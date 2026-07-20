Colombia

René Higuita y Vozinha se robaron el foco fuera de la final del Mundial 2026 con un intercambio de camisetas que se hizo viral

El exarquero colombiano y el capitán de Cabo Verde sellaron en Nueva York una admiración mutua que explotó en redes, con dedicatorias, elogios públicos y una postal que dio de qué hablar tras la final de la Copa del Mundo

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La leyenda de la selección Colombia le dio un abrazo al portero de Cabo Verde que se viralizó por su rendimiento en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito René Higuita

El intercambio de elogios y camisetas entre René Higuita y Vozinha se convirtió en uno de los momentos más comentados fuera de la cancha, tras la final del Mundial 2026 en Nueva York. El histórico arquero colombiano y la gran figura de Cabo Verde sellaron su respeto mutuo con mensajes que captaron la atención de aficionados y colegas en todo el mundo.

Durante la previa de la final entre Argentina y España en el MetLife Stadium se reunieron algunas de las figuras más reconocidas del fútbol internacional, entre ellas René Higuita. El exarquero colombiano, presente en Estados Unidos como invitado de la FIFA, aprovechó la ocasión para reencontrarse con leyendas del deporte y establecer nuevos lazos con protagonistas de la actual edición, como Vozinha, arquero y capitán de la selección de Cabo Verde.

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El primer encuentro entre ambos ocurrió días atrás en un hotel de Nueva York, donde intercambiaron palabras y risas. La relación se fortaleció en el partido de leyendas organizado por la FIFA, evento en el que compartieron equipo y protagonismo.

René Higuita y Vozinha intercambiaron elogios y camisetas tras la final del Mundial 2026 en Nueva York - crédito @higuitarene / X
René Higuita y Vozinha intercambiaron elogios y camisetas tras la final del Mundial 2026 en Nueva York - crédito @higuitarene / X

Tras ello, el domingo 19 de julio, Higuita decidió publicar en sus redes sociales una fotografía junto a Vozinha, acompañada de un mensaje que rápidamente se viralizó: “Dicen que a las personas buenas la vida siempre les devuelve algo bueno. Aquí tuve la oportunidad de conocer no al arquero, sino al ser humano. Y puedo decir, sin duda, que la persona es aún más grande que la leyenda”.

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Camisetas con dedicatoria y una admiración mutua

El gesto más simbólico de este vínculo fue el intercambio de camisetas, cada una firmada y dedicada al otro. En la camiseta destinada a Higuita, Vozinha escribió en portugués: “Con cariño para la leyenda del escorpión”, en alusión a la jugada emblemática que inmortalizó al colombiano. El post superó en apenas cinco horas las 515.000 reproducciones y rozó los 50.000 “me gusta”, reflejando la repercusión del momento.

Durante el encuentro, Vozinha bromeó sobre la técnica escorpión, afirmando: “Iba a hacer el escorpión, pero es muy difícil”, lo que provocó risas y comentarios entre los presentes. Higuita, por su parte, no escatimó en elogios para la revelación africana, al que describió como un “ídolo mundial” y responsable de los triunfos de Cabo Verde en el torneo.

Higuita publicó en redes sociales una foto con Vozinha y afirmó que la persona es aún más grande que la leyenda - crédito @higuitarene / X
Higuita publicó en redes sociales una foto con Vozinha y afirmó que la persona es aún más grande que la leyenda - crédito @higuitarene / X

Vozinha, la revelación de Cabo Verde y el impacto del Mundial

A sus 40 años, Vozinha se consolidó como una de las grandes sorpresas del Mundial 2026. Su actuación ante selecciones como España y Argentina permitió que el nombre de su país se popularizara en el mapa del fútbol internacional.

“Antes, el 90% de la gente no sabía dónde estaba Cabo Verde, ahora ya no es así. Este Mundial ha sido un viaje increíble para mí”, declaró Vozinha durante un evento de leyendas en el Fan Fest del Rockefeller Center.

El arquero caboverdiano, actualmente agente libre, expresó su deseo de continuar en activo uno o dos años más, dependiendo de su estado físico: “Ahora mismo soy agente libre y estoy buscando un buen proyecto, espero encontrarlo pronto”. Su popularidad se disparó tras el torneo, alcanzando casi 30 millones de seguidores en Instagram.

La vigencia de Higuita y el respeto entre leyendas

La camiseta dedicada por Vozinha a Higuita aludió a la jugada del escorpión y el post superó las 515.000 reproducciones en cinco horas - crédito @higuitarene / X
La camiseta dedicada por Vozinha a Higuita aludió a la jugada del escorpión y el post superó las 515.000 reproducciones en cinco horas - crédito @higuitarene / X

René Higuita sigue ocupando un lugar destacado en el imaginario futbolístico global. Invitado por la FIFA a eventos paralelos al torneo, el colombiano compartió actividades junto a figuras como Falcao García, Iker Casillas, Jorge Campos, Luis Figo y Ronaldo Nazario, entre otros. Higuita también se fotografió con el tenista Novak Djokovic durante la jornada previa a la gran final.

El mensaje de Higuita dirigido a Vozinha fue interpretado por los aficionados como una de las postales más valiosas del Mundial 2026. “Aquí se encuentra la historia del fútbol mundial, quienes la escribieron. Compartir este momento con íconos de distintas generaciones confirma que el legado no termina cuando acaba un partido”, publicó el colombiano, subrayando el valor de la camaradería y el respeto entre colegas.

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