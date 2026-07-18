Agentes de ICE capturaron a colombiano en EE. UU., pese a tener caso de asilo pendiente: ocurrió en una gasolinera en Doral, Florida

El connacional llegó a una bomba de gasolina en la que fue interceptado por varios agentes de ICE - créditos archivo AP Foto / David Zalubowski | captura de pantalla GoFundMe / sitio web

La detención de Carlos Hugo Betancur, un ciudadano colombiano con solicitud de asilo pendiente en Estados Unidos, ha generado preocupación y debate en la comunidad de Doral, en el sur del estado de la Florida.

El caso fue denunciado por su hija María Alejandra Betancur, y sostuvo que las autoridades migratorias actuaron sin considerar el proceso legal en curso de su padre y sus derechos como solicitante de asilo.

El incidente ocurrió el 8 de julio, cuando Betancur se dirigía a su trabajo y se detuvo a cargar combustible en una estación Marathon, ubicada en la calle 58 del NW en Doral.

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Fue en ese momento cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo abordaron y le preguntaron sobre su estatus migratorio.

“Me siento muy preocupada y triste”, expresó María Alejandra en diálogo con CBS News Miami, luego de explicar que su padre la llamó mientras era interrogado, pero la conversación terminó de forma abrupta cuando uno de los agentes le quitó el teléfono.

“En ese momento, el agente de ICE tomó el teléfono”, recordó. “Pregunté: ‘¿Qué está pasando? ¿Cuál es su nombre?’”. Poco después, escuchó que su padre era trasladado al centro de procesamiento de ICE en Miramar y la comunicación se cortó.

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El caso de Betancur se viralizó en redes sociales y medios de comunicación la misma semana que se reportó el crimen del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero en medio de un operativo de ICE en Biddeford, Maine - crédito Reuters / CJ Gunther

El caso que se hizo viral en redes sociales y medios de comunicaciones colombianos y norteamericanos se conoció la misma semana que se presentó el asesinato de otro connacional en ese país en medio de un operativo de ICE: Joan Sebastián Durán Guerrero, víctima de impactos de bala la mañana del lunes 13 de julio en una de las calle de Biddeford (Maine).

La familia asegura que Betancur cuenta con una solicitud de asilo político presentada formalmente en enero de 2023, tras su llegada al país el 16 de febrero de 2022.

María Alejandra mostró al mismo medio de comunicación los documentos que avalan la existencia del trámite, así como su tarjeta de autorización de empleo y su licencia de conducir de la Florida.

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“No entendemos por qué lo detuvieron si ha seguido el proceso legal, tiene permiso de trabajo y está esperando respuesta a su asilo”, reclamó la hija del hoy detenido.

El caso ha despertado inquietud entre defensores de derechos humanos y autoridades locales.

Una de las voces más críticas fue la de Maureen Porras, concejal de la ciudad de Doral y abogada de inmigración, que mostró su preocupación ante lo que considera un aumento de detenciones de personas con procesos migratorios en curso.

“Es muy preocupante que tengamos al ICE en nuestra comunidad llevándose a personas trabajadoras que respetan la ley”, afirmó la jurista.

La familia del colombiano considera injusta la detención de Betancur por parte de los agentes de ICE - crédito captura de pantalla GoFundMe / sitio web

Porras señaló que ha observado un patrón creciente de detenciones a pesar de que los involucrados cuentan con solicitudes de asilo político u otras formas de amparo en trámite.

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“Tenemos personas con solicitudes de asilo político pendientes, o con otras solicitudes de amparo en trámite, que han sido detenidas”, remarcó.

La versión de los hechos por parte de ICE: la captura del ciudadano colombiano en Doral

En respuesta a las inquietudes de la familia, ICE emitió un comunicado a CBS News Miami en el que sostiene que Betancur se encuentra bajo custodia por haber permanecido en el país más allá del plazo de su visa.

“Carlos Hugo Betancur, un ciudadano colombiano en situación migratoria irregular, fue detenido el 7 de julio por agentes de ICE por encontrarse ilegalmente en Estados Unidos”, señaló un portavoz de la agencia.

Adicional a lo anterior se precisó en la respuesta oficial que “Betancur permaneció en el país más allá del plazo autorizado por su visa, infringiendo así la legislación migratoria estadounidense. Permanecerá bajo custodia a la espera de su audiencia ante un juez de inmigración”.

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Del otro lado, la familia insiste en que la solicitud de asilo y la autorización de empleo debieron haber sido tomadas en cuenta antes de proceder a la detención.

A pesar de todo, Betancur no pierde la esperanza de que su padre sea liberado pronto y pidió a las autoridades una revisión justa de su caso.

“Mi papá dejó todo en Colombia buscando protección y ha seguido cada paso del proceso en Estados Unidos. Pedimos que se respeten sus derechos mientras espera la decisión de la corte”, declaró la connacional.

La familia de Betancur organizó una colecta de fondos vía GoFundMe para costear los gastos de representación de su abogado defensor - crédito captura de pantalla GoFundMe / sitio web

Al final, y como parte de las acciones que lidera la hija del colombiano, organizaron una colecta de recursos a través del portal de financiación colectiva (crowdfunding) GoFundMe (en la dirección web https://gofund.me/5f1ff1544) para poder solventar los gastos de su defensa.

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“Necesitamos pagar al abogado, pero no contamos en este momento con la cantidad necesaria, además de los gastos de él mientras está detenido y su posible fianza. Mi padre es un hombre honrado, trabajador, alegre, colaborador, un excelente padre, hijo y esposo, además de una de las personas con el corazón más bueno del mundo. Él salió a trabajar como todos los días hace y fue detenido sin orden y queremos que salga pronto y tenerlo con bien en casa. Por favor, ayúdenos como puedan”, cierra el mensaje que compartió Betancur.