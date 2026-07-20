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Abelardo de la Espriella EN VIVO: siga su participación en la celebración del 20 de Julio desde el Túnel del Toyo

El presidente electo acompañará el desfile militar en Medellín y desarrollará una agenda conjunta con las autoridades de Antioquia, en una jornada definida por el respaldo a proyectos estratégicos de la región y mensajes de autonomía en el escenario nacional

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El presidente electo Abelardo de la Espriella inicia la jornada del 20 de julio acompañando el desfile militar en Medellín, para luego encabezar un acto protocolario en el Túnel del Toyo - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez
El presidente electo Abelardo de la Espriella inicia la jornada del 20 de julio acompañando el desfile militar en Medellín, para luego encabezar un acto protocolario en el Túnel del Toyo - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, participa este lunes 20 de julio en los actos conmemorativos por los 216 años del Grito de Independencia, en una jornada que incluye su presencia en Medellín durante el desfile militar y, posteriormente, un evento en el Túnel del Toyo, acompañado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

El Túnel del Toyo se ha convertido en uno de los principales símbolos de la discusión sobre la ejecución de proyectos de infraestructura en Antioquia, luego de que el departamento y el Distrito de Medellín asumieran la culminación de las obras civiles pendientes. Para el gobernador Rendón, la presencia del presidente electo representa un respaldo a las iniciativas regionales relacionadas con este proyecto.

05:00 hsHoy

Abelardo de la Espriella y gobernador de Antioquia celebrarán el 20 de Julio en el Túnel del Toyo: este es el duro mensaje contra Gustavo Petro

La presencia de ambos en la vía al mar Gonzalo Mejía Trujillo, ha sido definida como una “una gesta libertaria” y “el símbolo de la resistencia de los antioqueños” en medio de su disputa con la administración saliente

El gobernador de Antioquia narró cómo extendió la invitación al mandatario electo para los actos del 20 de julio, y cómo este confirmó su asistencia - crédito @AndresJRendonC/X

El gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón confirmó que el 20 de julio celebrará el Día de la Independencia en el Túnel del Toyo junto al presidente electo Abelardo de la Espriella, a quien presentó como “presidente electo”, en un acto que convertirá la obra en un mensaje político contra el presidente Gustavo Petro y en una reivindicación de la resistencia regional frente al manejo nacional del proyecto.

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