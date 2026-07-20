EN VIVO - Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay de hoy, 20 de julio

Pedro Gallese podría irse para Alianza Lima en la misma semana en la que iniciará el fútbol profesional colombiano - crédito Deportivo Cali

Bienvenidos al minuto a minuto en donde podrán estar al día de los movimientos de jugadores de los equipos de la Liga BetPlay para el segundo semestre del 2026. El campeonato de primera división en Colombia está programado para iniciar el viernes 24 de julio.

Águilas Doradas es uno de los clubes que más nombres han confirmado, mientras que Deportivo Cali podría perder su arquero titular. Santa Fe apenas ha confirmado una cara nueva, mientras que Atlético Nacional suma dos nuevos jugadores.