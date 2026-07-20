Colombia

Andrea Valdiri agitó las redes sociales: la captaron bailando en República Dominicana tras anunciar el fin de su relación

La barranquillera compartió escenario con la artista urbana La Perversa y difundió videos tras bastidores en sus historias, mientras el público la ovacionó por sus movimientos de baile y su energía

Guardar
Google icon

La creadora de contenido reapareció en un evento junto a La Perversa poco después del anuncio, en una noche que desató aplausos del público y una fuerte conversación entre quienes siguieron su nueva etapa - crédito famososhastalaz / Instagram

Andrea Valdiri, creadora de contenido con más de diez millones de seguidores en Instagram, se convirtió en el centro de conversación digital tras confirmar el fin de su relación con Juan Daniel Sepúlveda.

La noticia impactó a seguidores y medios especializados, pues hacía pocas semanas la pareja se mostraba unida en redes sociales. La ruptura se dio de común acuerdo y en buenos términos, aunque ni Valdiri ni Sepúlveda ofrecieron detalles sobre los motivos.

La pareja, que mantuvo una relación cercana a los tres años, había optado por una mayor discreción respecto a su vida sentimental durante los últimos meses. Esta decisión contrastó con la exposición mediática de relaciones previas de la influenciadora. A pesar de la separación, ambos agradecieron públicamente las experiencias compartidas.

PUBLICIDAD

Un plan inesperado: Valdiri se mostró en un evento tras la separación

Horas después de oficializar la ruptura, la barranquillera apareció en redes mostrando su participación en un evento realizado en República Dominicana. Allí, compartió escenario con la artista La Perversa, que goza de gran reconocimiento en la escena urbana caribeña. La bilarina optó por un atuendo plateado que resaltó su figura y una peluca rubia, marcando una imagen renovada.

Andrea Valdiri confirmó el fin de su relación con Juan Daniel Sepúlveda y se convirtió en tendencia en redes sociales - crédito Captura de Video famososhastalaz / Instagram
Andrea Valdiri confirmó el fin de su relación con Juan Daniel Sepúlveda y se convirtió en tendencia en redes sociales - crédito Captura de Video famososhastalaz / Instagram

La creadora de contenido publicó escenas tras bastidores en las que interactuaba con La Perversa antes de salir al escenario. Durante la presentación, Valdiri fue ovacionada por los asistentes por sus movimientos de baile y la energía transmitida en el show.

Las imágenes difundidas en sus historias de Instagram generaron una oleada de comentarios en redes sociales, en las que se destacaron elogios a su desempeño, reacciones sobre su soltería y críticas de quienes cuestionaron su exposición tras la separación.

PUBLICIDAD

Las redes sociales, entre el apoyo y la controversia

La reacción del público estuvo marcada por opiniones divididas. Muchos seguidores respaldaron la decisión de Valdiri de mostrarse activa y disfrutando de nuevas experiencias, mientras otros cuestionaron la autenticidad de su actitud luego del anuncio de ruptura.

Las historias de Instagram de Andrea Valdiri mostraron escenas tras bastidores y desataron elogios, críticas y reacciones sobre su soltería - crédito famososhastalaz / Instagram
Las historias de Instagram de Andrea Valdiri mostraron escenas tras bastidores y desataron elogios, críticas y reacciones sobre su soltería - crédito famososhastalaz / Instagram

Entre los comentarios más citados se lee: “Que viva y goce. Es su vida, es su problema, es su felicidad y con su dinero que haga lo que quiera”, así como mensajes que sugerían que la influenciadora aparenta estar bien, pero atraviesa un proceso personal complejo.

En la misma línea, surgieron especulaciones sobre las verdaderas razones detrás del quiebre. Parte de la audiencia planteó la posibilidad de que la noticia respondiera a una estrategia de marketing, dado que, horas antes del anuncio, Valdiri había compartido un carrusel de fotos románticas junto a Sepúlveda en TikTok. En una de las imágenes, ambos aparecían sonrientes y cercanos, lo que generó dudas entre sus seguidores sobre la veracidad del fin del romance.

El proceso personal de Valdiri y nuevas etapas

La propia Andrea Valdiri se refirió a su estado emocional desde República Dominicana, afirmando que se siente bien recibida en ese país y que el ambiente le recuerda a la costa de Colombia.

Crecen las especulaciones sobre un posible matrimonio de Andrea Valdiri - crédito @sepulv.jjd/ Instagram
Algunos usuarios especularon que la ruptura de Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda podría responder a una estrategia de marketing tras sus fotos en TikTok- crédito @sepulv.jjd/ Instagram

La influenciadora expresó: “Estoy feliz aquí, me tratan como en casa y me hacen sentir especial”. Estas declaraciones reforzaron la percepción de que, más allá de la ruptura, la empresaria barranquillera está enfocada en nuevas oportunidades y en su bienestar personal.

Pese a la exposición mediática, Valdiri insistió en que decidió hacer pública la ruptura para evitar rumores y especulaciones. No ofreció comentarios sobre la publicación de fotos juntos poco antes del anuncio, lo que alimentó la incertidumbre entre quienes siguen de cerca su historia personal.

Por su parte, Juan Daniel Sepúlveda optó por el silencio. Su única reacción fue una publicación en la que agradeció a Andrea, sin agregar detalles sobre las circunstancias que llevaron al fin de la relación. Hasta el momento, no se conocen nuevas declaraciones de Sepúlveda sobre el tema.

Temas Relacionados

Andrea ValdiriJuan Daniel SepúlvedaRepública DominicanaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultado Sinuano Noche hoy 18 de julio

Entérese de los detalles de los números seleccionados en esta jornada nocturna

Resultado Sinuano Noche hoy 18 de julio

Esta fue la suma que ganó Nicolás Gallo por su trabajo en el Mundial 2026: conversión a pesos colombianos

El árbitro tolimense Nicolás Gallo hizo parte de 13 ternas arbitrales durante la Copa del Mundo 2026, siete como árbitro VAR y seis como asistente AVAR

Esta fue la suma que ganó Nicolás Gallo por su trabajo en el Mundial 2026: conversión a pesos colombianos

Shakira fue la encargada de entregar el trofeo al jugador más valioso del partido en el cierre de la Copa Mundial de Fútbol de 2026

La famosa artista se consolidó como una de las figuras protagonistas del torneo, pues lejos de las canchas puso la alegría con su tema ‘Dai Dai’ y tuvo una presentación impecable que se viralizó a nivel internacional

Shakira fue la encargada de entregar el trofeo al jugador más valioso del partido en el cierre de la Copa Mundial de Fútbol de 2026

Bogotá perdió $646.599 millones por comparendos sin sanción entre 2022 y 2026: porte de arma blanca, la infracción más evadida

La denuncia de la Bancada del Mira en el Concejo Distrital atribuye el hueco fiscal a procesos que no se concluyen, con base en reportes de las secretarías de Gobierno y Seguridad, Convivencia y Justicia

Bogotá perdió $646.599 millones por comparendos sin sanción entre 2022 y 2026: porte de arma blanca, la infracción más evadida

Marta Lucía Ramírez reaccionó a nombramiento de Silvia Tcherassi como embajadora de la moda: “Talento, creatividad y enorme potencial”

La exvicepresidenta y exministra de Relaciones Exteriores destacó la presencia de la reconocida diseñadora barranquillera en el Gobierno de Abelardo de la Espriella y lo relacionó con la necesidad de un Estado comprometido con la inclusión

Marta Lucía Ramírez reaccionó a nombramiento de Silvia Tcherassi como embajadora de la moda: “Talento, creatividad y enorme potencial”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Shakira fue la encargada de entregar el trofeo al jugador más valioso del partido en el cierre de la Copa Mundial de Fútbol de 2026

Shakira fue la encargada de entregar el trofeo al jugador más valioso del partido en el cierre de la Copa Mundial de Fútbol de 2026

Fabián Ríos recordó que llegó en bus a su boda con Yuly Ferreira: “No hubo anillo de diamantes, pero si lágrimas de compromiso real”

Shakira y Tom Cruise se reencuentran en la final del Mundial 2026: Así fue el emotivo mensaje del actor antes del show

Los hijos de Shakira, Milan y Sasha, llegaron a ver su show de medio tiempo en compañía de su padre

Shakira cantó ‘Dai Dai’ en el show de medio tiempo del Mundial 2026 en el MetLife Stadium

Deportes

Esta fue la suma que ganó Nicolás Gallo por su trabajo en el Mundial 2026: conversión a pesos colombianos

Esta fue la suma que ganó Nicolás Gallo por su trabajo en el Mundial 2026: conversión a pesos colombianos

Colombia, la última verdugo del gigante: la racha invicta de España nació ante la ‘Tricolor’ en 2024

Nicolás Gallo recibió reconocimiento tras participar en la final de la Copa del Mundo que coronó a España: así le fue al colombiano

Atlético Nacional y América vuelven a la acción: hora y dónde ver los partidos

Shakira confesó que le iba a hacer fuerza a Messi durante la final del Mundial 2026: “Es admirable cómo corre”