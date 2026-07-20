Desfile del 20 de Julio 2026 EN VIVO: siga el minuto a minuto de la celebración del Día de la Independencia

Colombia celebra este lunes 20 de julio los 216 años del Grito de Independencia con desfiles militares y policiales en las principales ciudades del país. El evento, que reúne a miles de uniformados y civiles, marca uno de los momentos más emblemáticos del calendario nacional, con actos cívicos, recorridos y homenajes a las Fuerzas Militares y de Policía.
Este año, el desfile central en Bogotá se traslada por primera vez a Ciudad Bolívar, mientras que Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga también preparan actividades con recorridos especiales, cierres viales y dispositivos de seguridad reforzados. Las autoridades han definido horarios, rutas y recomendaciones para garantizar la movilidad y la seguridad de asistentes y participantes.
Los desfiles contarán con la participación de integrantes del Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional, veteranos y organismos de apoyo, quienes realizarán demostraciones operativas y ceremoniales en diferentes escenarios del país. Se espera que miles de ciudadanos asistan a los recorridos y acompañen los actos patrios.
Información clave del desfile del 20 de julio
- Bogotá: desfile desde las 9:00 a. m. en Ciudad Bolívar.
- Medellín: recorrido desde las 7:00 a. m. entre el Aeroparque Juan Pablo II y los Pies Descalzos.
- Cali: desfile desde las 10:00 a. m. por la avenida Sexta.
- Barranquilla: desfile desde las 5:00 p. m. sobre la avenida del Río.
- Bucaramanga: actos desde las 7:30 a. m. y desfile a partir de las 9:30 a. m.