Harold Tejada se lamentó tras quedar segundo en la etapa 13 del Tour de Francia: “Para ganar hay que arriesgar”

El ciclista colombiano Harold Tejada disputó un mano a mano con Mauro Schmid en una jornada de 205 kilómetros-crédito Stephanie Lecocq/REUTERS

El 17 de julio de 2026, el ciclista colombiano Harold Tejada terminó segundo en la etapa 13 del Tour de Francia, tras un mano a mano con el suizo Mauro Schmid en una jornada de 205 kilómetros.

Tras la emoción que representó el buen momento que tuvo el pedalista huilense durante su llegada a Belfort, la frustración de no conseguir el primer puesto fue expresado de forma crítica por parte del corredor del XDS Astana Team.

Tejada aseguró ante los medios de comunicación que la victoria se le escapó en el remate, a 200 metros de llegar a la meta:

“Fue duro en la última subida, duro entrar en la fuga, Mauro siempre es más rápido, intenté aguantarlo hasta los últimos 200 metros, la verdad la vi cerquita pero bueno, feliz con el resultado y felicitar al equipo”.

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La definición llegó después de la subida de primera categoría en el Ballon de Alsacia y un descenso rumbo a la meta en Belfort, donde Schmid se impuso por margen reducido en un final parejo. Allí, Tejada fue sincero en explicar que faltó más determinación para buscar la victoria.

“Para ganar hay que arriesgar, al final fue más inteligente y nada estamos ahí. Al final cuando faltaban 250 metros me lancé con todo pero me ganó él que estaba más fuerte y esperemos que pasa el resto de las demás etapas”, agregó Tejada, que firmó la mejor actuación de un colombiano en esta edición.

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Así fue la etapa 13 del Tour de Francia

Mauro Schmid ganó la etapa 13 del Tour de Francia al imponerse sobre Harold Tejada en los 205,8 kilómetros entre Dole y Belfort, en una jornada resuelta por la fuga que además modificó la clasificación general: Tom Pidcock terminó tercero, descontó tiempo sobre el pelotón y saltó al cuarto puesto.

La consecuencia deportiva del día se definió lejos de la meta. El grupo principal llegó a más de 7 minutos, después de recortar en el descenso con trabajo de Lidl-Trek, pero no le alcanzó para impedir que Pidcock desplazara a Juan Ayuso de esa posición en la general.

El día arrancó con numerosos intentos de escapada y con Lidl-Trek muy activo alrededor de Mads Pedersen. El primer corte importante reunió a 37 corredores, con Jasper Philipsen entre ellos, y obligó al equipo del danés a perseguir para proteger la lucha por la clasificación por puntos.

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Ese primer susto se neutralizó a 100 kilómetros de la llegada, cuando el grupo de Pedersen consiguió enlazar. A partir de allí se formó una fuga todavía más amplia, con nombres de peso para la etapa y para la general, entre ellos Mauro Schmid, Tejada, Pidcock, Brandon McNulty, Tim Wellens, Ben O’Connor, Kévin Vauquelin, Ben Healy, Michael Matthews y Philipsen.

Mauro Schmid y Harold Tejada en la llegada a la meta-crédito Stephanie Lecocq/REUTERS

Con un tercio del pelotón involucrado en la escapada, el embalaje intermedio quedó en manos de Jasper Philipsen, por delante de Pedersen y Biniam Girmay. Para entonces, el pelotón principal, comandado por Bahrain, ya cedía más de cinco minutos, y la diferencia creció hasta ocho minutos en el primer puerto categorizado.

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Ese margen convirtió la etapa en una oportunidad para los aventureros y, sobre todo, para Tom Pidcock. Cuando la carrera entró en el Ballon d’Alsace, una subida de 9,1 kilómetros al 6,9%, su presencia en cabeza lo devolvía al top 10 y lo instalaba incluso como segundo virtual de la clasificación general.

La subida rompió definitivamente la fuga. Los ataques, impulsados en gran parte por corredores de Tudor, y luego el control de los hombres de Jayco, redujeron el grupo de punta a una selección mínima: Maxim Van Gils, Luke Plapp, Vauquelin, Pidcock, Tejada, Schmid, Clément Braz Afonso, McNulty, Wellens y Jordan Jégat.

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Desde allí se lanzaron en descenso, mientras el pelotón subía a otro ritmo y reservaba el duelo entre los favoritos para jornadas posteriores. La carrera por la etapa y la batalla por la general quedaron concentradas en ese grupo delantero.

A 15 kilómetros de la llegada, ya en bajada, Mauro Schmid y Harold Tejada abrieron una pequeña diferencia y se marcharon en solitario. En poco tiempo construyeron una ventaja de 13 segundos sobre sus perseguidores.

Detrás de ellos, el grupo no consiguió organizar una persecución eficaz. La publicación señala que UAE no aprovechó su superioridad numérica con Wellens y McNulty, y que el peligro que representaba Pidcock, entonces en posición de podio virtual, enfrió la cooperación entre los perseguidores. Vauquelin y Jégat intentaron moverse, luego también lo hizo McNulty, pero la brecha subió a 20 segundos y la victoria quedó sellada.

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En el sprint final, Tejada lanzó su esfuerzo antes de tiempo, consciente de la fortaleza de Schmid en una llegada de ese tipo. El suizo lo superó sobre la línea en un desenlace más ajustado de lo previsto y consiguió así su primer triunfo de etapa en el Tour de France.

Pidcock completó el podio con el tercer puesto y fue el gran beneficiado del día en la clasificación general. El trabajo final de Lidl-Trek en el descenso redujo la pérdida del pelotón, pero no evitó que el británico del equipo Q36.5 avanzara hasta el cuarto lugar.

Así va la clasificación general del Tour de Francia previo a la etapa 14

Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard hablando-crédito Stephanie Lecocq/REUTERS

1. Tadej Pogačar (Eslovenia - UAE Emirates XRG): 47 horas, 18 minutos y 31 segundos

2. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): a 3 minutos y 36 segundos

3. Remco Evenepoel (Bélgica - Red Bull Bora - hansgrohe): a 4 minutos y 6 segundos

4. Thomas Pidcock (Gran Bretaña - Q36 Pro Cycling): a 4 minutos y 15 segundos

5. Juan Ayuso (España - Lidl-Trek): a 4 minutos y 22 segundos

6. Paul Seixas (Francia - Decathlon CMA): a 4 minutos y 35 segundos

7. Florian Lipowitz (Alemania - Red Bull Bora - Hansgrohe): a 4 minutos y 44 segundos

8. Isaac del Toro (México - UAE Team Emirates XRG): a 5 minutos y 8 segundos

9. Mattias Skjelmose (Dinamarca - Lidl - Trek): a 5 minutos y 45 segundos

10. Lenny Martínez (Francia - Bahrain Victorious): a 6 minutos y 34 segundos

11. Jordan Jegat (Francia - Total Energies): a 10 minutos y 26 segundos

12. Egan Bernal (Colombia - Netcompany Ineos): a 12 minutos y 15 segundos

19. Richard Carapaz (Ecuador - EF Education Easy Post): a 17 minutos y 43 segundos

25. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 46 minutos y 37 segundos

45. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): a 1 hora, 21 minutos y 31 segundos

46. Sergio Higuita (Colombia - XDS Astana Team): a 1 hora, 21 minutos y 47 segundos