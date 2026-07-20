Cuándo se jugará la próxima Copa Mundial de la FIFA y qué necesita la selección Colombia para clasificar

La Copa Mundial de la FIFA 2030 se realizará en Europa, África y Sudamérica - crédito Lee Smith/REUTERS

La Copa Mundial de la FIFA 2026 finalizó con el título de la selección de España, el segundo en su historia, luego de superar 1-0 con gol de Ferrán Torres a la selección de Argentina en el tiempo extra del partido que se jugó en el estadio Nueva York/Nueva Jersey de Estados Unidos.

El Mundial de 2030 se jugará entre el 8 de junio y el 21 de julio en seis países de tres continentes, con sedes en España, Marruecos, Portugal, Argentina, Uruguay y Paraguay, en una edición diseñada por la FIFA para conmemorar el centenario de la Copa del Mundo y todavía atravesada por una incógnita central: si mantendrá el cupo de 48 selecciones o se ampliará a 64 equipos.

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La próxima edición empezará en Sudamérica y luego se trasladará a Europa y África. Ese esquema convertirá al torneo en un caso inédito dentro de la historia del certamen, con partidos inaugurales en Montevideo, Buenos Aires y Asunción y una pausa de casi una semana para facilitar los desplazamientos intercontinentales.

Los seis países anfitriones tendrán clasificación automática. Eso incluye a España, Portugal y Marruecos, que serán las sedes principales, y también a Uruguay, Argentina y Paraguay, que albergarán los encuentros iniciales.

Seis naciones tendrán la oportunidad de ser sede de la Copa Mundial de la FIFA 2030 - crédito Agencias de gobierno

La FIFA organizó este formato conjunto para reconocer el origen del torneo, cuya primera edición se disputó en 1930 en Uruguay. Por eso, la primera ceremonia de celebración del centenario se realizará en Montevideo el sábado 8 de junio, antes del debut del seleccionado uruguayo, en el mismo escenario donde se jugó el primer Mundial.

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Durante el fin de semana del 8 y 9 de junio de 2030 se disputarán los tres primeros partidos, con Argentina, Uruguay y Paraguay como protagonistas y con rivales que se definirán por sorteo. La segunda ceremonia inaugural se celebrará el 13 de junio en una sede todavía no definida entre los países europeos y africanos organizadores.

Después de esos encuentros, el calendario prevé un receso de casi una semana. La competencia volverá el jueves 13 y el viernes 14 de junio en España, Portugal y Marruecos, que concentrarán la mayor parte de los partidos.

Los grupos de las tres selecciones sudamericanas tendrán una planificación diferenciada. Los primeros partidos del resto de los equipos que integren esas zonas se jugarán entre el 15 y el 16 de junio, mientras que los segundos encuentros de todos esos grupos quedaron previstos para el 21 y el 22 de junio, con el objetivo de dar tiempo de adaptación tras el viaje entre continentes.

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Alejandro Domínguez celebró la designación de Uruguay, Argentina y Paraguay como sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2030 - crédito Juan Pablo Pino/EFE

La final se disputará el domingo 21 de julio. España volverá a recibir una Copa del Mundo después de la edición de 1982, mientras que Portugal y Marruecos serán anfitriones por primera vez en un Mundial masculino de mayores.

En territorio español fueron designados Camp Nou y RCDE en Barcelona, Santiago Bernabéu y Metropolitano en Madrid, San Mamés en Bilbao, La Cartuja en Sevilla, Gran Canaria en Las Palmas, Anoeta en San Sebastián y La Romareda en Zaragoza.

En Marruecos se jugará en el Estadio Hassan II de Casablanca, el Estadio Ibn Batouta de Tánger, el Estadio de Marrakech, el Estadio Moulay Abdellah de Rabat, el Estadio de Agadir y el Estadio de Fez. En Portugal las sedes serán el Estadio Da Luz y el Estadio José Alvalade, ambos en Lisboa, y el Estadio do Dragao en Oporto.

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En Sudamérica, Uruguay tendrá como sede el Estadio Centenario de Montevideo, Argentina el Estadio Monumental de Buenos Aires y Paraguay el Estadio Osvaldo Domínguez Dibb de Asunción.

Así jugaría la selección Colombia la Eliminatoria Sudamericana rumbo al Mundial del 2030

La selección Colombia se despidió en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Jay Biggerstaff/Reuters

La duda que todavía rodea al torneo pasa por la cantidad de participantes. La posibilidad de una Copa del Mundo con 64 selecciones volvió a instalarse en la agenda de la FIFA a partir de una propuesta impulsada el año pasado por Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.

Clasificados y puntos quedan en el centro de un formato inédito para las Eliminatorias sudamericanas: aunque Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen asegurado su lugar en el Mundial Centenario por ser sedes de los partidos inaugurales, las tres selecciones igual disputarán el torneo clasificatorio, pero sus resultados no influirán en la tabla real ni en la entrega de cupos.

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Ese cambio reduce de forma drástica el margen de error para el resto del continente. En lugar del esquema rumbo a 2026, que otorgaba seis plazas directas y un repechaje, ahora las selecciones no clasificadas competirán por solo tres boletos y el cupo al repechaje, manteniendo la competitividad entre las otras selecciones sudamericanas como Colombia, Ecuador y Bolivia, que se quedó por fuera del último Mundial en el repechaje.