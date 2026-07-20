Así homenajean los políticos a Colombia en su Día de la Independencia, el 20 de julio: “Inicia una nueva etapa”

Dilian Francisca Toro, Álvaro Uribe Vélez y Laura Sarabia fueron algunos de los políticos que se pronunciaron en sus cuentas de X por la Independencia de Colombia - crédito @DilianFrancisca/X - Colprensa - Alex Brandon/AP

El 20 de julio, fecha emblemática en la historia nacional, distintos sectores del país emitieron mensajes con motivo del aniversario número 216 de la Independencia de Colombia.

Desde figuras políticas hasta representantes gremiales y empresariales, la jornada estuvo marcada por pronunciamientos que destacaron la importancia de la libertad, la defensa de la democracia y el trabajo conjunto por el futuro de la nación.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, dedicó su mensaje a reconocer el papel de la Fuerza Pública en la preservación de la soberanía y la seguridad de la población. “La libertad no es solo una conquista del pasado; es un compromiso que miles de hombres y mujeres de nuestra Fuerza Pública honran cada día con su servicio”, afirmó.

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Dilian Francisca Toro resaltó el compromiso de la Fuerza Pública con la seguridad y la democracia - crédito @DilianFrancisca/X

Toro expresó su gratitud hacia quienes “protegen a nuestras familias, defienden la democracia y trabajan incansablemente por la tranquilidad de todos los colombianos”.

La mandataria regional resaltó el respaldo del departamento al trabajo de los uniformados y subrayó que “servir a Colombia es una de las más grandes expresiones de amor por la patria”.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez optó por un mensaje breve en sus redes sociales: “Feliz Día de la Patria”.

Su saludo se sumó a los de otros líderes políticos, entre ellos el presidente del Partido Centro Democrático, Gabriel Vallejo, quien también envió un saludo de celebración nacional. “Feliz día de la independencia de Colombia”, escribió Vallejo, alineándose con la tendencia de expresar orgullo y esperanza en medio de los desafíos actuales.

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Álvaro Uribe Vélez y Gabriel Vallejo se pronunciaron por la Independencia de Colombia - crédito AlvaroUribeVel/X - @GabrielJVallejo/X

Desde el Congreso, la Cámara de Representantes de Colombia recordó que la independencia “no solo hace parte de la historia, sino que nos inspira a seguir construyendo, unidos, un país con más oportunidades, respeto y esperanza para todos”.

La institución parlamentaria enfatizó la necesidad de mantener vivo el legado de los próceres y de trabajar colectivamente en la edificación de una sociedad más incluyente.

La Cámara de Representantes llamó a construir un país más incluyente inspirados en el legado de la Independencia - crédito @CamaraColombia/X

El partido Cambio Radical utilizó la conmemoración para destacar un mensaje de renovación y expectativa ciudadana. “Hoy Colombia inicia una nueva etapa. Es momento de que las decisiones estén a la altura de las expectativas de los ciudadanos y que el trabajo de la bancada de Cambio Radical se traduzca en resultados”, señaló la colectividad.

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El mensaje, acompañado de los hashtags #20dejulio y #DíaDeLaIndependencia, subrayó el compromiso con la transformación política y social.

Cambio Radical planteó una nueva etapa política y prometió decisiones a la altura de las expectativas ciudadanas - crédito @PCambioRadical/X

Por parte del sector diplomático, Laura Sarabia, embajadora de Colombia en el Reino Unido, compartió un mensaje lleno de simbolismo y gratitud.

“Honramos nuestra bandera con orgullo y gratitud. Que Dios guíe nuestros pasos y bendiga el presente y el futuro de nuestra Nación”, escribió Sarabia aludiendo a la importancia de mantener el espíritu patrio y la fe en el porvenir del país.

Laura Sarabia resaltó orgullo patrio y fe en el futuro de Colombia desde la embajada en Reino Unido - crédito @laurisarabia/X

Así reaccionaron los gremios y las entidades públicas a la Independencia de Colombia

Los gremios económicos también se sumaron a la efeméride con mensajes centrados en el aporte productivo y el compromiso con el desarrollo.

La Federación Nacional de Cafeteros expresó: “Llevamos la bandera en los hombros. A Colombia en el alma. Y al mundo, lo mejor de nuestra tierra: el café”. El mensaje destaca el papel del sector cafetero como símbolo de identidad y motor de la economía nacional.

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La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) reafirmó la voluntad del empresariado de contribuir a una nación “más próspera, competitiva, sostenible y equitativa”.

El gremio empresarial anunció que seguirá impulsando “el crecimiento empresarial, la generación de empleo y el desarrollo de las regiones para construir un mejor país para todos”.

Federación Nacional de Cafeteros y la Andi se pronunciaron por la Independencia de Colombia - crédito @FedeCafeteros/X - @ANDI_Colombia/X

Por último, la Alianza de Medios de Colombia y Red Intercable se sumó a la conmemoración del Día de la Independencia con un mensaje centrado en la importancia de la información responsable y el compromiso democrático.

“Este 20 de julio conmemoramos el Día de la Independencia de Colombia, una fecha que nos invita a honrar nuestra historia y a reafirmar el compromiso con la construcción de un país informado, participativo y democrático”, señalaron.

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Para ambas organizaciones, “comunicar con responsabilidad también es una forma de aportar al fortalecimiento de nuestra nación”. La jornada fue ocasión para celebrar diversidad, libertad y orgullo nacional.

Otros pronunciamientos al Grito de la Independencia de Colombia