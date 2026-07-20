Colombia

Integrantes de la agrupación musical Los K Ramones sufrieron un accidente de tránsito en Norte de Santander

El grupo viajaba hacia un concierto en Cornejo cuando una falla mecánica volcó su vehículo en la vía entre Cucutilla y Salazar de las Palmas. Varios integrantes fueron atendidos en el centro de salud local y dados de alta esa misma madrugada

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La banda transmitió en vivo desde la carretera y desde el centro médico mientras la noche se desarrollaba - crédito @loskaramones/IG

El bus de Los K Ramones volcó en la madrugada en la vía entre Cucutilla y Salazar de las Palmas, sector Puente Yáñez, Norte de Santander, cuando la agrupación se desplazaba hacia un concierto en Cornejo.

Una falla mecánica provocó el siniestro. Varios integrantes terminaron en el centro de salud de Salazar de las Palmas, aunque todos fueron dados de alta sin lesiones de gravedad.

El grupo relató lo ocurrido en tiempo real a través de videos en redes sociales, transmitidos desde la carretera y desde el propio centro médico, a medida que se desarrollaba la noche.

Una noche larga que empezó con varias complicaciones

Antes del volcamiento, la banda ya venía enfrentando contratiempos en el trayecto. “Hoy nos sucedieron muchas cosas viniendo para estos conciertos”, advirtió uno de los integrantes sin detallar los incidentes previos. El accidente fue el desenlace de una jornada que, según sus propias palabras, se extendió hasta las tres de la mañana.

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Agrupación colombiana sufrió grave accidente en al vía y tuvo que cancelar sus presentaciones - crédito @loskaramones/IG

“Fue un poco larga esta noche después de todo lo que pasó”, reconoció el vocalista del grupo en uno de los videos. En ese mismo mensaje confirmó que el vehículo quedó volcado y que un equipo trabajó cerca de una hora para levantarlo: “Vea, tanto como una hora ahí dándole para parar el bus”.

Una vez recuperado el vehículo, los integrantes mostraron en cámara los daños materiales que dejó el volcamiento. “Vea así fue lo que quedó el bus”, dijo uno de ellos frente a los restos visibles del siniestro mientras mostraban las imágenes del automotor que los transportaba en una cuneta.

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Los músicos atendidos y el relato desde el centro de salud

Mientras parte de la banda permanecía en la carretera gestionando el bus, otros integrantes ya estaban siendo atendidos en el centro de salud de Salazar de las Palmas. Desde allí, una segunda voz transmitió en vivo el estado de cada uno: “Gustavito ya lo revisaron, ya está mejor. Lucía también. Memo se encuentra en otro lado. Pipe también, por ahí viene”.

La misma fuente dentro del centro médico precisó la causa del accidente: “Fue una falla mecánica. Veníamos todos hablando con el conductor y son cosas que pasan”.

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La agrupación de carranga confirmó que todo está bien y que tuvieron que cancelar eventos por los accidentes que tuvieron en el camino - crédito @loskramones/IG

“No fue tan grave”, acotó una tercera voz presente en el lugar. Los integrantes mencionados recibieron atención médica y fueron dados de alta esa misma madrugada.

La disculpa al público de Cornejo y el comunicado oficial

Desde el primer momento, la agrupación se dirigió directamente a los fanáticos que esperaban el show.

El grupo publicó además un comunicado formal en su cuenta de Instagram en el que reconoció la cancelación: “Lamentamos informar que no podremos cumplir con nuestro compromiso debido a un accidente en la vía que comunica Arboledas con Salazar”.

El texto cerró con una promesa al público nortesantandereano: “Esperamos reencontrarnos muy pronto con todos ustedes”.

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Agrupación K Ramones canceló sus conciertos por accidente de tránsito - crédito @loskramones/IG

El cierre: gratitud, unidad y un llamado a orar por los músicos en carretera

Una vez que el bus fue levantado y todos los integrantes estaban localizados y fuera de peligro, la agrupación transmitió un último video con toda la banda reunida. “Acá estamos conectados después de ese susto que nos llevamos, porque fue un susto muy grande”, afirmó el vocalista.

En ese mensaje, la banda extendió el agradecimiento a quienes escribieron preguntando por su estado, y enmarcó lo vivido como parte de la realidad del oficio: “Así como vivimos muchas alegrías con esto de la música, pues tenemos momentos difíciles como estos y siempre salimos adelante, unidos”.

El cierre fue un llamado directo a sus seguidores: “Los invito a orar mucho por todos nosotros y por todos los músicos que estamos siempre en carretera, porque estamos expuestos a todo. El peligro está ahí”.

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