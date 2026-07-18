EN VIVO|Mercado de fichajes del fútbol colombiano: así se mueven las contrataciones de los equipos hoy, 18 de julio, previo al inicio de la Liga BetPlay

Ilustración en acuarela de los escudos de cuatro equipos de fútbol profesional de Colombia: Junior, Millonarios, Atlético Nacional y América de Cali previo al inicio de la Liga BetPay - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Liga BetPlay Dimayor 2026-II se prepara para una edición marcada por cambios en el calendario debido a la realización del Mundial 2026. Esta situación ha generado un efecto inusual en el fútbol colombiano, otorgando a los clubes un periodo más amplio para gestionar sus plantillas y definir movimientos clave en el mercado de fichajes.

El aplazamiento en el inicio de la competencia ha facilitado que varias instituciones anuncien de forma anticipada a sus nuevos refuerzos y las salidas de jugadores emblemáticos. Esta dinámica ha permitido una planificación más detallada en la conformación de los equipos, algo poco común en temporadas anteriores.