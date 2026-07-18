Caso Lili Pink: Fiscalía vincula a empresa de preservativos masculinos como pieza clave en el esquema de lavado

Empresas fachada en la mira, una fabricante de preservativos vincula el caso Lili Pink - crédito VisualesIA Infobae

La Fiscalía General de la Nación amplió el alcance de sus imputaciones en el caso Lili Pink al identificar a Unique International S.A.S, una empresa cuya razón social se orientaba a la “fabricación de preservativos masculinos”, como parte del entramado societario creado para facilitar operaciones de contrabando y lavado de activos.

Esta inclusión refuerza la tesis de la Fiscalía sobre la existencia de una red de compañías de papel y fachadas que, bajo diferentes giros comerciales, permitieron ingresar mercancía extranjera con apariencia de legalidad y simular actividades financieras durante más de una década.

Durante una audiencia de imputación que superó las cuatro horas, la fiscal delegada Alejandra Gómez Freidel detalló los hallazgos que permitieron vincular a Unique International S.A.S con la estructura criminal detrás del caso Lili Pink.

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La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a ocho personas por un presunto entramado transnacional de contrabando y lavado de activos ligado al caso Lili Pink - crédito Lili Pink

Según la exposición de la fiscal, dicha empresa, aunque oficialmente dedicada a la fabricación de artículos plásticos y preservativos, fue creada y gestionada por los mismos miembros del grupo investigado. “Se hará mención también a la empresa denominada Unique International S. A. S., que pese a no tener el mismo objeto social dedicado a la comercialización de prendas de vestir, juguetería, entre otros, sino a la fabricación de preservativos masculinos, sí hace parte de las empresas creadas por los mismos miembros de la organización delictiva”, declaró Gómez Freidel en el estrado judicial.

Unique International SAS compartía la misma dirección con otras sociedades investigadas, como Pinklife SAS y FAS Moda SAS, lo que permitió a la Fiscalía establecer un patrón de domicilios comunes para dificultar la trazabilidad y el control de las operaciones. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) realizó procedimientos de aprehensión de mercancía a ambas empresas, encontrando productos a nombre de FAS Moda SAS bajo custodia de Unique International SAS, sin que existiera documentación que justificara la relación comercial.

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Las autoridades detectaron domicilios comunes entre Unique International SAS y sociedades como Pinklife SAS y FAS Moda SAS, y hallaron mercancía sin soporte documental válido - crédito Fiscalía

El análisis de la Fiscalía identificó que Unique International SAS fue constituida en 2015 por Jonathan Villamil Soler, quien figuró como único socio y representante legal hasta 2018. Luego, el cargo recayó en David Max Abadi Omsani, para pasar posteriormente a Max Marvin Abadi Arari, considerado líder de la organización, y de nuevo a Villamil Soler. En la documentación societaria y financiera, Unique International SAS aparecía registrada como fabricante de artículos plásticos y preservativos, pero también como importador y exportador.

El domicilio principal de la empresa es la misma dirección registrada por Pinklife y FAS Moda SAS, lo que para la Fiscalía evidenció un manejo centralizado y coordinado del conglomerado.

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La Fiscalía detalló que Unique International SAS, aunque no tenía capacidad operativa ni financiera real, reportaba pasivos y cuentas por cobrar con sociedades textiles del grupo, como FAS Moda SAS y Pinklife SAS, por cifras que no guardaban coherencia con los estados financieros presentados ante la Dian. “Esto nos permite evidenciar, como se anunció al inicio, cómo esta empresa, a pesar de no tener el mismo objeto social de las otras empresas dedicadas a la comercialización de textiles, es utilizada para los mismos fines de reportarse entre las mismas sociedades, aduciendo a creencias inexistentes”, citó la fiscal Gómez Freidel.

El decomiso de mercancía en Unique International SAS sumó más de 149 millones de pesos, mientras los registros aduaneros mostraron inconsistencias y sobreetiquetados en los productos - crédito VisualesIA Infobae

El informe técnico presentado ante el estrado judicial incluyó el decomiso de mercancías por un valor de 149.521.635 pesos en Unique International SAS, resultado de la incautación de astómeros termoplásticos, materia prima de la actividad declarada por la empresa. Las autoridades detectaron que algunos documentos soporte de la mercancía estaban a nombre de FAS Moda SAS, sin que se pudiera establecer un vínculo comercial auténtico. Los registros de la DIAN mostraron además inconsistencias en las declaraciones de importación, con remisiones manuscritas, espacios en blanco y sobreetiquetado de productos que dificultaban la identificación del verdadero origen y destino de la mercancía.

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La Fiscalía explicó que el grupo criminal, integrado por Max Marvin Abadi, su hijo David Max Abadi Omsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Miriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonathan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias, utilizó empresas como Unique International SAS para simular relaciones comerciales, justificar movimientos de fondos y respaldar operaciones contables ficticias. Se identificaron transferencias bancarias hacia cuentas manejadas por los principales miembros del grupo, así como la creación de obligaciones cruzadas entre empresas del mismo conglomerado, que carecían de sustento financiero real.

La Fiscalía identificó transferencias bancarias y obligaciones cruzadas entre empresas controladas por el mismo grupo, sin respaldo financiero real, para simular operaciones legales - crédito Fiscalía

La fiscal Gómez Freidel señaló que el entramado empleó “tipologías clásicas del lavado de activos como la creación y administración de empresas utilizadas para mezclar los recursos ilícitos, creación y utilización de empresas de papel para acreditar la venta de bienes y el ingreso de la mercancía sin el cumplimiento de los requisitos legales y la transformación de recursos a través de entidades financieras y fundaciones”. En el periodo investigado, Unique International S.A.S y las demás sociedades del grupo reportaron operaciones de importación y exportación por valores que superaban su capacidad financiera, evidenciando la simulación de actividades económicas.

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Durante la audiencia, la Fiscalía presentó ante la jueza los documentos societarios y bancarios que acreditan el manejo conjunto de las empresas, la reiteración de domicilios y la participación de empleados con cargos menores como representantes legales, lo que permitió a la organización operar bajo una apariencia de legalidad. La conclusión de la exposición fue que Unique International SAS desempeñó un papel fundamental como fachada en la estructura diseñada para el contrabando y el lavado de activos, siendo utilizada para justificar operaciones ficticias, mover fondos y encubrir el destino real de la mercancía.

Según la Fiscalía, el esquema criminal empleó empresas de papel y simulaciones contables para acreditar actividades comerciales y justificar el ingreso de fondos ilícitos - crédito VisualesIA Infobae

Al finalizar la diligencia, la Fiscalía solicitó la imposición de medidas restrictivas de la libertad para los procesados, mientras avanza el proceso penal y se mantienen abiertas líneas de investigación sobre otras empresas que puedan haber sido utilizadas por la organización. El caso Lili Pink continúa en desarrollo judicial, con la expectativa de nuevas imputaciones y la posibilidad de más hallazgos sobre el uso de empresas fachada en el país.

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