Desfile del 20 de Julio 2026 EN VIVO: siga el minuto a minuto de la celebración del Día de la Independencia

Las principales ciudades del país desarrollan recorridos, actos protocolarios y operativos especiales de seguridad - crédito Presidencia de Colombia

Colombia celebra este lunes 20 de julio los 216 años del Grito de Independencia con desfiles militares y policiales en las principales ciudades del país. El evento, que reúne a miles de uniformados y civiles, marca uno de los momentos más emblemáticos del calendario nacional, con actos cívicos, recorridos y homenajes a las Fuerzas Militares y de Policía.

Este año, el desfile central en Bogotá se traslada por primera vez a Ciudad Bolívar, mientras que Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga también preparan actividades con recorridos especiales, cierres viales y dispositivos de seguridad reforzados. Las autoridades han definido horarios, rutas y recomendaciones para garantizar la movilidad y la seguridad de asistentes y participantes.

Los desfiles contarán con la participación de integrantes del Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional, veteranos y organismos de apoyo, quienes realizarán demostraciones operativas y ceremoniales en diferentes escenarios del país. Se espera que miles de ciudadanos asistan a los recorridos y acompañen los actos patrios.