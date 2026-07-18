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EN VIVO|Mercado de fichajes del fútbol colombiano: así se mueven las contrataciones de los equipos hoy, 18 de julio, previo al inicio de la Liga BetPlay

En la actualidad, la mayoría de los conjuntos han oficializado parte de sus movimientos, destacando la llegada de futbolistas provenientes de otras ligas sudamericanas y la promoción de talentos juveniles

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Cuatro escudos de equipos de fútbol estilo acuarela: Junior, Millonarios, Atlético Nacional, América. Fondo blanco con salpicaduras de colores.
Ilustración en acuarela de los escudos de cuatro equipos de fútbol profesional de Colombia: Junior, Millonarios, Atlético Nacional y América de Cali previo al inicio de la Liga BetPay - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Liga BetPlay Dimayor 2026-II se prepara para una edición marcada por cambios en el calendario debido a la realización del Mundial 2026. Esta situación ha generado un efecto inusual en el fútbol colombiano, otorgando a los clubes un periodo más amplio para gestionar sus plantillas y definir movimientos clave en el mercado de fichajes.

El aplazamiento en el inicio de la competencia ha facilitado que varias instituciones anuncien de forma anticipada a sus nuevos refuerzos y las salidas de jugadores emblemáticos. Esta dinámica ha permitido una planificación más detallada en la conformación de los equipos, algo poco común en temporadas anteriores.

12:41 hsHoy

Presentación de nuevos fichajes de Millonarios

Millonarios celebrará sus 80 años este sábado 19 de julio en un partido ante Colo Colo, que también servirá para la presentación de los nuevos fichajes, en el marco de la “Noche Embajadora”, así lo anunció el club Embajador.

El encuentro se jugará en El Campín, en Bogotá D.C., con inicio previsto a las 6:00 p. m.

Millonarios anunció la presentación de su nuevos fichajes - crédito @Azul_Total/X
Millonarios anunció la presentación de su nuevos fichajes - crédito @Azul_Total/X
11:38 hsHoy

Actualidad de la plantilla de los equipos

Llaneros

Altas (4):

  • Yorleys Mena
  • Joel Contreras
  • Daniel Quiñones
  • Juan Castilla

Bajas (4):

  • Erik Bodencer
  • Jhonier Blanco
  • Brian Benítez
  • Kevin Caicedo

Inter Bogotá

Altas (5):

  • Diego Duarte
  • Yojan Garcés
  • Sebastián David Girado
  • Miguel Ángel Pernía
  • Cristian Dájome

Bajas (4):

  • Kevin Parra
  • Derek Moncada
  • Kalazán Suarez
  • Juan David Valencia

Águilas Doradas

Altas (5):

  • Jhon Ontaneda
  • Tomás Blandón
  • Junior Noguera
  • Andrés Mosquera
  • Antony Vásquez

Bajas (8):

  • Iván Arboleda
  • Jorge Rivaldo
  • Jorge Obregón
  • Diego Hernández
  • Joaquín Varela
  • Andrés Salazar
  • Bryan Urueña
  • Cristian Gonzáles
  • Hernán Lopes

Alianza FC

Altas (3):

  • Israel Alba
  • Deimer Quiñones
  • Leyner Palacios

Bajas (2):

  • Juan Pablo Arcila
  • Carlos Lucumí

Jaguares

Altas (8):

  • Jerson Malagón
  • Carlos Cantillo
  • Nicolás Giraldo
  • Wilson Morelo
  • Juan Pablo Arcila
  • Andrés Alfonso
  • Jean Sebastián Franco
  • Faber Gil

Bajas (8):

  • Jhonier Viveros
  • Bladimir Angulo
  • Carlos Ordóñez
  • Carlos Mosquera
  • Yairo Moreno
  • Jhon Barrios

Fortaleza

Altas (2):

  • Andrés Copete
  • Italo Montaño

Bajas (2):

  • Andrés Arroyo
  • Miguel Pernía

Tolima

Altas (3):

  • Miguel Ortega
  • Jorge Cabezas Hurtado
  • Luis ‘liche’ Sánchez

Bajas (4):

  • Luis Márquinez
  • Elian Ricardo
  • Juan Pablo Torres
  • Juan Pablo Nieto

Bucaramanga

Altas (5):

  • Omar Albornoz
  • Cristopher Fimerman
  • José Ortiz
  • John Fredy Salazar
  • Diego Novoa

Bajas (6):

  • Israel Alba
  • Gleyber Medina
  • Carlos De Las Salas
  • José García

Cúcuta Deportivo

Altas (1):

  • Marlon Carabalí

Bajas (5):

  • Omar Albornoz
  • Lufier Hernández
  • Brayan Córdoba
  • Santiago Orozco
  • Jhon Valencia

Pereira

Altas: Sin altas confirmadas

Bajas: Sin bajas confirmadas

Deportivo Pasto

Altas (6):

  • Frank Martínez
  • Jorge Obregón
  • Joaquie Ossa
  • Julián Quiñones
  • John Méndez
  • Andrés Ibargüen

Bajas (5):

  • José Bernal Chong
  • Edwin Velasco
  • Johan Caicedo
  • Andrey Estupiñán
  • Cristian Tovar

Boyacá Chicó

Altas: Sin altas confirmadas

Bajas (3):

  • Jairo Molina
  • Italo Montaño
  • Brayan Palacios
  • Yordy Bedoya

Deportivo Cali

Altas (5):

  • Leyser Chaverra
  • Edwin Velasco
  • Kalazán Suárez Díaz
  • José David Moya
  • Nicolás Benedetti

Bajas (8):

  • Marco Espíndola
  • Andrés Colorado
  • Julián Quiñones
  • Yani Quintero
  • Andrés Correa
  • Felipe Aguilar
  • Luis Manuel Orejuela
  • Michael Aponzá

Independiente Santa Fe

Altas (1):

  • Kevin Balanta

Bajas (2):

  • Edwin ‘Shirra’ Mosquera
  • Yeicar Perlaza

Independiente Medellín

Altas (6):

  • Joaquín Varela
  • Carlos Lucumí
  • Agustín Martagani
  • Juan José Córdoba
  • Jeison Medina
  • Alfonso Simarra

Bajas (11):

  • José Ortiz
  • José Chunga
  • Juan Manuel Viveros
  • Marlon Balanta
  • Francisco Chaverra
  • Nezahret Segura
  • Davinson Estupiñán
  • Leyser Chaverra
  • Iker Blanco
  • Daniel Londoño
  • Francisco Fydriszewski

Once Caldas

Altas (3):

  • Andrés Correa
  • Edwin Torres
  • Juan Pablo Nieto

Bajas (7):

  • Deinner Quiñones
  • Kevin Cuesta
  • Kevin Tamayo
  • Luis Sánchez
  • Esteban Beltrán
  • James Aguirre
  • Iván Rojas

Atlético Nacional

Altas (4):

  • Franco Armani
  • Kevin Parra
  • Yeicar Perlaza
  • Luis Márquinez

Bajas (3):

  • David Ospina
  • Darion Asprilla
  • Juan Francisco Bauzá

Millonarios

Altas (5):

  • Javier Burrai
  • James Aguirre
  • Francisco Chaverra
  • Daniel Ruiz
  • Andrey Estupiñán

Bajas (7):

  • Diego Novoa
  • Guillermo de Amores
  • Beckham David Castro
  • Nicolás Giraldo
  • Jorge Cabezas Hurtado
  • Alex Castro
  • Édgar Elizalde

América de Cali

Altas (5):

  • Luis Quiñones
  • Brayan Córdoba
  • Juan Pablo Montoya
  • Yani Quintero
  • Yhoimar Hurtado

Bajas (5):

  • Yojan Garcés
  • Jorge Soto
  • Daniel Bocanegra
  • Andrés Mosquera
  • Joel Romero

Junior FC

Altas (2):

  • Francisco Fydriszewski
  • Pablo Ortiz

Bajas (1):

  • Lucas Monzón

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