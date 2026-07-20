Abelardo de la Espriella EN VIVO: siga su participación en la celebración del 20 de Julio desde el Túnel del Toyo

El presidente electo Abelardo de la Espriella inicia la jornada del 20 de julio acompañando el desfile militar en Medellín, para luego encabezar un acto protocolario en el Túnel del Toyo - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, participa este lunes 20 de julio en los actos conmemorativos por los 216 años del Grito de Independencia, en una jornada que incluye su presencia en Medellín durante el desfile militar y, posteriormente, un evento en el Túnel del Toyo, acompañado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

El Túnel del Toyo se ha convertido en uno de los principales símbolos de la discusión sobre la ejecución de proyectos de infraestructura en Antioquia, luego de que el departamento y el Distrito de Medellín asumieran la culminación de las obras civiles pendientes. Para el gobernador Rendón, la presencia del presidente electo representa un respaldo a las iniciativas regionales relacionadas con este proyecto.