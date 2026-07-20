Colombia

Miss Universe Colombia vuelve a manos de su fundadora Natalie Ackermann: esto dice el comunicado de la organización

Su primera tarea será la de seleccionar a la representante del país cafetero para la 75.ª edición del certamen, que se celebrará en noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico

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La denuncia contra Natalie Ackermann fue calificada como "temeraria" por la defensa legal - crédito @natalieackermann/Instagram
Natalie Ackermann vuelve a la dirección de Miss Universo Colombia tras un año de ausencia y despierta dudas sobre la nueva representante por el país - crédito @natalieackermann/Instagram

Apenas un año después de perder la franquicia, Natalie Ackermann regresa al frente de Miss Universe Colombia. La organización internacional la designó este lunes 20 de julio como directora nacional, con la tarea de elegir a la representante del país para la 75.ª edición del certamen, que se celebrará en noviembre en Puerto Rico.

El mensaje fue compartido a través de la cuenta oficial de Miss Universe en Instagram, desatando una ola de comentarios sobre lo que pasará con la nueva aspirante, a meses de que se desarrolle una nueva edición en Puerto Rico.

La noticia llega después de que en 2025 el canal RCN asumiera el control de la franquicia colombiana y produjera su propio proceso de selección, en el que Vanessa Pulgarín Monsalve, representante de Antioquia, se coronó como Miss Universe Colombia 2025 el 28 de septiembre, ante 28 candidatas de distintos departamentos del país, y representara a Colombia en Miss Grand International All Stars, resultando ganadora.

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Cinco años al frente, un año afuera

Laura Olascuaga, Valeria Ayos, Maria Fernanda Aristizabal y Camila Avella, son las cuatro ganadoras de Miss Universe Colombia a lo largo de su historia - crédito Miss Universe Colombia
Laura Olascuaga, Valeria Ayos, Maria Fernanda Aristizabal y Camila Avella, son las cuatro ganadoras de Miss Universe Colombia a lo largo de su historia - crédito Miss Universe Colombia

Ackermann obtuvo la franquicia en 2020 y rompió el vínculo histórico entre Miss Universe y el Concurso Nacional de Belleza de Cartagena. Durante cinco años condujo la organización y colocó a representantes colombianas en semifinales y en el top 5 del certamen global.

Su salida llegó en 2025, cuando la entrada del accionista Nawat Itsaragrisil a la estructura internacional de Miss Universe reconfiguró las franquicias nacionales. RCN asumió la licencia colombiana y desplazó a Ackermann, quien quedó fuera de la operación que ella misma había construido.

El desplazamiento ocurrió además en un momento paradójico: semanas antes del cambio, la Superintendencia de Industria y Comercio le había dado la razón en un litigio de cuatro años que el Concurso Nacional de Belleza le inició por supuesta usurpación de marcas. La entidad determinó que Miss Universe Colombia no había infringido ningún derecho de propiedad industrial del CNB.

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El año de RCN y Vanessa Pulgarín

La antioqueña Vanessa Pulgarín impactó en el desfile de traje de baño - crédito Instagram
La antioqueña Vanessa Pulgarín impactó en el desfile de traje de baño - crédito Instagram

Bajo la gestión del canal, el certamen adoptó el formato de reality televisivo. La gala final del 28 de septiembre de 2025 se transmitió en directo por RCN y tuvo como jurado a figuras como Valerie Domínguez, Andrea Tovar y Hernán Zajar. Al cierre de la noche, Pulgarín, de 34 años y 1,78 metros de estatura, recibió la corona de manos de Daniela Toloza, su predecesora del Valle del Cauca.

“Finalmente lo logramos. Me siento muy feliz. Estuve muy nerviosa en los minutos finales”, declaró Pulgarín tras su coronación. La antioqueña representó luego a Colombia en la 74.ª edición de Miss Universe, celebrada en Pak Kret, Tailandia, donde alcanzó el top 12.

Por qué la organización eligió de nuevo a Ackermann

La Miss Universe Organization justificó el nuevo nombramiento en tres factores: la trayectoria de Ackermann, su conocimiento de la marca y la experiencia acumulada al frente de la organización en Colombia. El comunicado señaló que su visión estratégica y “compromiso con la excelencia fortalecerán la plataforma nacional”.

Miss Universe - Señorita Colombia
Natalie Ackermann vuelve a ser la directora nacional de Miss Universe Colombia - crédito @missuniverse/IG

La designación llegó tras “un riguroso proceso de evaluación de las distintas alternativas para la dirección de la franquicia nacional”, según el texto oficial. No se precisó qué ocurrió con RCN ni bajo qué condiciones se produjo el cambio de licenciatario.

La edición que Colombia buscará conquistar

La representante que Ackermann seleccione competirá en una edición de peso simbólico: los 75 años del certamen. Puerto Rico recibe el evento por cuarta vez en su historia, en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, ante una audiencia estimada en 1.400 millones de personas en más de 130 países.

La organización no fijó fechas ni detalló el formato del proceso de selección colombiano. Indicó únicamente que esos detalles se darán a conocer “próximamente” a través de los canales oficiales de Miss Universe Colombia.

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