Elección presidente Congreso: Centro Democrático acusó a Rodrigo Lara de persuadir a los congresistas “a última hora” para que voten por Deluque

El partido Centro Democrático se despachó contra el ministro designado del Interior, Rodrigo Lara, por sus gestiones para direccionar la elección de Alfredo Deluque como presidente del Congreso - crédito Rodrigo Lara Restrepo﻿/Facebook - @Cedemocratico/X

Con un fuerte mensaje en sus redes sociales, el partido Centro Democrático acusó el lunes 20 de julio de 2026 al designado ministro del Interior, Rodrigo Lara, de buscar mover votos en el Senado a último momento para favorecer la candidatura de Alfredo Deluque a la presidencia de esa corporación: en una fuerte disputa con el candidato de la colectividad de derecha, Honorio Henríquez, por esta dignidad.

En un mensaje publicado en redes sociales, el colectivo que lidera Uribe Vélez y que cuenta con 17 senadores, cuestionó el operativo político de Lara y lanzó una pregunta sobre el alcance de sus gestiones. “La intensidad de llamadas del ministro Rodrigo Lara a los congresistas, a quiénes llegará, ¿a los nunca o a los de siempre?”, se cuestionó el Centro Democrático en esta publicación en la red X.

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Con este mensaje, el partido Centro Democrático lanzó sus pullas al designado ministro del Interior, Rodrigo Lara, por sus "intensas" gestiones para asegurar la escogencia de Alfredo Deluque, del partido de la U, como el nuevo titular del Congreso - crédito @Cedemocratico/X

Este nuevo capítulo en la puja entre esta representatividad y el futuro titular de la cartera se dio en medio de las dinámicas propias para la escogencia del nuevo titular del legislativo: el primero del nuevo cuatrienio, que será clave para el mandatario electo de los colombianos, Abelardo de la Espriella, en el impulso que necesitan sus reformas durante cerca de un año en el órgano legislativo.

Es válido destacar que Lara encendió el debate al advertir sobre el tipo de alianzas que, según su lectura, implicaría una victoria del uribismo por fuera de acuerdos. Y señaló que, si el Centro Democrático pretende imponerse con lo que llamó “voto limpio” necesitaría aliarse con el Pacto Histórico, partido del saliente presidente Gustavo Petro para perjudicar al nuevo Gobierno.

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¿Cómo está la disputa para la escogencia del nuevo presidente del Congreso?

La conformación de las mesas directivas del Congreso para el periodo 2026-2030 ha dejado al descubierto una marcada división en el Senado; en contraste con la Cámara de Representantes, en el que ya estaría lista la designación del conservador Nicolás Barguil como el nuevo titular de la corporación; en detrimento del Daniel Briceño, del Centro Democrático, que habría perdido la lucha por esta dignidad.

En efecto, en la cámara alta persiste una disputa interna entre el bloque de Gobierno electo, que impulsa a Deluque, y el partido de Uribe Vélez, que insiste en Honorio Henríquez, y que además de sus 17 sufragios contaría con el apoyo del senador de Alianza Verde Jota Pe Hernández. A los que se sumarían los 26 sufragios del Pacto Histórico; aunque de manera pública han desestimado esta posibilidad.

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