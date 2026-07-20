Colombia

Shakira nuevamente en la mira de la Hacienda española: revisarán el resultado a su favor por las auditorías fiscales en el territorio español

La Audiencia Nacional absolvió a la artista colombiana de una deuda de 55 millones de euros porque Hacienda solo pudo probar 163 días de presencia en el país en 2011, 20 días menos del umbral legal. La Agencia recurrió y ahora el alto tribunal deberá establecer un criterio que afectará a decenas de miles de contribuyentes

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La cantante colombiana logró un acuerdo con el tribunal de Barcelona para no ir a la cárcel - crédito La Vanguardia

La Agencia Tributaria española recurrió al Tribunal Supremo para revertir un fallo que en abril anuló una deuda de 55 millones de euros contra Shakira, y la decisión reaviva un debate que ya supera con creces el caso de la cantante colombiana: hasta dónde pueden llegar los inspectores fiscales para rastrear la vida de un contribuyente.

La disputa gira en torno al año fiscal 2011. La Audiencia Nacional concluyó que las propias autoridades solo acreditaron 163 días de permanencia de Shakira en España, por debajo del umbral legal de 183 días que determina la residencia fiscal.

El tribunal también rechazó que su tiempo en el extranjero pudiera computarse como “ausencias esporádicas”, dado que Hacienda nunca probó primero que España fuera su residencia habitual.

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La artista, que actuó el domingo 19 de julio en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial entre España y Argentina, celebró el fallo de mayo con un comunicado en el que afirmó haber sobrevivido a “brutal difamación pública” y declaró que “nunca hubo fraude”.

El método de investigación, en el banquillo

Shakira sale de los juzgados de Barcelona, después de aceptar los cargos en su contra - crédito Euroa Press
Shakira sale de los juzgados de Barcelona, después de aceptar los cargos en su contra - crédito Euroa Press

Lo que la Agencia Tributaria pide ahora al Supremo no es solo revocar esa sentencia: busca que el alto tribunal unifique criterio sobre qué pruebas puede usar Hacienda para establecer la residencia de un contribuyente.

Los métodos empleados en el caso —reconstruir los movimientos de la cantante a partir de registros de tarjetas de crédito, citas en salones de belleza y fotografías de seguidores— se convirtieron en el centro de la polémica pública. La defensa de Shakira los calificó de intrusivos y presentó, entre otras pruebas, un certificado de residencia fiscal emitido por Bahamas en 2016, donde argumentó que vivía desde 2007.

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Lo que decida el Supremo fijará el estándar de lo que Hacienda puede exigir a cualquier persona para demostrar dónde vive. Eso afecta a miles de contribuyentes, no solo a celebridades.

La presión sobre los inspectores desde adentro

La cantante colombiana Shakira y su abogado Pau Molins en 2023 ingresando al juicio por el supuesto desfalco a la Hacienda española - crédito REUTERS/Albert Gea
La cantante colombiana Shakira y su abogado Pau Molins en 2023 ingresando al juicio por el supuesto desfalco a la Hacienda española - crédito REUTERS/Albert Gea

La controversia no se limita a los métodos externos. Los propios inspectores llevan años denunciando que la Agencia prioriza las regularizaciones fáciles sobre los grandes fraudes complejos, que según ellos quedan desatendidos.

A ese problema se suma una crisis de personal: la mitad de los 26.000 empleados de la Agencia se jubilará en 2032 y las contrataciones no logran compensar las salidas, según José María Peláez, expresidente de la asociación de inspectores.

La asociación de asesores fiscales Aedaf fue más lejos y cuestionó el sistema de retribución variable. Tras años de litigio, obtuvo fallos judiciales que obligaron a Hacienda a revelar la fórmula de cálculo de los incentivos: alrededor del 20% del salario del personal depende, en parte, de los niveles de ingresos recaudados colectivamente.

“El problema radica en vincular el incentivo al importe de la obligación tributaria”, afirmó Bernardo Bante, presidente de Aedaf. “Ni un solo euro de la remuneración por rendimiento debería estar ligado al valor de un ajuste fiscal”.

La colombiana recientemente recibió la noticia de la devolución de los dineros que le confiscó Hacienda por un supuesto desfalco - crédito AP/Emilio Morenatti
La colombiana recientemente recibió la noticia de la devolución de los dineros que le confiscó Hacienda por un supuesto desfalco - crédito AP/Emilio Morenatti

La Agencia rechazó que el sistema carezca de transparencia y señaló que ningún inspector recibe una comisión individual por deuda cobrada. La asociación de inspectores añadió que el componente vinculado a la recaudación es mínimo y se comparte entre grupos, no entre individuos.

Un organismo en medio de la tormenta política

La salida de Soledad Fernández Doctor como directora general de la Agencia alimentó especulaciones sobre su posible relación con las negociaciones del gobierno en torno al modelo de financiación de Cataluña, o con investigaciones a un expresidente. Tanto ella como el Ejecutivo negaron cualquier vínculo.

Tras el nombramiento de su sucesor, la asociación de inspectores le pidió públicamente que protegiera al organismo de “injerencias externas”.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, respondió a las críticas más amplias calificándolas de “campaña de desprestigio” y advirtió contra quienes tratan el pago de impuestos como un robo.

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