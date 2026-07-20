Colombia, la última verdugo del gigante: la racha invicta de España nació ante la ‘Tricolor’ en 2024

Este es el gol y resumen con los mejores momentos del partido entre la selección de España ante Argentina, en la final de la Copa del Mundo 2026 - crédito TyC Sports

La selección Colombia es el último equipo que ha vencido a la actual campeona del mundo, España. Esa es la distinción que mantiene la “Tricolor” frente al equipo español, y lo hace desde el pasado 22 de marzo del 2024, cuando con gol de Daniel Muñoz la venció por la mínima diferencia.

Después de ese partido, España comenzó a construir un invicto que la ha llevado a acumular 38 partidos consecutivos sin perder. Esta racha histórica, que incluye 29 victorias y 9 empates, representa el récord absoluto de mayor cantidad de partidos invictos en la historia del fútbol de selecciones, superando las marcas previas de Italia y Argentina.

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La selección Colombia sigue siendo el último equipo en vencer a la ahora campeona del Mundo, España - crédito Federación Colombiana de Fútbol

El recuerdo del último partido entre España y Colombia

Aquella noche, el equipo de Néstor Lorenzo se impuso gracias a un gol de Daniel Muñoz, tras una jugada iniciada por Luis Díaz, en un compromiso que cambió de rumbo con el ingreso de James Rodríguez, quien le dio mayor control y autoridad al combinado nacional.

Colombia formó con Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Jhon Lucumí y Johan Mojica; Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Jhon Arias y Jorge Carrascal; Luis Díaz y Mateo Casierra. Entre los suplentes estuvieron, entre otros, David Ospina, James Rodríguez, Richard Ríos, Juan Fernando Quintero, Rafael Santos Borré y Jhon Córdoba.

España, por su parte, alineó a David Raya; Pedro Porro, Óscar Vivian, Aymeric Laporte y Alejandro Grimaldo; Mikel Merino, Martín Zubimendi y Pablo Sarabia; Gerard Moreno, Mikel Oyarzabal y Joselu. En el segundo tiempo ingresaron figuras como Álvaro Morata, Nico Williams, Lamine Yamal y Pau Cubarsí.

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Desde aquella derrota, la selección española no volvió a perder. El balance de la Roja incluye:

Campeón de la Eurocopa 2024 tras vencer 2-1 a Inglaterra.

Finalista de la UEFA Nations League 2025.

Invicto en las eliminatorias europeas al Mundial 2026.

Título de campeón del Mundial 2026, tras vencer 1-0 a Argentina.

España se coronó campeona del mundo en el Mundial 2026, tras vencer 1-0 a Argentina - crédito Amanda Perobelli/Reuters

Así le ha ido a Colombia, después de vencer a España

En los meses posteriores, la Tricolor mantuvo un rendimiento competitivo tanto en la Copa América 2024, donde quedó subcampeona, como en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, ubicándose en el tercer puesto de la clasificación, consolidándose entre las selecciones más regulares del continente. La base del equipo se sostuvo alrededor de futbolistas como Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Jefferson Lerma, Richard Ríos, James Rodríguez y Luis Díaz, quienes asumieron el liderazgo dentro del grupo.

La clasificación a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 permitió confirmar el crecimiento del combinado nacional. En la fase de grupos del torneo, Colombia avanzó a los dieciseisavos de final tras superar la primera ronda y luego derrotó 1-0 a Ghana para instalarse entre las 16 mejores selecciones del campeonato.

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Sin embargo, el recorrido mundialista terminó en los octavos de final. El equipo de Lorenzo empató 0-0 frente a Suiza, pero cayó 4-3 en la definición por penales, despidiéndose del certamen tras competir de igual a igual durante los 120 minutos.

La selección Colombia está invicta ante todos los campeones del mundo que ha enfrentado en el ciclo Néstor Lorenzo - crédito FCF

A pesar de esa eliminación, el balance desde la victoria sobre España ha sido positivo para Colombia. El equipo recuperó protagonismo internacional, volvió a disputar instancias decisivas en los principales torneos y confirmó una identidad de juego basada en la solidez defensiva, la intensidad en la recuperación y la velocidad de sus extremos.

Ese crecimiento también permitió que la Tricolor se mantuviera entre las selecciones mejor posicionadas del ranking FIFA y llegara al Mundial de 2026 con la expectativa de pelear por un lugar entre las mejores del torneo, ratificando que el triunfo frente a España no fue un hecho aislado, sino el punto de partida de una etapa de consolidación bajo la dirección de Néstor Lorenzo.

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