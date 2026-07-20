Entre denuncias de supuesto fraude electoral y un balance de sus logros, así fue el último discurso de Gustavo Petro como presidente de Colombia

Gustavo Petro dio su último discurso como presidente de Colombia en Ciudad Bolívar - crédito Presidencia de la República

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, ofreció su último discurso público tras el desfile militar por los 216 años del Día de la Independencia, realizado en Ciudad Bolívar, Bogotá.

El mandatario colombiano inició su intervención explicando por qué eligió la localidad de Ciudad Bolívar para su último discurso y confirmó que dejará el poder el 7 de agosto de 2026.

El presidente Gustavo Petro indicó que aun le faltan algunas semanas para dejar el cargo, razón por la cual expresó que su administración estará la servicio de la ciudadanía hasta el último día.

Gustavo Petro iinició su intervención explicando por qué eligió la localidad de Ciudad Bolívar para su último discurso y confirmó que dejará el poder el 7 de agosto de 2026 - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

“Lo quise hacer así como comandante supremo de las Fuerzas Militares que soy hasta el 7 de agosto. Así que los dueños desesperados de la riqueza colombiana aún quedan unos días para que contemple la obra política al destruir una esperanza y abrirle las puertas a un fascismo real en Colombia”.

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Logros y mensaje a las Fuerzas Militares

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, pidió respeto por su legado y destacó los logros alcanzados durante sus cuatro años de gobierno. Según el presidente Petro, durante su mandato los integrantes de las Fuerzas Militares recibieron importantes beneficios.

“La tasa de desempleo más baja del siglo; la tasa de ocupación laboral más alta del siglo; que la tasa de pobreza extrema más baja del siglo; o la tasa de desnutrición más baja del siglo se presentó en el gobierno progresista de Gustavo Petro”, expresó el presidente saliente de Colombia.

Y agregó: “¿Cómo diablos la oligarquía tenía a los soldados arriesgando sus vidas como si fueran esclavos, sin comida a veces, tratados como animales? Elevamos el salario de 300 mil al salario vital de dos millones de pesos en solo cuatro años”.

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Gustavo Petro también aprovecho el momento para lanzar duras críticas al expresidente Iván Duque y a su exministro de Hacienda y vicepresidente electo, José Manuel Restrepo. El mandatario saliente aseguró que el hurto durante esa administración incrementó y que durante su mandato logró reducirlo.

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, pidió respeto por su legado y destacó los logros alcanzados durante sus cuatro años de gobierno - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

“Aquí está el cuadro. La tasa de hurto denunciada más alta del siglo XXI se registró en 2021 y 2022. ¿Quién era el gobernante en ese momento? [abucheos] Señores de la prensa, la tasa de hurto, ya sea contra personas, comercios o residencias, alcanzó su nivel más alto del siglo XXI en esos años. Al compararla con 2011, resulta tres veces superior. ¿Quién era el presidente y quién era el ministro de Hacienda en ese periodo? Actualmente, la tasa más baja de este periodo se está registrando en el año“, expresó el presidente Petro.

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Así las cosas, el jefe de Estado recordó a los integrantes de las Fuerzas Militares la importancia de la Constitución de 1991, atribuyendo una frase del libertador Simón Bolívar.

“El que ataque la patria ataca al pueblo, y el que ataque al pueblo ataca a la patria”, indicó Petro.

Fraude electoral

En otra parte de su discurso, el presidente Gustavo Petro insistió en un presunto fraude electoral, afirmando que el excandidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, fue elegido como presidente de Colombia.

Asimismo, el mandatario colombiano indicó que en la noche de este lunes 20 de julio darán a conocer la denuncia del supuesto fraude electoral, dando a conocer las supuestas pruebas que tiene en su poder

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“Les tengo que decir que el pueblo de Colombia eligió como presidente a Iván Cepeda. Se publica la demanda que ya se entregó a la justicia colombiana. Que no digan que cuáles son las pruebas porque se entregó con todo”, indicó.

El presidente Gustavo Petro indicó que fueron al rededor de 70.000 personas quienes descubrieron el supuesto fraude electoral de las elecciones del 21 de junio de 2026, que dio como ganador a Abelardo de la Espriella.

El presidente Gustavo Petro indicó que fueron al rededor de 70.000 personas quienes descubrieron el supuesto fraude electoral de las elecciones del 21 de junio de 2026 - crédito Presidencia

“Se han construido videos en lenguaje común para que podamos entender cómo fue que se hizo el fraude electoral por la Registraduría, los hermanos Bautista, que deben ir a la cárcel”, aseveró Gustavo Petro.

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El mandatario saliente señaló que la continuidad del gobierno progresista era el camino que necesitaba Colombia, motivo por el cual expresó que “si avanzamos, deberíamos haber reelegido el gobierno; es lo racional”.

Llamado a la desobediencia civil

El presidente Gustavo Petro, que terminará su gestión como mandatario el 7 de agosto, anunció en su discurso una “desobediencia social” si el gobierno electo de Abelardo de la Espriella decide revertir las reformas que implementó durante su administración.

“No es gritando solamente, no es levantando banderas solamente. Ya están acostumbrados. ‘Es que ya sabemos que Petro llena las plazas’, dicen. Pero se cansan y queda el decreto. No, es con una huelga en la producción, que está permitida en la Constitución. Es un derecho universal. Eso sí es desobediencia civil”, expresó el jefe de Estado.

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Por ese motivo, el presidente Gustavo Petro indicó que en caso de que quieran tumbar las estabilidades y condiciones laborales, Colombia debe entrar en “huelga general e indefinida”.

Gustavo Petro indicó que en caso de que quieran tumbar las estabilidades y condiciones laborales, Colombia debe entrar en “huelga general e indefinida” - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

“Si van a tumbar las estabilidades y condiciones laborales conquistadas en este gobierno, huelga general e indefinida en Colombia. Si van a arrasar con violencia la reforma agraria sobre el campesinado, si se van a robar las 600.000 hectáreas que aún quedan para repartir al campesinado, paro agrario nacional”.

Asimismo, precisó que si existen cambios en el sector de educación, los jóvenes en Colombia también deben ir a “huelga general”.

“Y no es hacer trincheras a la entrada del barrio, donde van a entrar con tanquetas con el nuevo Esmad, no. Es rodear los centros del poder ilegítimo en Colombia, hasta que vuelva a existir legitimidad, que solo se logra con la decisión popular, libre, sin algoritmos y sin dineros extranjeros”, aseveró el presidente saliente

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