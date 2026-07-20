Luis Díaz y James Rodríguez, los colombianos incluidos en el once “no ideal” de la Copa Mundial de la FIFA 2026

James Rodríguez habría jugado su última Copa Mundial de Fútbol, mientras que para Luis Díaz fue apenas la primera - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

Luis Díaz y James Rodríguez fueron incluidos entre las decepciones del Mundial 2026, un balance publicado tras el cierre del torneo que consagró a España y que apuntó al bajo impacto de los dos referentes de Colombia en una campaña que terminó en octavos de final.

La final se resolvió con un triunfo de España por 1-0 sobre Argentina, vigente campeona, con un gol de Ferrán Torres en el tiempo extra. A partir de ese desenlace, la agencia de prensa internacional comenzó a trazar sus evaluaciones del campeonato, y en el apartado negativo apareció la selección colombiana con dos de sus principales figuras.

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Según Agence France-Presse, James fue incluido en ese equipo “no ideal” por su “pobre estado de forma”. En el caso de Díaz, la agencia puso el foco en la falta de claridad de Colombia en ataque y en un rendimiento individual por debajo de lo esperado.

James Rodríguez es el jugador colombiano con más partidos jugados en una Copa del Mundo - crédito Simon Fearn/Reuters

La evaluación sobre James Rodríguez partió de la expectativa que lo rodeaba antes del torneo. El capitán colombiano, de 35 años, llegaba después de una Copa América destacada y con el antecedente de sus mejores actuaciones con la camiseta de la selección, pero el torneo dejó expuesta su reciente inconstancia en clubes, junto con una merma en la precisión habitual de su pierna zurda.

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El caso de Luis Díaz, de 29 años, quedó asociado al problema ofensivo de Colombia. El balance remarcó que el extremo estaba llamado a desequilibrar por ser uno de los jugadores más temidos del campeonato, pero terminó con solo un gol y con actuaciones lejos de su nivel acostumbrado.

Con 28 años, Luis Díaz debutó en una Copa Mundial de la FIFA con la camiseta de la selección Colombia - crédito Albert Gea/REUTERS

La agencia contrastó ese rendimiento con el peso que Díaz tenía en su club. A diferencia de Harry Kane y Michael Olise, sus compañeros de ataque en el Bayern Munich, el colombiano no logró trasladar al Mundial el desequilibrio que se esperaba de él como principal carta ofensiva de su selección.

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Estos son los otros integrantes del once no inicial de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El equipo de decepciones elaborado por AFP también incluyó al arquero uruguayo Fernando Muslera, de 40 años, cuestionado por errores en una campaña en la que Uruguay ni siquiera superó la fase de grupos. Contra España, en el que fue su último partido con la Celeste, pidió ser sustituido en el entretiempo.

En defensa aparecieron el ecuatoriano Piero Hincapié, el croata Joško Gvardiol y el alemán Jonathan Tah. Sobre Hincapié, la agencia señaló que llegó como uno de los centrales más cotizados del mundo tras consolidarse en Bayer Leverkusen y Arsenal, pero fue superado varias veces, terminó expulsado en dieciseisavos y cerró la Copa sin goles ni asistencias, además de molestias físicas.

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Gvardiol, una de las revelaciones de Catar 2022, no recuperó su nivel tras una fractura de tibia sufrida a comienzos de año y quedó marcado por la eliminación de Croacia en dieciseisavos. Tah, después de una temporada destacada con Bayern Munich, fue señalado por fallar el penal decisivo en la tanda previa a la eliminación de Alemania.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 terminó con el título de España, al imponerse 1-0 sobre Argentina - crédito Brian Snyder/REUTERS

En el mediocampo figuraron Federico Valverde y Moisés Caicedo. Valverde, capitán del Real Madrid y referente de Uruguay, no logró conducir a su selección en medio de un torneo que terminó en la fase de grupos, mientras que Caicedo no pudo trasladar al Mundial la jerarquía que lo convirtió en el fichaje más caro de la historia de Chelsea.

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El ataque del equipo “no ideal” se completó con Neymar, Cristiano Ronaldo y Antoine Semenyo. Neymar regresó a Brasil tras una larga lesión y la convocatoria de Carlo Ancelotti, pero apenas tuvo minutos y se lo vio sin ritmo; Cristiano Ronaldo, con 41 años, casi no influyó en el juego ofensivo de Portugal; y Semenyo, incorporado en enero al Manchester City por USD 72 millones, no asumió el protagonismo esperado en una Ghana que también quedó eliminada antes de tiempo.