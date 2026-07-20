Colombia

Presidente electo de Colombia conmemoró el Día de la Independencia: así fue su discurso en el desfile militar en Medellín

Abelardo de la Espriella afirmó que, sin la participación de Antioquia y sus municipios, no será posible llevar a cabo su plan de gobierno para el periodo 2026-2030

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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, destacó la importancia de Medellín y Antioquia en la historia de Colombia - crédito Alcaldía de Medellín

El presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030, Abelardo de la Espriella, ofreció un discurso durante la apertura del desfile militar por los 216 años del Día de la Independencia, realizado en Medellín.

Además, en su cuenta oficial de X, conmemoró los 216 años de independencia de Colombia y destacó su elección como presidente para el periodo 2026-2030.

“Hace 216 años nació una nación libre. Pronto comienza una nueva etapa para honrar ese legado con trabajo, autoridad, unidad y amor por Colombia (sic)”, puntualizó Abelardo de la Espriella.

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella conmemoró los 216 años de independencia de Colombia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El sucesor de Gustavo Petro señaló que su presencia en el desfile tiene como objetivo rendir homenaje a los soldados y patrulleros del país. Asimismo, indicó que Antioquia lo llena de orgullo y de fuerza para seguir trabajando en el futuro.

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“Estoy aquí rindiendo homenaje a los héroes de la patria, soldados y policías, pero también a este pueblo antioqueño que no se arrodilla ante la adversidad, a este pueblo de patriotas que decidió derrotar la tiranía para defender la democracia, la libertad y la institucionalidad. Este pueblo me llena de orgullo y de fuerza para seguir luchando; tiene presidente, porque el tigre representa a Antioquia, el tigre tiene a Antioquia en su corazón y en su espíritu”, indicó el mandatario electo.

Abelardo de la Espriella resaltó que tres de las ministras que integrarán su gabinete son originarias de Antioquia y afirmó que, sin la participación de este departamento, no será posible llevar a cabo su plan de gobierno.

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“No en vano estoy aquí, y no en vano este departamento tiene tres ministras de Estado, porque se lo merece, porque este departamento es inspiración y ejemplo para Colombia. Si en Colombia podemos construir la patria milagro, eso implicaría necesariamente replicar el modelo de Antioquia y Medellín en el resto de departamentos, para llevar a nuestro país al lugar de grandeza que se merece, que es la patria milagro”, expresó.

Y agregó: “Entre todos vamos a llevar a Colombia al lugar de grandeza que se merece, porque tenemos todo para ser una gran nación. Los de siempre no lo han permitido, el establecimiento lo ha evitado”.

Abelardo de la Espriella señaló que su presencia en el desfile tiene como objetivo rendir homenaje a los soldados y patrulleros del país - crédito Juan David Duque/REUTERS
Abelardo de la Espriella señaló que su presencia en el desfile tiene como objetivo rendir homenaje a los soldados y patrulleros del país - crédito Juan David Duque/REUTERS

Según el presidente electo, Antioquia representa como ningún otro el alma de Colombia, razón por la cual destacó su importancia para la historia del país.

“Homenaje a Antioquia, Medellín y a todos los municipios de este gran departamento. Antioquia representa como ningún otro departamento el alma de la colombianidad. Antioquia es la fuerza, Antioquia es la esperanza, Antioquia es el motor que genera la combustión para sacar adelante a este país”, afirmó.

Insistió en que se posesionará el 7 de agosto de 2026 en una guarnición militar con el propósito de rendir honor a los soldados y patrulleros a los que calificó como “héroes” de Colombia.

“Honor a nuestros soldados, honor a nuestros policías, los verdaderos héroes de la patria. Por eso me voy a posesionar en una guarnición militar para rendir honor a los verdaderos héroes de la patria. Ese es un mensaje no solamente para nuestra fuerza pública de respaldo y apoyo. Seré el primer defensor de nuestros policías y soldados, que no volverán a temer por hacer cumplir la ley", indicó.

Abelardo de la Espriella insistió que se posesionará el 7 de agosto de 2026 en una guarnición militar con el propósito de rendir honor a los soldados y patrulleros a los que calificó como “héroes” de Colombia - crédito Juan David Duque/REUTERS
Abelardo de la Espriella insistió que se posesionará el 7 de agosto de 2026 en una guarnición militar con el propósito de rendir honor a los soldados y patrulleros a los que calificó como “héroes” de Colombia - crédito Juan David Duque/REUTERS

Abelardo de la Espriella aseguró que irán por los “bandidos” y que aquel que no se someta a la ley, tendrá que “caer bajo el fuego de las armas del Estado”.

“Nunca más la ciudadanía vivirá arrodillada. Nunca más los héroes de la patria arrinconados. Llegó la patria milagro, la patria que pone las cosas en orden. El patriotismo, el trabajo y el deber serán recompensados como debe ser. El crimen perseguido, sometido y acabado como en derecho corresponde”, señaló.

Finalmente, el presidente electo destacó el trabajo del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, afirmando que trabajarán de manera conjunta para darle a Antioquia “el lugar que se merece”.

“Señor gobernador, señor alcalde, voy a trabajar con ustedes de manera conjunta para darle a este departamento y a todos sus municipios el lugar que se merece desde el Gobierno nacional. Lo haremos sin dilaciones, sin procrastinar, porque Antioquia, Medellín y todos los municipios de este gran departamento merecen aliviar sus dolores, merecen lo mejor, porque los paisas han sido el motor de esta patria que tanto amamos”, aseveró.

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