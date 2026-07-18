La segunda temporada de ‘Cien años de soledad’ tiene fecha de estreno y un elenco renovado: así se ve el tráiler

La segunda entrega de la adaptación del libro de Gabriel García Márquez se lanzará en la plataforma en agosto de 2026 - crédito Netflix

Pese a la controversia que generó el anuncio por parte de Netflix de la grabación de una adaptación serial de Cien años de Soledad, el libro que le dio el Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez y que él mismo se negó en vida a permitir que se adaptara, el estreno de la primera temporada en diciembre de 2024 cosechó un éxito rotundo a nivel internacional, obteniendo un 87% de críticas favorables en el portal Rotten Tomatoes y recibió el reconocimiento en los Premios Platino como Mejor Serie.

Con ese panorama de expectativa, Netflix confirmó el estreno de la segunda temporada que narra la historia de la familia Buendía, considerada como el arquetipo del denominado “realismo mágico” que marcó a fuego la literatura de América Latina a mediados del siglo XX.

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El tráiler oficial anticipa el declive de Macondo y el desenlace de la historia de la familia Buendía en la segunda parte de 'Cien años de soledad' (Créditos: Netflix)

El gigante del streaming confirmó que el 5 de agosto comenzarán a estrenarse los episodios, mientras que el gran final se podrá ver a partir del 26 de agosto. Con este anuncio, la plataforma publicó el tráiler oficial de la producción, que adaptará los capítulos finales de la novela del Nobel de Literatura de 1982 y cerrará una de las apuestas audiovisuales más ambiciosas de los últimos años a nivel latinoamericano.

Lo que seguirá en la segunda parte de ‘Cien años de soledad’

El tráiler oficial anticipa el declive de Macondo y el desenlace de la historia de la familia Buendía en la segunda parte de 'Cien años de soledad' - crédito Netflix

La nueva entrega retomará la historia tras el armisticio firmado por el coronel Aureliano Buendía, con el que depuso las armas en medio de los intentos de frenar la violencia partidista entre conservadores y liberales.

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No obstante, el fin formal de las guerras no trae la paz a Macondo, puesto que los sectores conservadores siguen viendo al coronel como una amenaza y planean atentar contra su vida, mientras el pueblo enfrenta la llegada de nuevas generaciones que transforman su fisonomía.

En esta segunda temporada también hará su aparición el personaje de Fernanda del Carpio, una aristócrata bogotana que termina por casarse con Aureliano Segundo —uno de los gemelos descendientes de Arcadio—, y será uno de los ejes narrativos de la temporada. Con su llegada, se introduce una nueva rama familiar marcada por una visión conservadora y religiosa que altera la dinámica de la casa de los Buendía.

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La huelga de los bananeros y su posterior masacre serán una de las escenas a seguir en 'Cien años de soledad' - crédito Netflix

El otro gemelo, José Arcadio Segundo, será el protagonista de uno de los momentos más recordados del libro: la llegada del tren a Macondo, acontecimiento que abre las puertas a la instalación de la compañía bananera y transforma de raíz la economía y la vida social del pueblo. La temporada abordará también la masacre de los trabajadores bananeros, episodio inspirado en los hechos ocurridos en Ciénaga, Magdalena, en 1928, cuando cientos de obreros fueron asesinados durante una huelga contra la United Fruit Company. En la novela, ese suceso marca el inicio de la decadencia irreversible de Macondo y funciona como una reflexión sobre la memoria, el poder y el olvido colectivo.

El tráiler presenta al elenco que dará vida a esta etapa de la saga. Julián Román interpretará a los gemelos José Arcadio Segundo y Aureliano Segundo; Carla Baratta asumirá el papel de Fernanda del Carpio; Ángela Cano será Petra Cotes; María Adelaida Puerta dará vida a Amaranta Úrsula; Daniella Reyes interpretará a Remedios, la bella; y Juanita Molina encarnará a Meme. De igual modo, harán su regreso Claudio Cataño como el coronel Aureliano Buendía y Marleyda Soto en el papel de Úrsula Iguarán, la matriarca que asiste al lento cumplimiento de la profecía familiar.

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El elenco sufre cambios significativos para la segunda parte de la serie, introduciendo personajes que se encuentran entre los más emblemáticos de la obra de García Márquez - crédito Netflix

El tráiler anticipa que el eje temático de la temporada será el paso del tiempo y la decadencia: la prosperidad inicial de Macondo cede ante la industrialización y los intereses económicos externos, mientras los Buendía quedan atrapados en amores imposibles, repeticiones y pérdidas que parecen condenarlos no solo a repetir siempre la misma historia, sino al cumplimiento de la profecía que Melquiades hizo sobre Macondo y los Buendía: “las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra”.