FC Barcelona en la Champions League - crédito Scott Heppell/REUTERS

El exdelantero de la selección Colombia Faustino Asprilla expresó su dolor y gratitud tras la muerte de Kevin Keegan, legendario futbolista y exentrenador del Newcastle United. A través de su perfil en X, Asprilla compartió un emotivo mensaje en el que recordó la profunda huella que Keegan dejó en su vida profesional y personal.

La noticia del fallecimiento de Keegan, quien luchaba contra el cáncer y tenía 75 años, sacudió al mundo del fútbol inglés y a todos quienes compartieron vestuario con él.

En su publicación, Asprilla reconoció el impacto que tuvo Kevin Keegan en su carrera cuando coincidieron en el Newcastle United. El exfutbolista colombiano describió a Keegan como mucho más que un director técnico:

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Post de Faustino Asprilla lamentando la muerte de Kevin Keegal - crédito X
Post de Faustino Asprilla lamentando la muerte de Kevin Keegal - crédito X

“Kevin no fue solo un entrenador para mí—fue el hombre que me presentó a la Premier League y me hizo enamorarme de la hermosa ciudad de Newcastle”.

Asprilla destacó la pasión, la fe y el amor por el juego que transmitía Keegan en cada entrenamiento y partido. Según el colombiano, esas cualidades inspiraron a muchos jugadores y aficionados, y dejaron una enseñanza profunda:

“Me enseñó que el fútbol es mucho más que ganar. Se trata de pasión, lealtad, esperanza y nunca rendirse. Esas lecciones me han acompañado toda mi vida… y por eso siempre estaré agradecido”.

El exdelantero no ocultó su tristeza al saber la noticia. “Hoy Newcastle ha perdido una verdadera leyenda y el fútbol mundial a uno de sus más grandes caballeros”, escribió. “Mi corazón está pesado y honestamente no encuentro palabras para expresar lo triste que estoy”. Asprilla concluyó su despedida con un agradecimiento directo: “Gracias, Kevin… por todo lo que diste al Newcastle United, al fútbol y a aficionados como yo. Tu legado vivirá para siempre. Descansa en paz, Kevin Keegan. Nunca serás olvidado”.

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El mensaje cerró con un saludo a la familia y amigos de Keegan, así como a quienes tuvieron el privilegio de conocerlo, enviando sus condolencias en este momento difícil.

El fallecimiento de Kevin Keegan: doble Balón de Oro y referente inglés

Kevin Keegan es considerado como ídolo del Newcastle United pese a no conseguir títulos - crédito Phil Noble/REUTERS
Kevin Keegan es considerado como ídolo del Newcastle United pese a no conseguir títulos - crédito Phil Noble/REUTERS

La familia de Kevin Keegan confirmó este lunes su fallecimiento a los 75 años, tras varios meses de lucha contra un cáncer diagnosticado a principios de año. “Con inmensa tristeza anunciamos que Kevin Keegan ha fallecido a la edad de 75 años”, comunicaron sus allegados, detallando que el exfutbolista estuvo rodeado de su esposa y sus hijas en sus últimas horas.

El entorno de Keegan agradeció públicamente al equipo médico que lo atendió durante la enfermedad. La familia subrayó el cariño y la admiración que despertó Keegan tanto por su carrera profesional como por su trabajo como esposo, padre y abuelo.

El pasado mes de junio, Keegan había hecho público que padecía cáncer avanzado, luego de someterse a una intervención por síntomas abdominales persistentes a comienzos de año.

Vista general de una pancarta del exjugador y entrenador del Newcastle United, Kevin Keegan - crédito REUTERS/Scott Heppell
Vista general de una pancarta del exjugador y entrenador del Newcastle United, Kevin Keegan - crédito REUTERS/Scott Heppell

Considerado uno de los mejores jugadores ingleses de todos los tiempos, Kevin Keegan fue apodado ‘Mighty Mouse’ por su capacidad en el regate y su potencia en el juego aéreo. Como futbolista, desarrolló su carrera en clubes como Liverpool, Hamburgo, Southampton y el propio Newcastle United. También fue figura de la selección inglesa, con la que debutó en 1972 y jugó su último partido en el Mundial de España 1982.

A nivel individual, obtuvo dos veces el Balón de Oro (1978 y 1979), reconocimiento reservado para los mejores futbolistas del mundo. En el Liverpool conquistó una Copa de Europa y dos Copas de la UEFA, además de tres títulos de la liga inglesa en los años 70.

Tras su retiro, Keegan inició una prolífica etapa como entrenador. Dirigió al Fulham, Manchester City y tuvo dos ciclos en el Newcastle United (1992-1997 y 2008). Además, fue seleccionador nacional de Inglaterra entre 1999 y 2000.

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