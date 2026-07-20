Luis Díaz tendrá un compañero colombiano en el Bayern Múnich: comentan que es más lindo que Maluma

Así juega Juan David Posada, el nuevo futbolista colombiano en las divisiones menores del Bayern Múnich, donde actualmente, en el plantel profesional, se encuentra Luis Díaz - crédito @posada05__/Instagram

Juan David Posada Maldonado es el nombre del nuevo colombiano en el Bayern Munich. El defensor central fue oficializado como nuevo jugador de las divisiones formativas del equipo alemán en el que se encuentra el también cafetero, Luis Díaz, en el plantel profesional.

Posada llegó al FC Bayern World Squad Class of ’26, que es un programa de formación de jugadores profesionales del equipo de Munich. El zaguero mide 1,80 metros, pesa 72 kilogramos, juega con perfil derecho y nació el 13 de abril de 2008, en Colombia. Además, en su presentación reveló que su jugador favorito del Bayern es precisamente Luis Díaz, mientras que uno de sus principales objetivos deportivos es representar a la selección Colombia en una Copa Mundial.

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Juan David Posada, defensa central colombiano, juega en el FC Bayern Pathway con el número 2 en la espalda - crédito @fcbayernpathway/Instagram

La primera declaración de Posada como jugador del Bayern Munich

El colombiano también compartió detalles personales, como que su comida favorita son las costillas a la barbacoa. En redes sociales, además, varios aficionados no tardaron en destacar su apariencia física con comentarios en tono de humor, llegando incluso a asegurar que “es más lindo que Maluma”, una frase que rápidamente comenzó a circular entre seguidores del club y del fútbol colombiano.

Su llegada al Bayern representa un paso importante en su carrera y así lo expresó el propio futbolista en sus primeras declaraciones tras confirmarse su ingreso al programa.

“Para mí, es un gran sueño entrar a las divisiones menores del Bayern Munich. Representa un honor y reto grande, que requiere el 100% de mí todos los días”.

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Juan David Posada nació el 13 de abril de 2008 - crédito @fcbayernpathway/Instagram

¿Qué es el FC Bayern Pathway?

Es el programa global de desarrollo de talentos creado por el Bayern Múnich para detectar y formar jóvenes promesas alrededor del mundo. Su objetivo consiste en conectar los procesos de formación locales con la academia principal del club en Alemania, permitiendo que los futbolistas avancen progresivamente hacia el alto rendimiento.

El proyecto comienza con campamentos y academias locales, donde entrenadores del Bayern enseñan la metodología oficial del club. Posteriormente, los jugadores más destacados pueden acceder a la FC Bayern Global Academy, un programa residencial de ocho meses en Múnich.

Finalmente, los mejores talentos tienen la posibilidad de integrar la FC Bayern World Squad, un equipo internacional sub-19 que entrena y disputa partidos frente a diferentes categorías juveniles del conjunto bávaro.

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Juan David Posada tiene proceso en selección Colombia, divisiones menores, y en el club CD Estudiantil - crédito @futboom.de/Instagram

Los colombianos en el Bayern Múnich

La presencia de Posada amplía la historia de los futbolistas colombianos vinculados al Bayern Múnich. Antes que él, tres jugadores nacionales defendieron oficialmente la camiseta del primer equipo y todos lograron conquistar al menos un título de la Bundesliga.

El primero fue Adolfo “El Tren” Valencia, quien llegó para la temporada 1993-1994. El delantero disputó 34 partidos, marcó 13 goles y terminó como máximo anotador del equipo durante esa campaña, además de conquistar la liga alemana antes de abandonar el club al finalizar la temporada.

Años después apareció James Rodríguez, incorporado en 2017 mediante un préstamo procedente del Real Madrid. Durante dos temporadas jugó 67 partidos, anotó 15 goles y entregó 20 asistencias. En ese periodo obtuvo cinco títulos, entre ellos dos Bundesligas, consolidándose como una pieza importante del mediocampo antes de regresar al conjunto español.

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El tercer colombiano en llegar al gigante alemán fue Luis Díaz, quien rápidamente se convirtió en uno de los referentes ofensivos del equipo gracias a su velocidad, desequilibrio y capacidad para generar peligro por las bandas. Su rendimiento también le permitió conquistar la Bundesliga en su primera etapa con el club.

Ahora, aunque todavía deberá recorrer un largo camino antes de pensar en el primer equipo, Juan David Posada comenzará su proceso dentro de una de las instituciones más importantes del fútbol europeo. Compartirá club con su referente Luis Díaz y buscará convertirse en el siguiente colombiano que logre abrirse paso en el Bayern Múnich, con la ilusión de cumplir el objetivo que él mismo confesó: vestir algún día la camiseta de la selección Colombia en una Copa Mundial.

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