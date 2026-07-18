EN VIVO|Mercado de fichajes del fútbol colombiano: así se mueven las contrataciones de los equipos hoy, 18 de julio, previo al inicio de la Liga BetPlay

La Liga BetPlay Dimayor 2026-II se prepara para una edición marcada por cambios en el calendario debido a la realización del Mundial 2026. Esta situación ha generado un efecto inusual en el fútbol colombiano, otorgando a los clubes un periodo más amplio para gestionar sus plantillas y definir movimientos clave en el mercado de fichajes.
El aplazamiento en el inicio de la competencia ha facilitado que varias instituciones anuncien de forma anticipada a sus nuevos refuerzos y las salidas de jugadores emblemáticos. Esta dinámica ha permitido una planificación más detallada en la conformación de los equipos, algo poco común en temporadas anteriores.
Presentación de nuevos fichajes de Millonarios
Millonarios celebrará sus 80 años este sábado 19 de julio en un partido ante Colo Colo, que también servirá para la presentación de los nuevos fichajes, en el marco de la “Noche Embajadora”, así lo anunció el club Embajador.
El encuentro se jugará en El Campín, en Bogotá D.C., con inicio previsto a las 6:00 p. m.
Actualidad de la plantilla de los equipos
Llaneros
Altas (4):
- Yorleys Mena
- Joel Contreras
- Daniel Quiñones
- Juan Castilla
Bajas (4):
- Erik Bodencer
- Jhonier Blanco
- Brian Benítez
- Kevin Caicedo
Inter Bogotá
Altas (5):
- Diego Duarte
- Yojan Garcés
- Sebastián David Girado
- Miguel Ángel Pernía
- Cristian Dájome
Bajas (4):
- Kevin Parra
- Derek Moncada
- Kalazán Suarez
- Juan David Valencia
Águilas Doradas
Altas (5):
- Jhon Ontaneda
- Tomás Blandón
- Junior Noguera
- Andrés Mosquera
- Antony Vásquez
Bajas (8):
- Iván Arboleda
- Jorge Rivaldo
- Jorge Obregón
- Diego Hernández
- Joaquín Varela
- Andrés Salazar
- Bryan Urueña
- Cristian Gonzáles
- Hernán Lopes
Alianza FC
Altas (3):
- Israel Alba
- Deimer Quiñones
- Leyner Palacios
Bajas (2):
- Juan Pablo Arcila
- Carlos Lucumí
Jaguares
Altas (8):
- Jerson Malagón
- Carlos Cantillo
- Nicolás Giraldo
- Wilson Morelo
- Juan Pablo Arcila
- Andrés Alfonso
- Jean Sebastián Franco
- Faber Gil
Bajas (8):
- Jhonier Viveros
- Bladimir Angulo
- Carlos Ordóñez
- Carlos Mosquera
- Yairo Moreno
- Jhon Barrios
Fortaleza
Altas (2):
- Andrés Copete
- Italo Montaño
Bajas (2):
- Andrés Arroyo
- Miguel Pernía
Tolima
Altas (3):
- Miguel Ortega
- Jorge Cabezas Hurtado
- Luis ‘liche’ Sánchez
Bajas (4):
- Luis Márquinez
- Elian Ricardo
- Juan Pablo Torres
- Juan Pablo Nieto
Bucaramanga
Altas (5):
- Omar Albornoz
- Cristopher Fimerman
- José Ortiz
- John Fredy Salazar
- Diego Novoa
Bajas (6):
- Israel Alba
- Gleyber Medina
- Carlos De Las Salas
- José García
Cúcuta Deportivo
Altas (1):
- Marlon Carabalí
Bajas (5):
- Omar Albornoz
- Lufier Hernández
- Brayan Córdoba
- Santiago Orozco
- Jhon Valencia
Pereira
Altas: Sin altas confirmadas
Bajas: Sin bajas confirmadas
Deportivo Pasto
Altas (6):
- Frank Martínez
- Jorge Obregón
- Joaquie Ossa
- Julián Quiñones
- John Méndez
- Andrés Ibargüen
Bajas (5):
- José Bernal Chong
- Edwin Velasco
- Johan Caicedo
- Andrey Estupiñán
- Cristian Tovar
Boyacá Chicó
Altas: Sin altas confirmadas
Bajas (3):
- Jairo Molina
- Italo Montaño
- Brayan Palacios
- Yordy Bedoya
Deportivo Cali
Altas (5):
- Leyser Chaverra
- Edwin Velasco
- Kalazán Suárez Díaz
- José David Moya
- Nicolás Benedetti
Bajas (8):
- Marco Espíndola
- Andrés Colorado
- Julián Quiñones
- Yani Quintero
- Andrés Correa
- Felipe Aguilar
- Luis Manuel Orejuela
- Michael Aponzá
Independiente Santa Fe
Altas (1):
- Kevin Balanta
Bajas (2):
- Edwin ‘Shirra’ Mosquera
- Yeicar Perlaza
Independiente Medellín
Altas (6):
- Joaquín Varela
- Carlos Lucumí
- Agustín Martagani
- Juan José Córdoba
- Jeison Medina
- Alfonso Simarra
Bajas (11):
- José Ortiz
- José Chunga
- Juan Manuel Viveros
- Marlon Balanta
- Francisco Chaverra
- Nezahret Segura
- Davinson Estupiñán
- Leyser Chaverra
- Iker Blanco
- Daniel Londoño
- Francisco Fydriszewski
Once Caldas
Altas (3):
- Andrés Correa
- Edwin Torres
- Juan Pablo Nieto
Bajas (7):
- Deinner Quiñones
- Kevin Cuesta
- Kevin Tamayo
- Luis Sánchez
- Esteban Beltrán
- James Aguirre
- Iván Rojas
Atlético Nacional
Altas (4):
- Franco Armani
- Kevin Parra
- Yeicar Perlaza
- Luis Márquinez
Bajas (3):
- David Ospina
- Darion Asprilla
- Juan Francisco Bauzá
Millonarios
Altas (5):
- Javier Burrai
- James Aguirre
- Francisco Chaverra
- Daniel Ruiz
- Andrey Estupiñán
Bajas (7):
- Diego Novoa
- Guillermo de Amores
- Beckham David Castro
- Nicolás Giraldo
- Jorge Cabezas Hurtado
- Alex Castro
- Édgar Elizalde
América de Cali
Altas (5):
- Luis Quiñones
- Brayan Córdoba
- Juan Pablo Montoya
- Yani Quintero
- Yhoimar Hurtado
Bajas (5):
- Yojan Garcés
- Jorge Soto
- Daniel Bocanegra
- Andrés Mosquera
- Joel Romero
Junior FC
Altas (2):
- Francisco Fydriszewski
- Pablo Ortiz
Bajas (1):
- Lucas Monzón