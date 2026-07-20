Abelardo de la Espriella designó al empresario Jorge Jaller como nuevo embajador de Colombia en Venezuela

Jaller asumirá la representación diplomática de Colombia en uno de los cargos estratégicos de la política exterior del país - crédito @P_de_Polombia/X

El presidene electo Abelardo de la Espriella anunció el lunes 20 de julio de 2026 la designación de Jorge Jaller Jaramillo como nuevo embajador de Colombia en Venezuela.

El nombramiento fue dado a conocer de manera oficial durante su discurso con motivo del Día de la Independencia, en una visita al Túnel del Toyo, en el departamento de Antioquia, como parte de la conformación del equipo que acompañará al gobierno que iniciará funciones el 7 de agosto.

Con esta decisión, Jaller dejará su trayectoria en el sector empresarial para asumir la representación diplomática de Colombia en uno de los cargos estratégicos de la política exterior del país.

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