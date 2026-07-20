Instalación del Congreso 2026: este es el listado de congresistas que no continuarán en el legislativo

Entre los congresistas que no continuarán en el legislativo se encuentran María José Pizarro, María Fernanda Cabal y Miguel Polo Polo - crédito Colprensa

El 20 de julio de 2026 se llevará a cabo la instalación del nuevo Congreso de la República de Colombia, lo que dará inicio al periodo 2026 - 2030.

Allí se posesionarán 102 senadores y 182 representantes a la Cámara, tras ser elegidos en las elecciones legislativas que se realizaron el 8 de marzo de 2026.

Además, el legislativo contará con las dos curules otorgadas a Iván Cepeda y Aída Quilcué, los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia que quedaron en la segunda posición de las elecciones presidenciales.

Entre los legisladores que se posesionarán en esta fecha, se encuentran varios que fueron reelectos en sus curules, así como varios líderes que enfrentarán su primera experiencia en el legislativo.

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Varios congresistas de Colombia dejan el Congreso tras renuncias y derrotas electorales antes del nuevo periodo legislativo del 20 de julio - crédito REUTERS/Luisa González

No obstante, el inicio del nuevo periodo de sesiones en el Congreso también implicará la salida de decenas de actuales legisladores, ya sea porque no obtuvieron los votos necesarios para conservar su curul en las elecciones de marzo, o porque renunciaron antes de terminar el periodo para asumir otros proyectos políticos y algunos optaron por no buscar la reelección.

Los resultados electorales modificaron la composición del Congreso y reordenaron la representación de los partidos, con colectividades que aumentaron su presencia y otras que perdieron curules, lo que dejó por fuera a figuras con varios periodos consecutivos en el Legislativo.

Pacto Histórico y Alianza Verde

Inicialmente, el partido Pacto Histórico fue la colectividad que sumó mayores curules tanto en el Senado (26) como en el Cámara de Representantes (43).

Sin embargo, la bancada no contará con varios nombres que se destacaron en el anterior periodo. Una de ellas es María José Pizarro, que decidió acompañar la campaña presidencial de Iván Cepeda y optó por no participar en la consulta interna que definió a los candidatos al legislativo.

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María José Pizarro no continuará en el Senado - crédito Senado de la República

Así mismo, se destacan otros legisladores como Jael Quiroga, Sandra Jaimes, Catalina Pérez, Roberto Daza y Alexander López. Este último, que había regresado a su curul en febrero, tras la decisión de la Corte Constitucional que negó la suspensión de su cargo, no participó en la consulta interna del Pacto Histórico de octubre de 2025.

Por su parte, el partido Alianza Verde fue una de las colectividades que no solo perdió varias curules sino que sufrió la salida de algunos dirigentes insignia de esta colectividad.

Ese fue el caso de los senadores Angélica Lozano e Inti Asprilla, al igual que las representantes a la Cámara Katherine Miranda y Carolina Giraldo, que aspiraban a ocupar una curul en el Senado de la República, pero que no obtuvieron los votos requeridos para ello. También, se encuentra León Fredy Muñoz que dejó su curul semanas antes de finalizar el periodo constitucional por motivos personales.

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El senador Efraín Cepeda presidió el Senado entre 2024 y 2025 - crédito Colprensa

Partidos Conservador y Liberal

Entre tanto, en el Partido Conservador, la lista de congresistas que no seguirán en la corporación es liderada por Efraín Cepeda, dirigente que estuvo por más de tres décadas en el legislativo y ocupó la presidencia del Senado en dos oportunidades.

A su vez, los congresistas Óscar Barreto, Carlos Trujillo, Esperanza Andrade, Nicolás Echeverri, Liliana Vitar y Germán Blanco, tampoco continuarán con su labor política, ya sea por su intención de participar en las elecciones regionales de 2027 o por no lograr los apoyos ciudadanos en las elecciones parlamentarias de marzo.

De igual manera, el Partido Liberal Colombiano también sufrió algunas bajas importantes de cara a la próxima legislatura. Entre los parlamentarios que no seguirán, se destacan los senadores Alejandro Chacón, Miguel Ángel Pinto, Karina Espinosa, Alejandro Vega y Mauricio Gómez Amín.

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Mauricio Gómez Amín renunció al Senado para liderar la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito Senado

Este último, presentó su renuncia de su curul para apoyar la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella que, una vez fue elegido en segunda vuelta, designó al exparlamentario liberal como ministro de Comercio, Industria y Turismo.

Otros liberales que se apartarán del Congreso son Juan Carlos Losada y Leonardo Arroyave, que hacían parte de la Cámara de Representantes pero que no lograron la votación para renovar su curul.

Por el lado del Partido de la U, los senadores José David Name y Juan Felipe Lemos, al igual que el representante Julián López tampoco seguirán en la corporación.

Paola Holguín, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal (de izquierda a derecha) participaron en la consulta interna del Centro Democrático, por lo que desistieron de su curul en el Senado - crédito @PalomaValenciaL/X

Partidos de oposición

El partido Centro Democrático, pese a lograr una mayor votación en las elecciones de marzo, también padeció la salida de algunos congresistas representativos.

La lista es encabezadas por las senadoras Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín. Las tres participaron en la consulta interna para representar a la colectividad en las elecciones presidenciales, que dejó como ganadora a Paloma Valencia. Sin embargo, quedó en la tercera posición de los comicios del 31 de mayo, por lo que no pudo revalidar su curul en el legislativo.

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Mientras que María Fernanda Cabal y Paola Holguín renunciaron a su cargo antes de la finalización del periodo legislativo. También se suma el senador Ciro Ramírez que, debido a sus líos e investigaciones judiciales en curso, quedó definitivamente fuera de la corporación.

En Cambio Radical, quedaron por fuera Carlos Fernando Motoa, Ana María Castañeda, Antonio Sabaraín, Carlos Julio González, Temístocles Ortega y Carlos Abraham Jiménez.

El representante Miguel Polo Polo perdió su escaño por la circunscripción afrodescendiente tras no alcanzar los votos requeridos en los escrutinios - crédito @miguelpolopolo/Instagram

En las circunscripciones especiales y otros partidos, el representante Miguel Polo Polo perdió su escaño por la circunscripción afrodescendiente tras no alcanzar los votos requeridos en los escrutinios.

Por último, se destaca la salida del Partido Comunes, colectividad derivada del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc en 2016, donde se había garantizado su presencia en un periodo de ocho años.

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No obstante, el movimiento perdió su personería jurídica, al no obtener la mayoria de votos en las elecciones del 8 de marzo.