Colombia

La Eaab anunció cortes de agua en Bogotá del 21 al 23 de julio: conozca los horarios, barrios y recomendaciones para los usuarios

La empresa informó que las suspensiones se aplicarán en sectores de al menos 6 localidades, con inicios desde las 8:00 a. m., 9:00 a. m. o 10:00 a. m., y una duración de 24 horas

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Cortes de agua en Bogotá
Los cortes de agua en Bogotá durarán 24 horas por zona y comenzarán desde las 8:00 a. m., 9:00 a. m. o 10:00 a. m., según la localidad y la intervención prevista - crédito Colprensa

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) anunció que, entre el 21 y el 23 de julio de 2026, se realizarán cortes de agua programados en sectores de al menos seis localidades de Bogotá, como parte de trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de distribución.

Las suspensiones –que comenzarán cada día a partir de las 8:00 a. m. o 10:00 a. m. y se extenderán durante 24 horas– buscan prevenir daños mayores en la infraestructura y garantizar la continuidad del servicio a largo plazo.

Las intervenciones afectarán barrios de Kennedy, Bosa, Suba, San Cristóbal, Chapinero, Engativá, Los Mártires y Usaquén, con cierres totales o parciales del suministro según la zona. La empresa detalló que las obras comprenden desde mantenimiento preventivo y correctivo, hasta empates de redes y cambios de medidores. Para ejecutar estos trabajos, se requiere la suspensión temporal del servicio en áreas específicas de cada localidad.

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- crédito Alcaldía de Bogotá
La Eaab anunció cortes de agua programados en Bogotá entre el 21 y el 23 de julio de 2026 por trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de distribución - crédito Alcaldía de Bogotá

Cortes programados para el martes 21 de julio

  • En la localidad de Kennedy, barrios como Tintal y Tintalá (de la diagonal 3 a la calle 8, entre la carrera 80 a la carrera 89) enfrentarán un cierre a terceros desde las 10:00 a. m. por 24 horas.
  • En Bosa, los sectores de Atalayas, Rosalinda, Brio, Cañaveralejo, Ciudadela El Recreo, Ciudadela El Recreo II, El Anhelo, El Recreo, Las Margaritas, Metrovivienda, Renacer, Sabanas Del Dorado, San Bernardino II, San Bernardino Rural, San Bernardino XIX, San Joaquín y Villas Del Progreso estarán sin servicio en dos rangos:
    • De la avenida carrera 89B a la carrera 106A, entre la calle 59B sur a la calle 61A sur
    • De la carrera 92 a la carrera 106A, entre la calle 61A sur a la calle 75A sur. El corte se realizará a partir de las 10:00 a. m. durante 24 horas, bajo la modalidad de mantenimiento preventivo.
Cortes de agua en Bogotá
Kennedy y Bosa concentrarán cortes de agua el 21 de julio, con suspensión del servicio en barrios como Tintal, Tintalá, Atalayas, El Recreo y Metrovivienda - crédito Colprensa

Cortes programados para el miércoles 22 de julio

  • Localidad de Kennedy tendrá cortes en Provivienda, Carvajal, Alcalá, Tejar, Alquería La Fragua y Ospina Pérez (de la carrera 68F a la avenida Carrera 72, entre la avenida Calle 26 Sur –Primera de Mayo– a la calle 39H sur, y de la Primera de Mayo a la calle 37 Sur, entre la carrera 51 a la carrera 68), desde las 10:00 a. m. por mantenimiento correctivo.
  • En Suba, los barrios Andes Norte, Julio Flórez y Santa Rosa (de la transversal 55 a la carrera 71, entre la calle 93A hasta la calle 116) y Casa Blanca Suba Urbano (de la carrera 45 a la carrera 107, entre la calle 235 a la calle 142) experimentarán empates en redes de acueducto, iniciando a las 10:00 a. m. por 24 horas.
  • En la localidad de San Cristóbal, barrios como Quindío, Altamira y La Arboleda (de la carrera 17B este a la transversal 12A este, entre la diagonal 45 sur a la calle 48 sur) tendrán cortes desde las 9:00 a. m. por mantenimiento preventivo.
  • En Bosa, los sectores de Bosa La Estancia, El Colegio, Jiménez De Quesada, La Amistad Bosa, La Estancia, Naranjos, Nueva Granada, Piamonte y San Pablo II (de la calle 71 sur a la calle 65A sur, entre la carrera 77G a la carrera 81) estarán sin agua desde las 10:00 a. m., también bajo mantenimiento preventivo.
Cortes de agua en Bogotá
San Cristóbal y Bosa también tendrán cortes de agua por mantenimiento preventivo en sectores como Quindío, Altamira, La Arboleda, Bosa La Estancia y Piamonte - crédito Colprensa

Cortes programados para el jueves 23 de julio

  • La localidad de Usaquén afectará a Las Acacias, Villa Magdala, Las Orquídeas, Toberín y Serrezuela (de la calle 150 a la calle 170, entre la avenida Carrera 15 a la avenida Carrera 45 –Autopista Norte–) desde las 10:00 a. m. por mantenimiento correctivo.
  • En Suba, barrios como Villa Elisa, Las Flores, El Poa, Costa Azul, La Chucua y Potrerillo (de la carrera 92 a la carrera 104, entre la calle 132 a la calle 145) tendrán cambio de medidor desde las 8:00 a. m., mientras
  • Chapinero (de la calle 53 a la calle 60, entre la carrera 13 a la carrera 14) y
  • Engativá en el sector Cortijo (de la calle 86 a la calle 76, entre la carrera 114 a la carrera 122) vivirán empates de redes de acueducto desde las 9:00 a. m. por 24 horas.
Una escena callejera en un barrio de Bogotá, Colombia, donde residentes recogen agua de un gran tanque azul. Un cartel naranja anuncia 'AGUA CORTADA'.
El 23 de julio, Usaquén registrará cortes de agua por mantenimiento correctivo y Suba tendrá suspensión del servicio por cambio de medidor en barrios como Villa Elisa, Las Flores y Costa Azul - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Medidas y recomendaciones para los usuarios durante el corte de agua

La Eaab recomendó que, antes de los cortes, los usuarios llenen el tanque de reserva de sus viviendas y, si almacenan agua en recipientes, la consuman antes de 24 horas. Se aconsejó hacer uso racional del agua disponible, priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Durante los días de suspensión, la empresa dará prioridad al abastecimiento de centros médicos y lugares públicos con alta afluencia a través del servicio de carrotanques, disponible previa solicitud en la Acualínea 116.

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