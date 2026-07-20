En el amistoso Millonarios vs. Colo-Colo, el árbitro mundialista Andrés Rojas amonestó dos veces al mismo jugador y no lo expulsó

Andrés Rojas fue designado como cuarto árbitro en cinco partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Colprensa/Catalina Olaya

Millonarios perdió 1-0 con Colo-Colo en El Campín durante el amistoso con el que celebró sus 80 años, una caída que dejó al equipo de Fabián Bustos sin señales claras de mejora a pocos días de su debut en la liga colombiana ante Bucaramanga en Bogotá.

Cuando el albiazul ya estaba abajo en el marcador, una situación irregular se presentó durante el segundo tiempo, lo cual ha ameritado fuertes críticas a Andrés Rojas, juez colombiano que estuvo designado como cuarto árbitro en varios partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El árbitro bogotano mostró al minuto 52 la primera tarjeta amarilla a Jeyson Rojas por una entrada imprudente sobre la línea de meta en contra de Francisco Chaverra. Al minuto 78, el jugador chileno con la camiseta #28 impidió el avance de una acción ofensiva comandada por Sebastián Valencia en campo de los Embajadores, por lo que le mostraron la segunda tarjeta amarilla.

PUBLICIDAD

Millonarios debutará como local en la Liga BetPlay ante Atlético Bucaramanga - crédito Colprensa/Catalina Olaya

Millonarios reanudó rápidamente las acciones de juego y en la transmisión no se alcanza a ver que Andrés Rojas anote en la minuta la tarjeta amarilla; esto sumado a que ni los jueces asistentes, ni el cuarto árbitro le avisaron, provocó que Rojas viera la segunda tarjeta amarilla pero no fuera expulsado.

“NO SE AYUDA. Andrés Rojas el árbitro que estuvo en el Mundial y regresó a Colombia, lo pusieron a pitar el amistoso Millonarios vs Colo Colo y amonestó 2 veces a Jeyson Rojas del visitante, una al 52′ y la otra al 78′ y no lo expulsó. El técnico cambió al jugador ¡Grave el asunto!" @Borda_analista

Lo más vergonzoso es que Millonarios contrate a un arbitro como ese que lo ha perjudicado frecuentemente y fracasó en el Mundial, para pitar el partido homenaje de sus 80 años" @millonariosocio

“Coge más fuerza esa teoría del llantén de Jesurum a Infantino. Para q llevara así sea para cargar los tableros a Rojas. Estamos tan mal q hoy Venezuela saca pecho en el arbitraje mundial” @Gabriel36956655

Así fue la derrota de Millonarios contra Colo-Colo en la Noche Embajadora

El partido se jugó ante unos 15.000 espectadores y sirvió para mostrar varias de las incorporaciones del club capitalino en una jornada especial para su hinchada.

Millonarios presentó a Javier Burrai, James Aguirre, Daniel Ruiz, Jhomier Guerrero, Francisco Chaverra y Andrey Estupiñán. Entre los nuevos jugadores el más destacado fue Burrai, que respondió con un par de atajadas determinantes.

PUBLICIDAD

En defensa, Millonarios tampoco pasó mayores sobresaltos en ese tramo, salvo una acción que casi termina en autogol de Andrés Llinás y que exigió a Burrai. Entre los refuerzos de campo, Guerrero fue el que mejor funcionó porque le dio más seguridad al costado derecho.

Millonarios tiene la obligación de salir campeón, luego de tres años de sequía - crédito Colprensa/Catalina Olaya

A diferencia del amistoso anterior contra Universitario en Lima, el 11 de julio, Bustos puso desde el arranque a casi todas sus caras nuevas. El entrenador también dejó a un lado la idea de jugar con defensa de tres y ensayó con una línea de cuatro zagueros y dos extremos.

En la primera parte, el equipo local generó poco. Lo más claro fue un remate de zurda de Daniel Ruiz que obligó a intervenir al arquero visitante Gabriel Maureira, además de una opción que Rodrigo Contreras no logró resolver.

PUBLICIDAD

De los refuerzos, a Estupiñán le costó entrar en el juego y Chaverra tuvo apariciones aisladas. El rendimiento colectivo, otra vez, no alcanzó para sostener una imagen convincente en el cierre de la pretemporada.

La diferencia llegó a los 70′, cuando Claudio Aquino definió con un remate cruzado tras una asistencia de Leandro Hernández que filitró el pase entre los defensores.

En el segundo tiempo, con los ingresos de jugadores del semestre pasado como Carlos Darwin Quintero, Carlos Sarabia y Stiven Vega, el conjunto azul mejoró por momentos y empezó a llegar con más frecuencia. Contreras tuvo dos ocasiones claras y en otra más el arquero evitó el gol.

PUBLICIDAD

Después de la segunda tanda de cambios, el local volvió a desordenarse. Millonarios dejó de acercarse con peligro y le permitió a Colo Colo adueñarse del trámite, mientras el equipo chileno, con Arturo Vidal actuando como zaguero central, cerró los caminos de ataque.