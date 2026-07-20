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Esta fue la suma que ganó Nicolás Gallo por su trabajo en el Mundial 2026: conversión a pesos colombianos

El árbitro tolimense Nicolás Gallo hizo parte de 13 ternas arbitrales durante la Copa del Mundo 2026, siete como árbitro VAR y seis como asistente AVAR

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Este es el resumen del último partido en el que Nicolás Gallo, árbitro colombiano, hizo parte de la terna arbitral del Mundial 2026, fue la final entre España y Argentina, que resultó en el título para el equipo europeo - crédito TyC Sports

El árbitro colombiano Nicolás Gallo fue uno de los oficiales de videoarbitraje con mayor presencia durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. El juez antioqueño integró el equipo VAR en un total de 13 partidos, una cifra que refleja la confianza depositada por la Comisión de Árbitros de la FIFA, al punto de estar presente tanto en el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica como en la gran final disputada entre España y Argentina.

A lo largo del certamen, Gallo se desempeñó en siete compromisos como VAR, es decir, el encargado principal de revisar las acciones desde la cabina de video, mientras que en otros seis encuentros actuó como AVAR, el asistente directo del árbitro de video.

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Él es Nicolás Gallo, el árbitro colombiano que estuvo presente en la gran final de la Copa del Mundo
Él es Nicolás Gallo, el árbitro colombiano que estuvo presente en la gran final de la Copa del Mundo como AVAR - crédito FIFA - suministrada a Infobae Colombia

Salario de los árbitros en el Mundial 2026

De acuerdo con la información revelada por The Times, los oficiales de VAR recibieron un contrato base cercano a los 25.000 dólares, además de bonificaciones por cada partido trabajado. En la fase de grupos el incentivo fue de 2.500 dólares por encuentro, mientras que en las rondas de eliminación directa ascendió a 5.000 dólares por partido.

Así fue la participación de Nicolás Gallo y la remuneración estimada por cada designación:

  • 11 de junio: México vs. Sudáfrica (VAR) – US$2.500
  • 14 de junio: Alemania vs. Curazao (AVAR) – US$2.500
  • 16 de junio: Austria vs. Jordania (VAR) – US$2.500
  • 18 de junio: Canadá vs. Catar (VAR) – US$2.500
  • 21 de junio: España vs. Arabia Saudita (VAR) – US$2.500
  • 23 de junio: Panamá vs. Croacia (AVAR) – US$2.500
  • 24 de junio: Sudáfrica vs. Corea del Sur (VAR) – US$2.500
  • 25 de junio: Japón vs. Suecia (VAR) – US$2.500
  • 29 de junio: Países Bajos vs. Marruecos (AVAR) – US$5.000
  • 1 de julio: Estados Unidos vs. Bosnia-Herzegovina (VAR) – US$5.000
  • 5 de julio: México vs. Inglaterra (AVAR) – US$5.000
  • 6 de julio: Estados Unidos vs. Bélgica (AVAR) – US$5.000
  • 19 de julio (Final): España vs. Argentina (AVAR) – US$5.000
Nicolás Gallo tiene la Licencia de Árbitro FIFA, que es la mayor distinción de un juez a nivel mundial, desde 2018 - crédito Colprensa
Nicolás Gallo tiene la Licencia de Árbitro FIFA, que es la mayor distinción de un juez a nivel mundial, desde 2018 - crédito Colprensa

¿Cuánto ganó en total Nicolas Gallo en el Mundial 2026?

En total, Nicolás Gallo participó en ocho partidos de la fase de grupos, que representaron 20.000 dólares en bonificaciones, además de cinco encuentros de eliminación directa, equivalentes a 25.000 dólares adicionales.

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Al sumar el contrato base de 25.000 dólares para los oficiales VAR, el colombiano habría recibido aproximadamente 70.000 dólares por su participación en el Mundial de 2026.

Tomando como referencia una tasa de cambio cercana a 4.120 pesos colombianos por dólar, esa cifra equivale aproximadamente a 288.400.000 pesos colombianos, un ingreso que refleja la importancia de haber sido uno de los árbitros de video con mayor actividad durante la Copa del Mundo.

Nicolás Gallo, árbitro colombiano presente en la final
Él es Nicolás Gallo, el árbitro colombiano que estuvo presente en la gran final de la Copa del Mundo como AVAR - crédito FIFA

Los otros árbitros colombianos en el Mundial 2026

Además de Nicolás Gallo, Colombia contó con otros representantes en el equipo arbitral de la Copa Mundial de 2026. Los asistentes Alexander Guzmán y Dionisio Ruiz, así como el árbitro Andrés Rojas, también hicieron parte del grupo de jueces designados por la FIFA para el torneo, aunque su participación terminó antes que la del especialista en videoarbitraje.

Los árbitros colombianos fueron acumulando bonos por cada designación recibida. Los jueces centrales percibieron un salario base cercano a los 100.000 dólares, además de incentivos de 5.000 dólares por partido en la fase de grupos y 10.000 dólares por encuentro en las rondas eliminatorias. Por su parte, los asistentes y los oficiales del VAR recibieron un contrato base de aproximadamente 25.000 dólares, junto con bonificaciones de entre 2.500 y 5.000 dólares por cada designación, dependiendo de la instancia del torneo.

TRas el primer recorte realizado por la Comisión de Árbitros de la FIFA para las fases definitivas, el único colombiano que continuó en competencia fue Nicolás Gallo, quien finalmente integró el equipo arbitral de la final entre España y Argentina como AVAR.

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