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Rubén Blades llevará a Medellín su ‘Fotografías Tour’: conozca fecha, lugar, y precios

El “Poeta de la Salsa” llevará sus clásicos una vez más a la capital antioqueña, acompañado de la Roberto Delgado Big Band

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La gira de Rubén Blades con la Roberto Delgado Big Band fue presentada como el inicio de su despedida de los escenarios - crédito Europa Press
La gira de Rubén Blades con la Roberto Delgado Big Band fue presentada como el inicio de su despedida de los escenarios - crédito Europa Press

La agenda de conciertos en Colombia se sigue moviendo para el segundo semestre de 2026, especialmente con confirmaciones para las últimas semanas del año. Medellín recibió en las últimas horas el anuncio del regreso de uno de los nombres más queridos de la salsa en toda su historia.

Se trata de Rubén Blades, que llevará su actual gira de conciertos, el Fotografías Tour, a la capital antioqueña, acompañado por la Roberto Delgado Big Band, agrupación de referencia en la salsa contemporánea con la que se ha presentado en vivo durante los últimos años. Dicha gira fue anunciada por el artista panameño como el inicio de su despedida de los escenarios, tras más de 60 años de carrera.

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La cita con el público antioqueño será el 21 de noviembre de 2026 en la DaviArena, donde presentará más de cinco décadas de repertorio junto a temas de su más reciente álbum, Fotografías, por el que obtuvo el Grammy Latino al Mejor Álbum de Salsa y recibió una nominación al Grammy anglosajón en la categoría de Mejor Álbum de Música Tropical.

Rubén Blades llevará el 'Fotografías Tour' a Medellín el 21 de noviembre de 2026 en la DaviArena. La boletería saldrá a la venta a partir del 22 de julio - crédito cortesía Breakfast Live
Rubén Blades llevará el 'Fotografías Tour' a Medellín el 21 de noviembre de 2026 en la DaviArena. La boletería saldrá a la venta a partir del 22 de julio - crédito cortesía Breakfast Live

El repertorio previsto incluye títulos como Pedro Navaja, Plástico, Decisiones, Amor y Control y Buscando América, piezas que trascendieron el ámbito musical para instalarse en la memoria colectiva de varias generaciones en América Latina. Cabe recordar que Blades ya tiene otras dos fechas confirmadas en el país: el 6 de noviembre en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla y el 7 de noviembre en el estadio El Campín de Bogotá, como parte del Viva la Salsa Tour 2026.

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La relación de Blades con Medellín tiene antecedentes recientes: en 2023 participó en el espectáculo Viva la Salsa compartiendo escenario con Grupo Niche, Óscar D’León o La Sonora Ponceña, y en 2019 protagonizó un regreso al Centro de Eventos La Macarena tras cerca de 15 años de ausencia.

Según anunció Breakfast Live, productora responsable del evento, las entradas estarán disponibles a través de Tuboleta. Se pondrá en marcha una fase de preventa para clientes Davivienda que arrancará el próximo el miércoles 22 de julio, mientras que la venta al público general se abre el viernes 24.

La tiquetera también lanzó un preregistro en su página oficial. Allí, el cliente suministra sus datos personales y tendrá prioridad a la hora de realizar la fila virtual, en el momento de la compra. Dicho proceso tiene validez para cualquiera de las dos etapas de venta, según pudo confirmar Infobae Colombia con los organizadores del concierto.

Tuboleta habilitó un preregistro que dará prioridad en la fila virtual para comprar boletería del concierto de Rubén Blades en Medellín - crédito cortesía Breakfast Live
Tuboleta habilitó un preregistro que dará prioridad en la fila virtual para comprar boletería del concierto de Rubén Blades en Medellín - crédito cortesía Breakfast Live

La boletería contempla distintas zonas en el DaviArena. Los precios de lanzamiento van desde $122.600 en localidades de Piso 4 con vista parcial hasta $694.900 en las zonas Tribuna Fan Norte y Primavera Lounge, las más cercanas al escenario. Las localidades de Platea oscilan entre $255.500 y $398.600, según la ubicación. El concierto es únicamente para mayores de edad.

Así anuncio Rubén Blades su retiro de los escenarios

Rubén Blades también tiene fechas confirmadas en Barranquilla y Bogotá dentro del Viva la Salsa Tour 2026 en Colombia - crédito Europa Press
Rubén Blades también tiene fechas confirmadas en Barranquilla y Bogotá dentro del Viva la Salsa Tour 2026 en Colombia - crédito Europa Press

He decidido no seguir en el trajín de las presentaciones musicales personales. Voy para 78 años y espero que me quede salud y la voz para mantenerme activo un par de años más, mientras aún pueda mantener la calidad que siempre he tratado de presentar al público que nos apoya en los conciertos”, escribió el panameño en un mensaje difundido en las redes sociales el 11 de febrero de 2026.

“El 2027 sería mi último año activo en giras con la banda de Roberto Delgado, aunque es posible que continuemos grabando juntos. Anhelo estar de regreso y de manera más permanente en Panamá, a más tardar en 2028”, señaló. La decisión, precisó, obedece a su deseo de regresar a su país de origen luego de una extensa carrera que lo llevó por escenarios de todo el mundo.

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