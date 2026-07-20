Carlos Felipe Mejía, exsenador del Centro Democrático, será el nuevo embajador de Colombia en España

Mejía cuenta con una trayectoria en el Congreso de la República, donde representó al Centro Democrático como senador durante dos periodos consecutivos - crédito Colprensa

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció el lunes 20 de julio de 2026 la designación del exsenador Carlos Felipe Mejía Mejía como nuevo embajador de Colombia en España.

El nombramiento fue presentado durante el acto conmemorativo del Día de la Independencia, realizado en el Túnel del Toyo, en Antioquia, escenario en el que también dio a conocer parte del equipo que integrará su administración a partir del próximo 7 de agosto.

Con esta designación, el excongresista llegará a una de las representaciones diplomáticas más relevantes para Colombia en Europa.

Formación y trayectoria política

Carlos Felipe Mejía Mejía nació en Manizales el 29 de octubre de 1962. Es agrónomo de formación y obtuvo una maestría en Gobierno y Gestión Pública en América Latina en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, estudios que culminó en marzo de 2020. Antes de ingresar a la política estuvo vinculado durante varios años al sector agrícola, administrando empresas familiares relacionadas con esta actividad.

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Su ingreso a la vida pública se produjo en el año 2000 como líder cívico en el departamento de Caldas. Según su trayectoria, esa participación estuvo motivada por la intención de impulsar nuevos liderazgos regionales y por la búsqueda de alternativas frente a la situación de orden público que atravesaba el país en ese momento.

Posteriormente, en 2002, participó en la creación del movimiento Democracia Viva junto con otros dirigentes caldenses como Adriana Gutiérrez, Óscar Iván Zuluaga y Luis Alfonso Hoyos, organización inspirada en los 100 puntos del Manifiesto Democrático del entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez, de la cual fue designado secretario general.

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