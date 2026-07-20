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Shakira felicitó a España por su triunfo en el Mundial 2026, pero calificó a Lionel Messi como “el más grande”

Desde las primeras fases del torneo la famosa se mostró como una de las más fieles seguidoras del jugador argentino y antes de que iniciara el partido de la final también le expresó su apoyo, incluso tras el resultado no dudó en exaltarlo

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En su publicación la artista demostró su cariño y respeto por el jugador argentino - crédito Shakira / Instagram
En su publicación la artista demostró su cariño y respeto por el jugador argentino - crédito Shakira / Instagram

Shakira cerró su destacada participación en la final del Mundial 2026 con un gesto que sorprendió a los fanáticos del fútbol, pues aunque felicitó a España por el nuevo título, aprovechó su exposición para calificar a Lionel Messi como “el más grande” tras la derrota de Argentina.

La artista colombiana, que actuó en el show central y luego apareció en la premiación de España consolidando su presencia como una de las más importantes en el evento deportivo, dejó en sus redes un mensaje que separó el resultado del partido de su admiración personal por el capitán de la selección de Argentina.

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Y es que la cantante no solo formó parte del espectáculo al interpretar Dai Dai junto a Burna Boy en el show del medio tiempo, sino que fue la encargada de entregar el trofeo al jugador más valioso del partido a Ferran Torres, después del triunfo español que quedó 1-0 en el alargue.

Aunque esta no es la primera vez que la barranquillera se pronuncia a favor de “La Pulga”, pues horas antes de la final del partido, Shakira ya había fijado públicamente su inclinación. Ante la prensa, en la previa de la final, explicó que su entorno familiar y su vínculo con Messi la colocaban entre los dos seleccionados que definieron la Copa.

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“¿A quién apoyo? Mis hijos están con España. Pero soy amiga de Lionel Messi y estoy orgullosa de todo lo que ha logrado”, dijo la artista, al elegir entre los países vinculados a sus exparejas Gerard Piqué y Antonio de la Rúa.

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zzzzinte1Barcelona's Argentinian forward Lionel Messi (L) poses with Colombian singer Shakira (R) on January 9, 2012 after receiving for the third time the FIFA Ballon d'Or football award at the Kongresshaus in Zurich. AFP PHOTO / FRANCK FIFE zzzz

Shakira felicitó a España, pero reservó sus elogios para Messi

Tras el final del partido, Shakira publicó una storie de Instagram dirigida al campeón. En ese video felicitó a la selección española con las siguientes palabras: “Felicidades España. Nos vemos ahora en Madrid, en la Residencia Europea, donde vamos a hacer una gran fiesta y vamos a celebrar por todo lo alto este triunfo con Dai Dai. Nos vemos. Un besito”.

Además del video, agregó un texto dedicado a sus seguidores españoles: “Felicidades a mi gente de España! Es increíble las cosas que hemos vivido juntos a través de la música”.

Sin embargo, esta no fue la única publicación realizada, teniendo en cuenta que allí no habló del resultado ni del campeón, sino del valor simbólico del desempeño de la selección de Argentina y, en especial, del lugar que ocupa Messi en su vida.

Shakira escribió: “¡A mi gente de Argentina! Estoy muy orgullosa de ustedes, de @leomessi, el más grande, y agradecida por habernos representado tan bien a todos los latinos en este Mundial 2026. ¡Siempre en mi corazón!”.

En ese mensaje sumó además la bandera argentina y un corazón rojo, demostrando el cariño que siente por el país de su amigo.

La famosa felicitó a España por sumar una nueva Copa del Mundo - crédito Shakira / Instagram
La famosa felicitó a España por sumar una nueva Copa del Mundo - crédito Shakira / Instagram

La cantante resalto la capacidad de Messi en la cancha

Shakira no solo reveló que pese a que sus hijos apoyaban a España por el origen de su padre ella estaba del lado argentino por su relación con Messi y por la admiración que siente por su trayectoria, sino que indicó ante la prensa qué la impacta el desempeño del futbolista argentino.

“Es impresionante verlo, a los 39 años, correr como un chico de 18, enfrentarse a atletas de 20 o 24 años, marcar tantos goles y mantener la misma determinación, ambición y compromiso. Me identifico mucho con eso”, afirmó.

Shakira y Messi son bastante cercanos, según lo ha demostrado la colombiana en repetidas ocasiones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Shakira y Messi son bastante cercanos, según lo ha demostrado la colombiana en repetidas ocasiones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ante las reacciones de la famosa, sus seguidores no dudaron en reaccionar con comentarios de agradecimiento por respaldar a uno de los jugadores más famosos de la historia: “En Argentina te amamos, reina”, “Ella quería que ganara Argentina” y “Ella siempre lo apoya en sus redes”.

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