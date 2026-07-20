Colombia

Renzo Meneses está envuelto en una nueva polémica tras la filtración de un video de presunto maltrato

El exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ sorprendió con su comportamiento y un escándalo que le estalla nuevamente en su cara, tras las acusaciones de Anamar, su expareja

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El exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia' fue grabado por un aparente intento de maltrato a la que sería su nueva pareja - crédito @loisvzla68/X

Renzo Meneses vuelve a estar en el ojo del huracán, tras la publicación de un video en el que, aparentemente, aparece maltratando a la que sería su nueva pareja.

En redes sociales llamó la atención que, además de la viralización del video del exparticipante de La casa de los famosos Colombia y Desafío, su pareja habría compartido unas fotografías con las marcas de maltrato en sus muñecas.

De acuerdo con lo que se ve en el video, la joven estaría siendo reducida por el deportista –que goza de una complexión física mucho mayor que la de la mujer– mientras ella permanece con su rostro cubierto, en ropa interior y visiblemente afectada emocionalmente.

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Las imágenes de lo que habría ocasionado Renzo Meneses con su comportamiento con una mujer - crédito @loisvzla68/X

Asimismo, se observa cuando la persona que ingresa a la habitación grabando con su celular lo increpa y le dice: “Él es un maltratador de mierda... maltratador de mierda, está acostumbrado a maltratar a las mujeres”. Entre gritos, la joven afectada intenta soltarse del deportista y le pide: “Suélteme la mano, malparido”.

En voz baja, Renzo le dice que él no tiene la intención de golpearla, pero el forcejeo continúa entre los involucrados, cuando de repente, el exparticipante del reality del Canal RCN manda su mano al celular de la mujer que lo graba para arrebatarlo de sus manos, sin conseguirlo.

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“¿Qué vas a hacer, hijueputa? Vas a ver la boleteada que te voy a pegar", dice quien graba, lo que provocó la rabia del modelo, que se puso de pie sin importar que lo grababan sin ropa para detener la situación.

Lo que dijo Anamar sobre las pruebas de maltrato contra Renzo Meneses

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Renzo Meneses estaría en problemas por nuevo video en el que estaría amltratando a una mujer, presuntamente - crédito loisvzla68/X

Anamar, la expareja del deportista barranquillero Renzo Meneses, afirmó tener pruebas que respaldan su denuncia por maltrato físico, mental y emocional, luego de que él insinuara desde adentro de La casa de los famosos Colombia que la acusación en su contra era falsa.

La reacción de Anamar —cuyo nombre completo es Ana María Restrepo, auxiliar de vuelo y exparticipante del Desafío XX de Caracol Televisión— llegó de forma pública y directa: “Tengo pruebas”, respondió ante los señalamientos del deportista.

Quién es Renzo Meneses y de qué se le acusa

Renzo Meneses es un modelo y deportista originario de Barranquilla que participó en el Desafío XX y actualmente compite en La casa de los famosos Colombia. Fue durante una dinámica de ese último reality cuando hizo las afirmaciones que desataron la respuesta pública de la madre de su hijo.

Renzo asegura que recibió más de 700 mensajes de Anamar mientras estaba en 'La casa de los famosos' - crédito captura de pantalla @mixradiobogota @renzomenesess / Instagram
Renzo asegura que recibió más de 700 mensajes de Anamar mientras estaba en 'La casa de los famosos' - crédito captura de pantalla @mixradiobogota @renzomenesess / Instagram

Anamar lo acusa de haber ejercido abuso físico, mental y emocional durante los meses que duró su relación sentimental. La denuncia por violencia de género generó una ola de solidaridad entre sus excompañeras del Desafío XX, quienes salieron a respaldarla con mensajes públicos.

Las pruebas adicionales que presentó Anamar

La controversia no se limitó a las acusaciones de maltrato. Anamar también publicó un chat que evidenciaría una aparente infidelidad de Renzo con Karen, otra exparticipante del Desafío XX. La joven auxiliar de vuelo tituló ese material como “El año de las mozas”.

Karen respondió por su parte que su relación con el deportista comenzó únicamente después de que él terminara su vínculo con Anamar, y que ambos coincidieron en eventos posteriores al reality de Caracol Televisión.

La postura de Renzo Meneses

La exparticipante de reality aseguró que Renzo no ha sido un "buen padre" con el hijo que tienen en común - crédito @anamar.rpo/ Instagram
La exparticipante de reality aseguró que Renzo no ha sido un "buen padre" con el hijo que tienen en común - crédito @anamar.rpo/ Instagram

Desde La casa de los famosos Colombia, Renzo no abordó directamente las acusaciones de maltrato, pero sí se refirió a su vida sentimental. Aseguró tener el corazón “blindado” y descartó la posibilidad de una relación formal: “No me quiero enamorar hasta nueva orden”, declaró, dejando a Anamar fuera de cualquier posibilidad de reconciliación.

El contexto personal de Anamar

En medio de la polémica, Anamar atraviesa un momento personal distinto. La exparticipante del Desafío XX está embarazada y, en julio de 2026, reveló a través de un reel en Instagram el nombre y el género de su bebé, rodeada de amigos y familia.

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