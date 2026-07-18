Shakira afina los detalles para el show de medio tiempo del Mundial 2026 con Burna Boy y Ghetto Kids

Shakira compartió imágenes de sus ensayos con Burna Boy y los Ghetto Kids previo al espectáculo de medio tiempo del Mundial 2026 - crédito @shakira/Instagram

El próximo domingo 19 de julio, el planeta entero estará pendiente de lo que suceda en Nueva Jersey, con la disputa de la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en el que se medirán las selecciones de España y Argentina.

Durante el entretiempo, el fútbol dejará de ser el foco de atención por unos minutos para dar paso a la anticipada presentación de Shakira, junto con Burna Boy interpretando Dai Dai, la canción oficial del torneo, acompañada de los niños y niñas de Ghetto Kids Foundation, el colectivo con sede en Uganda que se hizo viral al realizar su coreografía propia del tema mundialista.

PUBLICIDAD

Desde su lanzamiento en mayo pasado, se transformó en la segunda canción de su historial de la colombiana colaborando con la música de la Copa del Mundo en ingresar al Billboard Hot 100, desde que lo lograra con Waka Waka para el Mundial de Sudáfrica 2010.

Durante la semana, Shakira mantuvo una actividad más reducida de lo habitual durante la celebración de la Copa del Mundo, pero el viernes 17 de julio sorprendió a sus fans al compartir algunas fotos de los ensayos para el espectáculo.

La cantante mostró algunos momentos compartiendo con el cantante nigeriano y los niños y niñas de la fundación con sede en Uganda que la acompañarán en escena - crédito @shakira/Instagram

“¡Preparándome para el domingo! @burnaboygram ¡Nos vemos en la final de la Copa del Mundo! Dai dai, ikó, dale, allez, let’s go“, escribió en la descripción.

PUBLICIDAD

Las imágenes compartidas por la cantante incluyen interacciones con Burna Boy entre abrazos y risas en medio de recesos por los ensayos, así como las interacciones de la barranquillera con los niños y niñas de Ghetto Kids.

En la grabación de los ensayos se observa a Shakira coordinando la coreografía para la final, y bromeando al hacer un juego de palabras en inglés con “messy” que traduce “desastre”, y Messi por el jugador argentino que disputará la gran final este domingo, al comando de la albiceleste.

La colombiana compartió en sus redes sociales una curiosa escena mientras preparaba su coreografía para el espectáculo de medio tiempo - crédito @shakira/Instagram

“That’s messy. I’m not talking about Leo Messi. I’m talking about messy messy” (Eso es un desastre. No hablo de Leo Messi. Hablo de un desastre total), expresó en la grabación.

PUBLICIDAD

Por lo que se evidencia en las publicaciones, los primeros ensayos se desarrollaron en la localidad de Essex County, ubicada a unos 30 minutos del Metlife Stadium (conocido como estadio Nueva York durante la celebración del Mundial por motivos comerciales) entre la cantante y su equipo de bailarines. Solo fue en los últimos días cuando los ensayos se movieron al estadio con capacidad para más de 80.000 espectadores, para sumar tanto a Burna Boy como a los miembros de Ghetto Kids.

Los ensayos se vienen realizando en el MetLife Stadium en los días previos a la final - crédito @shakira/Instagram

Shakira compartió un fragmento de la versión en español de “Dai Dai”

Durante las semanas previas al espectáculo de medio tiempo, la barranquillera afirmó que tenía en mente presentar dos nuevas versiones de Dai Dai: una en español y otra en portugués.

PUBLICIDAD

De la versión en castellano no se conocían mayores detalles hasta la tarde del viernes 17 de julio, cuando la barranquillera aprovechó un descanso de sus ensayos en Nueva Jersey para presentar un adelanto de cómo sonaría esta versión.

Mientras se adelantan los preparativos para el espectáculo de medio tiempo, la colombiana difundió entre sus seguidores un adelanto del tema oficial del Mundial, en castellano - crédito @shakira/Instagram

En sus historias de Instagram, la artista cantó un fragmento de la letra enteramente en español: “En el once contra once, cada cual en su papel. Aquí no se juzga a nadie cuando se deja la piel. Levantarse y caer, y volver a empezar. Y volverse a romper como vuelve a romper una ola en el mar. Cada paso que das, va tu gente detrás. Aquí estamos por ti para verte llegar. Mira, mejor vive la vida, que vamos de subida, vamos de subida. Dale, no olvides lo que vales, juega como tú sabes, como tú sabes”, interpretó.

PUBLICIDAD

De inmediato, comenzó a especularse en las redes sociales si interpretaría Dai Dai en español durante el medio tiempo, pero todo apunta que no será el caso, debido a la presencia de Burna Boy en el espectáculo, motivo por el que se espera que interpreten la versión original de la canción oficial de la Copa del Mundo.