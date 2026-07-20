Pacto Histórico descarta apoyar a Alfredo Deluque para la presidencia del Senado y mantiene en estudio voto por Honorio Henríquez

La elección de la presidencia del Senado sigue sin un ganador definido mientras las bancadas negocian apoyos-crédito @ckevingomez/X

La definición de la próxima presidencia del Senado continúa abierta y las conversaciones entre las distintas bancadas siguen moviendo el tablero político. Mientras algunos partidos ajustan sus decisiones, las candidaturas de Alfredo Deluque, del Partido de la U, y Honorio Henríquez, del Centro Democrático, permanecen como las principales opciones para ocupar la mesa directiva de la corporación.

En medio de ese escenario, el Pacto Histórico todavía no toma una decisión sobre un eventual respaldo a Henríquez. Lo que sí dejó claro el senador electo Kevin Gómez es que su colectividad no acompañará la aspiración de Alfredo Deluque durante la elección que definirá la presidencia del Senado. El congresista explicó que la postura frente a Henríquez aún está en evaluación, aunque descartó cualquier posibilidad de apoyar a Deluque por las diferencias políticas que, según dijo, existen alrededor de esa candidatura y de quienes la respaldan.

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Kevin Gómez afirmó que el Pacto Histórico no respaldará la candidatura de Alfredo Deluque-crédito @ckevingomez/X

“Aún está por decidirse”, señaló sobre la decisión frente a Henríquez. Acto seguido, reiteró el rechazo de su bancada hacia Deluque: “Lo que está claro es que el señor Alfredo Deluque es el candidato del impresentable de Abelardo de la Espriella”. Gómez sostuvo que el Pacto Histórico no respaldará esa aspiración porque, en su criterio, “Nosotros no podemos acompañar una candidatura que quiere destripar la diferencia”. También cuestionó la propuesta de que el Congreso realice la posesión presidencial en un cantón militar y afirmó que ese planteamiento transmite “un mensaje militarista”.

El senador agregó que ese tipo de mensajes tuvo consecuencias en otros países del continente. “Hemos visto lo que ha derivado en unas dictaduras, y en un recrudecimiento de los ataques y la violación de derechos humanos y eso no lo vamos a permitir.” Mientras el Pacto Histórico mantiene esa posición, la disputa por la presidencia del Senado continúa entre Deluque y Henríquez. Ambos buscan consolidar los votos necesarios para quedarse con la dirección de la corporación durante el próximo periodo legislativo.

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Deluque viene sumando respaldos entre las colectividades que apoyan al presidente electo Abelardo de la Espriella. Hasta el momento cuenta con el apoyo del Partido conservador, Cambio Radical, el Partido de la U, Salvación Nacional y la mayoría de los senadores de la Alianza Verde, una suma de fuerzas que le permitiría llegar con una mayoría suficiente para la elección de la mesa directiva.

Honorio Henríquez continúa como la apuesta del Centro Democrático para dirigir el Senado- crédito Prensa Senado - Colprensa

Además de esos respaldos, el senador aseguró que sostuvo reuniones con sectores de la oposición. Esa gestión fue confirmada por él mismo a través de sus redes sociales, donde informó sobre los encuentros adelantados con distintas figuras políticas en busca de ampliar los consensos alrededor de su aspiración. Sin embargo, el Centro Democrático mantiene firme su intención de llevar a Honorio Henríquez a la presidencia del Senado. La colectividad no renuncia a esa candidatura y sostiene que el senador reúne las condiciones para asumir esa responsabilidad.

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El expresidente Álvaro Uribe defiende públicamente la aspiración de Henríquez e insiste en que el Centro Democrático ofrecería garantías para todas las bancadas. De igual forma, el partido propuso que, si no se logra un acuerdo político previo entre las fuerzas representadas en el Congreso, la decisión se adopte directamente en la plenaria mediante una votación, a “voto limpio”.

En medio de esa competencia política, Deluque publicó el viernes 17 de julio un mensaje en su cuenta de X para responder a los cuestionamientos de sus contradictores y defender la legitimidad de su candidatura. “Mi candidatura a la presidencia del Senado es absolutamente legítima, democrática y respaldada por la mayoría de los partidos”, escribió en X.

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Alfredo Deluque asegura contar con el respaldo de varios partidos y mantiene diálogos con sectores de oposición- crédito Colprensa

El senador añadió que, durante las reuniones de los compromisarios, construyó acuerdos de gobernabilidad con las bancadas que respaldan su aspiración. Además, aseguró que también dialogó con sectores que no hacen parte de esa coalición. “También me he reunido con partidos y senadores de oposición”, afirmó. Según explicó, esos encuentros buscan ofrecer garantías para el ejercicio de sus derechos en la plenaria. Finalmente, concluyó: “La diferencia es que yo sí lo hago de frente al país”.